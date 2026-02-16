Bridgerton 4: Trailer della Parte 2 della storia d’amore tra Benedict e Sophie

La storia d’amore tra Benedict Bridgerton e Sophie Baek sembrava una fiaba, ma la proposta finale del gentiluomo sembra aver rovinato tutto. La Parte 2 di Bridgerton 4 arriverà il 26 febbraio su Netflix, ma sono già disponibili il trailer e le nuove immagini degli attesissimi nuovi episodi.

La storia di Bridgerton 4:

Nei primi quattro episodi abbiamo visto il secondogenito di casa Bridgerton (Luke Thompson), sempre convinto a non sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l’identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all’alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung).

Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell’affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona. L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l’amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe?

A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli – tra cui Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), che affronta nuove sfide ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.

Trailer di Bridgerton 4 – Parte 2:

Cosa succederà nella Parte 2?

Nel trailer vediamo che Benedict cerca di giustificare la sua oltraggiosa proposta ad una giustamente riluttante Sophie; le avversità, però, non sembrano aver placato l’intenso amore che è nato tra i due, ma per sposare Sophie, lui dovrebbe rinunciare al suo ruolo nella società ed alla sua famiglia. A consigliare il fratello minore arriverà anche Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) di ritorno dal suo viaggio in India con la moglie Kate (Simone Ashely).

Oltre alle regole della società, però, è chiaro che i problemi potrebbero arrivare anche dalla matrigna di Sophie, ovvero Araminta Gun, che si è appena trasferita con le sue figlie nella casa a vicino alla residenza dei Bridgerton. Tra le altre storyline che vedremo proseguire ci sono anche quella di Francesca e John, soprattutto con l’arrivo della cugina di lui, Michaela (che vi ricordiamo che c’è stato un gender swap rispetto al libro dove abbiamo conosciuto, Michael) e poi siamo curiosi di sapere come si risolverà il rapporto tra la Regina Charlotte e Lady Danbury.