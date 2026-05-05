Inediti di Amici 25: ecco come sostenere il tuo brano preferito

Hai già scelto quale degli inediti dei ragazzi di Amici 25 è il tuo preferito? Per sostenere il singolo che stai apprezzando di più, basta cercare la playlist ufficiale di Amici su Spotify e selezionare il tuo prescelto. Se ne hai più di uno, nessun problema perché ogni giorno il conteggio si azzera e puoi tornare e indicare la tua preferenza.

Questa settimana, la playlist si è aggiornata con tre nuovi brani firmati dai volti che abbiamo iniziato a conoscere tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. C’è la voglia di una svolta sentimentale da parte di Angie, l’intensità viscerale di Gard e il ritmo spensierato di Riccardo Stimolo.

Tre direzioni diverse, un unico obiettivo: dimostrare che anche fuori dalla scuola, per loro, la musica ha appena iniziato a correre. E poi c’è il nuovo inedito di Lorenzo, rilasciato ad aprile, con il suo ritornello che fa tanto estate.

I nuovi inediti di Amici 25

Angie – Signorina

Signorina racconta di una relazione finita sotto gli occhi di tutti e della consapevolezza che ormai i sentimenti sono sfumati da entrambe le parti. Un pezzo estivo brillante ma allo stesso tempo malinconico, caratterizzato da un mix di chitarre latine e batterie urban.

Scritto da: Angelica Paola Ibba e Iacopo Sinigallia

Prodotto da: Brail, heysimo e Saturno

Gard – Lacrime Di Fango

Lacrime di fango rappresenta uno sfogo scritto in un momento di tensione emotiva tra rabbia e tristezza. È un inno contro i problemi della vita a cui imploriamo di non farci troppo male. Nel bene e nel male però è importante ricordare tutto ciò che ci è accaduto perché ognuno di noi è il frutto delle proprie esperienze.

Scritto da: Gabriele Gard e Fulvio Masini

Prodotto da: Fulvio Masini

Riccardo Stimolo – Gira

Gira è una canzone che fa emergere un lato diverso di Riccardo, più spensierato, divertito e a tratti sfacciato. Un concentrato di leggerezza pop, una canzone ritmata, contagiosa, capace di fare girare la testa a chi la ascolta.

Scritto da: Christian Prestato, Duccio Caponi, Gianmarco Grande

Prodotto da: GRND

Lorenzo Salvetti – Dimmelo Tu

Con questo nuovo brano, l’allievo sceglie di mostrare una veste inedita e scanzonata rispetto a quanto fatto ascoltare finora. Dimmelo tu racconta la fine di una serata, tra la folla, i fumogeni e un cielo di fulmini, catturando l’istante esatto in cui si vorrebbe trattenere qualcuno che invece se ne va.

È una fotografia sincera di chi ha “i sogni e gli occhi lucidi” e cerca un punto di riferimento quando si sente perso, cullando il desiderio irrazionale di sparire con un volo per l’America per sfuggire alla rabbia di un amore che si sgretola.

Il brano è stato scritto da Lorenzo, Tommaso Santoni e Francesco D’Agostino. Prodotto da: KYV.

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