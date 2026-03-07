Harry Styles – Season 2 Weight Loss: testo e traduzione

Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1.

Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo atteso quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Season 2 Weight Loss è una traccia del progetto discografico che è disponibile in varie versioni nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali. Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili degli LP in edizione limitata, un merchandise esclusivo e dei box set.

Qui l’audio ufficiale

Testo Season 2 Weight Loss Harry Styles

Aren’t you for sale if you’re cashing in cold?,

You’ve got to sit yourself down sometimes,

It’s hard to tell when the thoughts are my own,

And the old hat gets harder to hold,

Uh huh

You’ve got to sit yourself down sometimes

Holding,

Holding out,

Hoping you will love me now,

Holding,

Holding out,

Hoping you will love me now,

Do you love me now?

Do you?, Do you?,

Do I let you down,

Holding,

Holding out,

Hoping love will come around,

It’s kind of sad but there’s something I know,

Too many things for you to analyze,

You’re steaming in swinging with your eyes closed,

Let light come in once in a while,

You’ve got to sit yourself down sometimes

You could’ve been here in my arms,

But we’re nothing at all,

You want a piece or nothing at all,

Do you love me now?

Do you?

Do you love me now?

You’ve got to sit yourself down sometimes

You could’ve been here in my arms

You want a piece or nothing at all

Traduzione

Non sei in vendita se stai incassando a freddo?

A volte devi sederti,

È difficile capire quando i pensieri sono miei,

E il vecchio cappello diventa più difficile da tenere,

Uh huh

A volte devi sederti

Trattenendo,

Trattenendo,

Sperando che tu mi amerai ora,

Trattenendo,

Trattenendo,

Sperando che tu mi amerai ora,

Mi ami ora?

Lo fai?, Lo fai?,

Ti deludo,

Ti trattengo,

Ti trattengo,

Sperando che l’amore arrivi,

È un po’ triste, ma c’è qualcosa che so,

Troppe cose da analizzare per te,

Stai fumando, dondolandoti con gli occhi chiusi,

Lascia che la luce entri ogni tanto,

Devi sederti a volte

Avresti potuto essere qui tra le mie braccia,

Ma non siamo niente,

Vuoi un pezzo o niente,

Mi ami adesso?

Lo fai?

Mi ami adesso?

Devi sederti a volte

Avresti potuto essere qui tra le mie braccia

Vuoi un pezzo o niente

Cosa ne pensate di Season 2 Weight Loss di Harry Styles?