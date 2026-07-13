Gracie Abrams – Crazy Girl: testo e traduzione

Crazy Girl di Gracie Abrams è una delle bonus track di Daughter from Hell, il suo terzo album. La canzone, il cui testo è stato rivelato durante un’esibizione dal vivo nel 2025, parla di una persona di cui la protagonista è innamorata – una ragazza pazza – e a cui è disposta a donarsi mentalmente.

Anteprima della canzone

Testo Crazy Girl Gracie Abrams

Crazy girl, you colored in my world

With that clover tattoo on your arm

Golden curls you knew you struck a nerve

When you got to know me in the dark

I wanna call you by a nickname

I wanna crawl inside of your brain

I wanna hold you in a subway

To tell the truth, oh-oh

I wanna see you every Sunday

And I wanna need you in the worst way

I wanna breathe an inch from your face

I really do

Crazy girl, your paranoia hurts

I mean, you just sit there like a doll, and now you’re blinking

But blinking could mean so many things

Lock the door and lie across your floor

And tell you that I adore you after all and that I’m totally normal

And that I wanna lean into the heartache

But I wanna stop before it kills me

I wanna carve your namе in star shapes

On the wall

I wanna swim with you in Branch Lake

And I wanna bе your favorite mistake

I wanna hold you ‘til my bones break

All and all

And I would bet you know I’m yours

And no one’s felt like this before

I want you with a crushing force

My heart has dropped right through the floor

And I would bet with all of God

That you will probably break my heart

Your face is such a work of art

Oh, stay until I fall apart

Crazy girl

Crazy girl

I wanna know for certain you’re real

I wanna tell you how big this feels

I wanna make a pact, a real deal

To be next to you, oh-oh

I want our friends to wanna third wheel

And I wanna kiss you in a big field

I wanna know you all of my years

I really do

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Ragazza pazza, hai colorato il mio mondo

Con quel tatuaggio a forma di trifoglio sul braccio

Riccioli dorati, sapevi di aver toccato un nervo scoperto

Quando mi hai conosciuto al buio

Voglio chiamarti con un soprannome

Voglio entrare nel tuo cervello

Voglio abbracciarti in metropolitana

A dire il vero, oh-oh

Voglio vederti ogni domenica

E voglio aver bisogno di te nel peggiore dei modi

Voglio respirare a un centimetro dal tuo viso

Davvero

Ragazza pazza, la tua paranoia fa male

Voglio dire, te ne stai lì seduta come una bambola, e ora stai sbattendo le palpebre

Ma sbattere le palpebre potrebbe significare tante cose

Chiudere a chiave la porta e sdraiarmi sul pavimento

E dirti che dopotutto ti adoro e che sono totalmente normale

E che voglio abbandonarmi al dolore

Ma voglio fermarmi prima che mi uccida

Voglio incidere il tuo nome a forma di stella

Sul muro

Voglio nuotare con te nel lago Branch

E voglio essere il tuo errore preferito

Voglio stringerti finché le mie ossa non si spezzano

In ogni cosa

E scommetterei che sai che sono tua

E nessuno si è mai sentito così prima

Ti desidero con una forza travolgente

Il mio cuore è sprofondato nel pavimento

E scommetterei con tutto Dio

Che probabilmente mi spezzerai il cuore

Il tuo viso è un’opera d’arte

Oh, resta finché non crollo

Ragazza pazza

Ragazza pazza

Voglio essere certo che tu sia reale

Voglio dirti quanto è grande questa sensazione

Voglio fare un patto, un vero accordo

Per stare accanto a te, oh-oh

Voglio che i nostri amici vogliano essere il terzo incomodo

E voglio baciarti in un grande campo

Voglio conoscerti per tutti i miei anni

Lo voglio davvero

Cosa ne pensate di Crazy Girl di Gracie Abrams?