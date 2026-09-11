Harry Styles in Italia con due date del Together Together Tour 2027

Harry Styles si prepara al prossimo capitolo sul palco e questa volta c’è anche l’Italia nei suoi piani. Il cantante britannico ha svelato ieri le città che ospiteranno la leg conclusiva del Together, Together Tour, prolungando la serie di concerti prevista, con 12 nuove date tra Nord America ed Europa.

L’annuncio aggiunge le seguenti città: Phoenix, Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid, Roma, Dublino e Londra al capitolo finale del tour. Quando esattamente arriverà in Italia? Le date da segnare in agenda sono due: il 7 e l’8 agosto 2027 al Circo Massimo. Ad aprire i due concerti sarà il gruppo indie rock statunitense LCD SoundSystem.

Le nuove città sono state rivelate attraverso una serie di “fototessere” che ritraggono i fan con indosso delle magliette personalizzate, dove ogni maglietta rappresenta una delle tappe. La campagna conferma che l’attuale ciclo di concerti di Harry proseguirà oltre le date del 2026 annunciate inizialmente, offrendo un’ulteriore occasione per vedere l’artista esibirsi con i brani del suo più recente album. A questo link puoi trovare l’elenco completo delle date e le informazioni per i biglietti che saranno in vendita da lunedì prossimo, 14 settembre.

Il tour Together, Together ha preso il via lo scorso maggio alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam e per quest’anno la sua conclusione è prevista il 13 dicembre all’Accor Stadium di Sydney. La serie di concerti del 2026 tocca sette città e comprende una residency particolarmente ambiziosa di 30 serate al Madison Square Garden, dove Harry Styles si esibirà fino alla fine di ottobre.

La serie di concerti accompagna l’uscita di Kiss All the Time. Disco, Occasionally., il suo quarto album in studio, pubblicato il 6 marzo tramite Erskine e Columbia Records. Prodotto principalmente da Kid Harpoon e Tyler Johnson, l’album si spinge ulteriormente verso sonorità dance-pop ed elettroniche, segnando un distacco sonoro molto netto dal precedente album, Harry’s House.