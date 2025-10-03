Taylor Swift – ​​Elizabeth Taylor: audio, testo e traduzione

Elizabeth Taylor è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 ed è la traccia di apertura del che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

L’omonima traccia è chiaramente un omaggio alla compianta attrice Elizabeth Taylor, che la cantautrice aveva già citato insieme al marito e attore Richard Burton nel brano “…Ready For It?” di Reputation: È interessante notare che Burton ha recitato in una performance dell’Amleto del drammaturgo storico William Shakespeare, la cui opera è citata nella traccia di apertura dell’album, The Fate of Ophelia.

La canzone parla di come Taylor non è mai stata messa al primo posto da nessun uomo, ma adesso che Travis è arrivato nella sua vita è cambiato tutto. Gli chiede di amarla quando tutti la odiano e che senza di lui avrebbe versato lacrime viola come Elizabeth Taylor.

Ascolta qui la canzone:

Testo Elizabeth Taylor

[Intro]

Elizabeth Taylor

Do you think it’s forever?

[Verse 1]

That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athénée

Ooh, oftentimes it doesn’t feel so glamorous to be me

All the right guys promised they’d stay

Under bright lights, they withered away, but you bloom

Portofino was on my mind (And I think you know why)

And if your letters ever said, “Goodbye”

[Chorus]

I’d cry my eyes violet, Elizabeth Taylor

Tell me for real, do you think it’s forever?

Been number one, but I never had two

And I can’t have fun if I can’t have (Uh)

Be my NY whеn Hollywood hates me

You’re only as hot as your last hit, baby

Been numbеr one, but I never had two

And I can’t have fun if I can’t have you

[Verse 2]

Hey, what could you possibly get for the girl who has everything and nothing all at once?

Babe, I would trade the Cartier for someone to trust (Just kidding)

We hit the best booth at Musso and Frank’s

They say I’m bad news, I just say, “Thanks”

And you look at me like you’re hypnotized

And I think you know why

And if you ever leave me high and dry

[Chorus]

I’d cry my eyes violet, Elizabeth Taylor

Tell me for real, do you think it’s forever?

Been number one, but I never had two

And I can’t have fun if I can’t have (Uh)

Be my NY when Hollywood hates me

You’re only as hot as your last hit, baby

Been number one, but I never had two

And I can’t have fun if I can’t have you (Uh)

[Post-Chorus]

Elizabeth Taylor (Oh)

Do you think it’s forever? (Oh)

If I can’t have you

All my white diamonds and lovers are forever

In the papers, on the screen, and in their minds

All my white diamonds and lovers are forever

Don’t you ever end up anything but mine

[Chorus]

I’d cry my eyes violet, Elizabeth Taylor

Tell me for real, do you think it’s forever?

Been number one, but I never had two

And I can’t have fun if I can’t have (If I can’t have you)

Be my NY when Hollywood hates me

You’re only as hot as your last hit, baby

Been number one, but l never had two

And I can’t have fun if I can’t have (If I can’t have you)

[Post-Chorus]

All my white diamonds and lovers are forever (Elizabeth Taylor, do you think it’s forever?)

In the papers, on the screen, and in their minds

All my white diamonds and lovers are forever

Don’t you ever end up anything but mine

[Outro]

Oh, oh, oh

Traduzione Elizabeth Taylor di Taylor Swift

[Intro]

Elizabeth Taylor

Pensi che sia per sempre?

[Strofa 1]

Quella vista di Portofino era nella mia mente

quando mi hai chiamata al Plaza Athénée

Ooh, spesso non sembra così glamour essere me

Tutti i ragazzi giusti avevano promesso che sarebbero rimasti

Sotto le luci brillanti si sono appassiti, ma tu fiorisci

Portofino era nella mia mente (e penso tu sappia perché)

E se le tue lettere dicessero mai “Addio”…

[Ritornello]

Piangerei lacrime color viola, Elizabeth Taylor

Dimmi davvero, pensi che sia per sempre?

Sono stata al primo posto, ma non ho mai avuto un “due”

E non riesco a divertirmi se non posso avere (uh…)

Sii la mia New York quando Hollywood mi odia

Sei sexy solo quanto il tuo ultimo successo, baby

Sono stata al primo posto, ma non ho mai avuto un “due”

E non riesco a divertirmi se non posso avere te

[Strofa 2]

Ehi, cosa potresti mai regalare alla ragazza

che ha tutto e niente allo stesso tempo?

Tesoro, scambierei il Cartier per qualcuno di cui fidarmi (scherzo)

Siamo andati al miglior tavolo da Musso and Frank’s

Dicono che porto guai, io rispondo solo: “Grazie”

E tu mi guardi come se fossi ipnotizzato

E penso tu sappia perché

E se mai mi lasciassi sola e abbandonata…

[Ritornello]

Piangerei lacrime color viola, Elizabeth Taylor

Dimmi davvero, pensi che sia per sempre?

Sono stata al primo posto, ma non ho mai avuto un “due”

E non riesco a divertirmi se non posso avere (uh…)

Sii la mia New York quando Hollywood mi odia

Sei sexy solo quanto il tuo ultimo successo, baby

Sono stata al primo posto, ma non ho mai avuto un “due”

E non riesco a divertirmi se non posso avere te (uh…)

[Post-Ritornello]

Elizabeth Taylor (oh)

Pensi che sia per sempre? (oh)

Se non posso avere te…

Tutti i miei diamanti bianchi e amanti sono per sempre

Nei giornali, sullo schermo e nelle loro menti

Tutti i miei diamanti bianchi e amanti sono per sempre

Non diventare mai niente se non mio

[Ritornello]

Piangerei lacrime color viola, Elizabeth Taylor

Dimmi davvero, pensi che sia per sempre?

Sono stata al primo posto, ma non ho mai avuto un “due”

E non riesco a divertirmi se non posso avere (se non posso avere te)

Sii la mia New York quando Hollywood mi odia

Sei sexy solo quanto il tuo ultimo successo, baby

Sono stata al primo posto, ma non ho mai avuto un “due”

E non riesco a divertirmi se non posso avere (se non posso avere te)

[Post-Ritornello]

Tutti i miei diamanti bianchi e amanti sono per sempre

(Elizabeth Taylor, pensi che sia per sempre?)

Nei giornali, sullo schermo e nelle loro menti

Tutti i miei diamanti bianchi e amanti sono per sempre

Non diventare mai niente se non mio

[Outro]

Oh, oh, oh