Ed Sheeran – War Game: audio, testo e traduzione della canzone scritto da Giovanna Codella 16 Settembre 2025 War Game è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano fa parte della versione estesa dell’album (Play Extended Edition) ed è stato scritto a quattro mani dal cantautore britannico e dalla star emergente svedese ELVIRA. Acquista il nuovo disco PLAY! Ed Sheeran entra così in una nuova era con il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in questa nuova fase artistica. Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collage musicale che gioca sia con il familiare sia con il nuovo. Ascolta War Game di Ed Sheeran Testo: Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game We rinse and repeat what is eating me up inside Cold of the words all day Heat of the love all night We trade nothing back but we keep giving out our time To everyone in our lives Instead of only you and I Every day we feel deflated Trying to roll with all the changes Reality of what we’ve created We’re not fine I can feel the pressure breaking Everything that we’ve been building It won’t stop until it kills us Don’t lie Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game Either in love or we’re insane Guess to want the pleasure got to take it with the pain Till we’re done done we’ll still play the war game Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game Either in love or we’re insane Guess to want the pleasure got to take it with the pain Till we’re done done we’ll still play the war game There’s no one above or below you are all I want But I feel that it’s not enough To just offer you my love Inches from moving out and moving on This tension and what we’ve got? When will the fighting stop? Every day we feel deflated Trying to roll with all the changes Reality of what we’ve created We’re not fine I can feel the pressure breaking Everything that we’ve been building It won’t stop until it kills us Don’t lie Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game Either in love or we’re insane Guess to want the pleasure got to take it with the pain Till we’re done done we’ll still play the war game Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game Either in love or we’re insane Guess to want the pleasure got to take it with the pain Till we’re done done we’ll still play the war game You still hold my flame yeah Put me in my place yeah Caught in this war game till we die Do we leave or stay? Yeah Do we mend or break? Yeah Caught in this war game till we die Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game Either in love or we’re insane Guess to want the pleasure got to take it with the pain Till we’re done done we’ll still play the war game Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game Either in love or we’re insane Guess to want the pleasure got to take it with the pain Till we’re done done we’ll still play the war game Don’t break on us Don’t fall to dust Don’t kill the love Traduzione di War Game di Ed Sheeran: Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra Risciacquiamo e ripetiamo ciò che mi sta divorando dentro Freddo delle parole tutto il giorno Calore dell’amore tutta la notte Non scambiamo nulla in cambio, ma continuiamo a donare il nostro tempo A tutti nella nostra vita Invece che solo a te e me Ogni giorno ci sentiamo sgonfi Cercando di andare avanti con tutti i cambiamenti La realtà di ciò che abbiamo creato Non stiamo bene Sento la pressione che si rompe Tutto ciò che abbiamo costruito Non si fermerà finché non ci ucciderà Non mentire Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra O siamo innamorati o siamo pazzi Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra O siamo innamorati o siamo pazzi Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore Finché non avremo finito, continueremo a giocare alla guerra Non c’è nessuno sopra o sotto, tu sei tutto ciò che voglio Ma sento che non è abbastanza Offrirti solo il mio amore A pochi centimetri dal traslocare e andare avanti Questa tensione e quello che abbiamo? Quando finiranno i combattimenti? Ogni giorno ci sentiamo sgonfi Cercando di andare avanti con tutti i cambiamenti La realtà di ciò che abbiamo creato Non stiamo bene Sento la pressione che si rompe Tutto ciò che abbiamo costruito Non si fermerà finché non ci ucciderà Non mentire Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra O siamo innamorati o siamo pazzi Immagino che per volere il piacere bisogna prenderselo con il dolore Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra O siamo innamorati o siamo pazzi Immagino che per volere il piacere bisogna prenderselo con il dolore Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra Continui a tenere accesa la mia fiamma, sì Mettimi al mio posto, sì Intrappolati in questo gioco di guerra finché non moriamo Ce ne andiamo o restiamo? Sì Ci ripariamo o ci rompiamo? Sì Intrappolati in questo gioco di guerra fino alla morte Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra O siamo innamorati o siamo pazzi Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra O siamo innamorati o siamo pazzi Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra Non romperci Non cadere in polvere Non uccidere l’amore