Love Me Love Me: Intervista al cast del film di Prime Video

Il triangolo amoroso che ha fatto impazzire Watpad e booktok è finalmente diventato un film. Love Me Love Me è disponibile da oggi su Prime Video con protagonista un cast internazionale guidato da Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci, affiancati da Andrea Guo (che abbiamo già amato in Maxton Hall), Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi.

Il film è tratto dal primo romanzo della serie di grande successo di Stefania S., nato su Watpad, che ha all’attivo ben quattro volumi. Questo nuovo young adult romance ci fa entrare nella prestigiosa Saint Mary, scuola internazionale, nel film trasferita Milano, dove la protagonista June si deve districare tra amicizie che non sono come sembrano e due ragazzi tra cui sembra impossibile scegliere.

Ho avuto la possibilità di incontrare il cast di Love Me Love Me in occasione della premiere e nello specifico chiacchierare con Mia, Pepe e Luca sulla terrazza di un bellissimo hotel con vista sulla Capitale; abbiamo parlato dei loro personaggi, del percorso che fanno in questo film e anche quale consiglio vorrebbero dargli per il futuro.

Guarda l’intervista ai protagonisti di Love Me Love Me:

Sinossi del film:

Dopo la morte di suo fratello, June si trasferisce a Milano per ricominciare da capo. Nella sua nuova scuola d’élite internazionale, inizia a frequentare Will, lo studente modello. Ma il suo fragile equilibrio viene scosso da una rivalità esplosiva con James, il migliore amico di Will: un ragazzo carismatico e tormentato che nasconde una vita pericolosa fatta di combattimenti clandestini di MMA. Il risentimento si trasforma presto in un’attrazione irresistibile, costringendo June a scegliere tra la sicurezza e un amore che mette in discussione tutto ciò che credeva di desiderare.

Love Me Love Me è co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions, ed è disponibile su Prime Video in tutto il mondo il 13 febbraio 2026.

Cast:

Mia Jenkins – June White

Pepe Barroso Silva – James Hunter

Luca Melucci – Will Cooper

Andrea Guo – Amelia Hood

Michelangelo Vizzini – Blaze Manor

Madior Fall – Jackson

Vanessa Donghi – Ari