Shawn Mendes – Heart of Gold: video ufficiale, testo e traduzione

Heart of Gold è il titolo di un brano di Shawn Mendes che fa parte dell’album dell’artista, Shawn, in uscita il 18 ottobre 2024 e anticipato dai singoli Why Why Why, Isn’t that enough e da Nobody Knows.

Puoi ascoltare a questo link l’audio della performance live in cui l’artista canadese ha presentato per la prima volta il brano ai fan e qui sotto il video ufficiale e il testo della canzone.

Testo Heart of Gold di Shawn Mendes

[Verse 1]

Honestly, it’s been a while since I thought of you

Yeah, we haven’t even talked much

I didn’t know what you were going through

But sorry that I wasn’t there

To help with mama at the funeral

Brian said he broke down

But he promised it was beautiful

[Pre-Chorus]

And when we were young, we didn’t care

We shot for the stars, I’ll see you up there

[Chorus]

You had a heart of gold, yeah

You had a heart of gold, yeah

You left too soon, I was out of your control

Until he became skin and bone

You have a heart of gold

[Verse 2]

I didn’t cry, I didn’t even feel the pain

Then it hit me all at once

When we talked about kissing away

[Pre-Chorus]

When we were young (When we were young)

We didn’t care (We didn’t care)

We shot for the stars (We shot for the stars)

Oh, I see you up there

[Chorus]

You had a heart of gold, yeah

You had a heart of gold, yeah

You left too soon, it was out of your control

Underneath your skin and bone

You had a heart of gold

[Outro]

When we were young, we didn’t care

Oh, we shot for the stars, I see you up there

You had a heart of gold, yeah, we didn’t care

Oh, we shot for the stars, you know I see you up there

You had a heart of gold

Traduzione

[Strofa 1]

Sinceramente, è da un po’ che non penso a te

Sì, non abbiamo nemmeno parlato molto

Non sapevo cosa stessi passando

Ma mi dispiace di non essere stato lì

Per aiutare la mamma al funerale

Brian ha detto che è crollato

Ma ha promesso che era meraviglioso

[Pre-ritornello]

E quando eravamo giovani, non ci importava

Abbiamo sparato alle stelle, ti vedrò lassù

[Ritornello]

Avevi un cuore d’oro, sì

Avevi un cuore d’oro, sì

Te ne sei andato troppo presto, ero fuori dal tuo controllo

Finché non è diventato pelle e ossa

Hai un cuore d’oro

[Strofa 2]

Non ho pianto, non ho nemmeno sentito il dolore

Poi mi ha colpito tutto in una volta

Quando abbiamo parlato di baciarci via

[Pre-Ritornello]

Quando eravamo giovani (Quando eravamo giovani)

Non ci importava (Non ci importava)

Puntavamo alle stelle (Puntavamo alle stelle)

Oh, ti vedo lassù

[Ritornello]

Avevi un cuore d’oro, sì

Avevi un cuore d’oro, sì

Te ne sei andato troppo presto, era fuori dal tuo controllo

Sotto la tua pelle e le tue ossa

Avevi un cuore d’oro

[Outro]

Quando eravamo giovani, non ci importava

Oh, puntavamo alle stelle, ti vedo lassù

Avevi un cuore d’oro, sì, non ci importava

Oh, puntavamo alle stelle, sai che ti vedo lassù

Avevi un cuore d’oro

Significato Heart of Gold di Shawn Mendes

Heart of Gold è stata scritta da Shawn Mendes in onore di un suo caro amico d’infanzia, tragicamente scomparso a causa di un’overdose di droga. Il tema affronta in modo molto malinconico e pieno di rammarico il tema della perdita, della fragilità e del valore dei rapporti umani, evidenziando al tempo stesso la purezza e la bontà di una persona molto speciale che resterà per sempre nel suo cuore.