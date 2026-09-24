sangiovanni annuncia l’uscita di ti ho cercata (felicità), di venerdì 25 settembre per Sugar Music. La nuova canzone contiene un campionamento di Felicità: si tratta del celebre brano di Lucio Dalla.

ti ho cercata (felicità) segna l’inizio di un nuovo capitolo per sangio che sceglie di intraprendere questo percorso attraverso il riferimento ad uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Il brano è scritto insieme ad Alessandro La Cava, composto e prodotto da Celo (Pietro Celona) e Pietro Posani. Per annunciare il pezzo, sangiovanni ha scritto su Instagram:

“ti ho cercata (felicità), il primo brano del mio nuovo album, fuori venerdì! Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così. C’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me. Ora non ho più bisogno di cercarla né di inseguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla. Voglio ripartire da qui. Il brano contiene il sample di Felicità di Lucio Dalla, la sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie”.

Il nuovo pezzo di Giovanni Pietro Damian parla a chi tenta di raggiungere lo stato d’animo più ambito, raccontandola come qualcosa che si insegue continuamente e che, proprio per questo, si finisce spesso per cercare nei posti sbagliati. La voce di sangiovanni si unisce a quella di Lucio Dalla, dando vita a un brano che racconta la consapevolezza che arriva quando si smette di rincorrere la felicità e si comprende che non è un luogo, una persona o qualcosa da raggiungere, ma qualcosa che si trova dentro di sé e che può essere vissuto anche nei momenti più difficili.