Harry Styles – Pop: testo e traduzione

Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1.

Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo atteso quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Pop è una traccia del progetto discografico che è disponibile in varie versioni nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali. Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili degli LP in edizione limitata, un merchandise esclusivo e dei box set.

Testo Pop Harry Styles

Daytime mainlining,

No more rolling papers,

Catching stray dogs,

Try but you can’t tame them,

It’s just me,

On my knees,

Squeaky clean fantasy,

It’s meant to be pop,

Am I in over my head?,

This could go anywhere,

I do it and do it again,

It’s meant to be pop,

I don’t know how it’ll end,

This could go anywhere,

I pull and I pull at the thread,

It’s making me pop,

I wanted to behave,

But I know I’ll do it again,

I know I’ll do it again,

It’s making me pop,

(I wanna take up all your time),

Katie’s waiting,

To be your game day savior,

First time tasting it,

It’s nice to mix two flavors together,

Together mhmm,

It’s just me,

On my knees,

Pop

Am I in over my head?,

This could go anywhere,

I do it and do it again,

It’s meant to be pop,

I don’t know how it’ll end,

This could go anywhere,

I pull and I pull at the thread,

It’s making me pop,

I wanted to behave,

But I know I’ll do it again,

I know I’ll do it again,

It’s making me pop

Traduzione

Fumo di giorno,

Niente più cartine,

Catturare cani randagi,

Ci provo ma non riesco a domarli,

Sono solo io,

In ginocchio,

Fantasia pulita e cristallina,

Dovrebbe essere pop,

Sono nei guai?,

Potrei andare ovunque,

Lo faccio e lo faccio ancora,

Dovrebbe essere pop,

Non so come andrà a finire,

Potrei andare ovunque,

Tiro e tiro il filo,

Mi fa scoppiare,

Volevo comportarmi bene,

Ma so che lo farò di nuovo,

So che lo farò di nuovo,

Mi fa scoppiare,

(Voglio prendere tutto il tuo tempo),

Katie ti aspetta,

Per essere la tua salvatrice il giorno della partita,

La prima volta che lo assaggi,

È bello mescolare due sapori insieme,

Insieme mhmm,

Sono solo io,

In ginocchio,

Pop

Sono Sono sopraffatto?

Questo potrebbe andare ovunque,

Lo faccio e lo faccio ancora,

Dovrebbe essere pop,

Non so come andrà a finire,

Questo potrebbe andare ovunque,

Tiro e tiro il filo,

Mi fa scoppiare,

Volevo comportarmi bene,

Ma so che lo farò di nuovo,

So che lo farò di nuovo,

Mi fa scoppiare

Cosa ne pensate di Pop di Harry Styles?