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Gracie Abrams – Crazy Girl: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Crazy Girl di Gracie Abrams è una delle bonus track di Daughter from Hell, il suo terzo album. La canzone, il cui testo è stato rivelato durante un’esibizione dal vivo nel 2025, parla di una persona di cui la protagonista è innamorata – una ragazza pazza – e a cui è disposta a donarsi mentalmente.

Anteprima della canzone

Testo Crazy Girl Gracie Abrams

Crazy girl, you colored in my world
With that clover tattoo on your arm
Golden curls you knew you struck a nerve
When you got to know me in the dark

I wanna call you by a nickname
I wanna crawl inside of your brain
I wanna hold you in a subway
To tell the truth, oh-oh
I wanna see you every Sunday
And I wanna need you in the worst way
I wanna breathe an inch from your face
I really do

Crazy girl, your paranoia hurts
I mean, you just sit there like a doll, and now you’re blinking
But blinking could mean so many things
Lock the door and lie across your floor
And tell you that I adore you after all and that I’m totally normal

And that I wanna lean into the heartache
But I wanna stop before it kills me
I wanna carve your namе in star shapes
On the wall
I wanna swim with you in Branch Lake
And I wanna bе your favorite mistake
I wanna hold you ‘til my bones break
All and all

And I would bet you know I’m yours
And no one’s felt like this before
I want you with a crushing force
My heart has dropped right through the floor
And I would bet with all of God
That you will probably break my heart
Your face is such a work of art
Oh, stay until I fall apart

Crazy girl
Crazy girl

I wanna know for certain you’re real
I wanna tell you how big this feels
I wanna make a pact, a real deal
To be next to you, oh-oh
I want our friends to wanna third wheel
And I wanna kiss you in a big field
I wanna know you all of my years
I really do

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Ragazza pazza, hai colorato il mio mondo
Con quel tatuaggio a forma di trifoglio sul braccio
Riccioli dorati, sapevi di aver toccato un nervo scoperto
Quando mi hai conosciuto al buio

Voglio chiamarti con un soprannome
Voglio entrare nel tuo cervello
Voglio abbracciarti in metropolitana
A dire il vero, oh-oh
Voglio vederti ogni domenica
E voglio aver bisogno di te nel peggiore dei modi
Voglio respirare a un centimetro dal tuo viso
Davvero

Ragazza pazza, la tua paranoia fa male
Voglio dire, te ne stai lì seduta come una bambola, e ora stai sbattendo le palpebre
Ma sbattere le palpebre potrebbe significare tante cose
Chiudere a chiave la porta e sdraiarmi sul pavimento
E dirti che dopotutto ti adoro e che sono totalmente normale

E che voglio abbandonarmi al dolore
Ma voglio fermarmi prima che mi uccida
Voglio incidere il tuo nome a forma di stella
Sul muro
Voglio nuotare con te nel lago Branch
E voglio essere il tuo errore preferito
Voglio stringerti finché le mie ossa non si spezzano
In ogni cosa

E scommetterei che sai che sono tua
E nessuno si è mai sentito così prima
Ti desidero con una forza travolgente
Il mio cuore è sprofondato nel pavimento
E scommetterei con tutto Dio
Che probabilmente mi spezzerai il cuore
Il tuo viso è un’opera d’arte
Oh, resta finché non crollo

Ragazza pazza
Ragazza pazza

Voglio essere certo che tu sia reale
Voglio dirti quanto è grande questa sensazione
Voglio fare un patto, un vero accordo
Per stare accanto a te, oh-oh
Voglio che i nostri amici vogliano essere il terzo incomodo
E voglio baciarti in un grande campo
Voglio conoscerti per tutti i miei anni
Lo voglio davvero

Cosa ne pensate di Crazy Girl di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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