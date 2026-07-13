Gracie Abrams – Crazy Girl: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 13 Luglio 2026 Crazy Girl di Gracie Abrams è una delle bonus track di Daughter from Hell, il suo terzo album. La canzone, il cui testo è stato rivelato durante un’esibizione dal vivo nel 2025, parla di una persona di cui la protagonista è innamorata – una ragazza pazza – e a cui è disposta a donarsi mentalmente. Anteprima della canzone Testo Crazy Girl Gracie Abrams Crazy girl, you colored in my world With that clover tattoo on your arm Golden curls you knew you struck a nerve When you got to know me in the dark I wanna call you by a nickname I wanna crawl inside of your brain I wanna hold you in a subway To tell the truth, oh-oh I wanna see you every Sunday And I wanna need you in the worst way I wanna breathe an inch from your face I really do Crazy girl, your paranoia hurts I mean, you just sit there like a doll, and now you’re blinking But blinking could mean so many things Lock the door and lie across your floor And tell you that I adore you after all and that I’m totally normal And that I wanna lean into the heartache But I wanna stop before it kills me I wanna carve your namе in star shapes On the wall I wanna swim with you in Branch Lake And I wanna bе your favorite mistake I wanna hold you ‘til my bones break All and all And I would bet you know I’m yours And no one’s felt like this before I want you with a crushing force My heart has dropped right through the floor And I would bet with all of God That you will probably break my heart Your face is such a work of art Oh, stay until I fall apart Crazy girl Crazy girl I wanna know for certain you’re real I wanna tell you how big this feels I wanna make a pact, a real deal To be next to you, oh-oh I want our friends to wanna third wheel And I wanna kiss you in a big field I wanna know you all of my years I really do (Fonte Genius.com) Traduzione Ragazza pazza, hai colorato il mio mondo Con quel tatuaggio a forma di trifoglio sul braccio Riccioli dorati, sapevi di aver toccato un nervo scoperto Quando mi hai conosciuto al buio Voglio chiamarti con un soprannome Voglio entrare nel tuo cervello Voglio abbracciarti in metropolitana A dire il vero, oh-oh Voglio vederti ogni domenica E voglio aver bisogno di te nel peggiore dei modi Voglio respirare a un centimetro dal tuo viso Davvero Ragazza pazza, la tua paranoia fa male Voglio dire, te ne stai lì seduta come una bambola, e ora stai sbattendo le palpebre Ma sbattere le palpebre potrebbe significare tante cose Chiudere a chiave la porta e sdraiarmi sul pavimento E dirti che dopotutto ti adoro e che sono totalmente normale E che voglio abbandonarmi al dolore Ma voglio fermarmi prima che mi uccida Voglio incidere il tuo nome a forma di stella Sul muro Voglio nuotare con te nel lago Branch E voglio essere il tuo errore preferito Voglio stringerti finché le mie ossa non si spezzano In ogni cosa E scommetterei che sai che sono tua E nessuno si è mai sentito così prima Ti desidero con una forza travolgente Il mio cuore è sprofondato nel pavimento E scommetterei con tutto Dio Che probabilmente mi spezzerai il cuore Il tuo viso è un’opera d’arte Oh, resta finché non crollo Ragazza pazza Ragazza pazza Voglio essere certo che tu sia reale Voglio dirti quanto è grande questa sensazione Voglio fare un patto, un vero accordo Per stare accanto a te, oh-oh Voglio che i nostri amici vogliano essere il terzo incomodo E voglio baciarti in un grande campo Voglio conoscerti per tutti i miei anni Lo voglio davvero Cosa ne pensate di Crazy Girl di Gracie Abrams?