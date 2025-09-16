Ed Sheeran – War Game: audio, testo e traduzione della canzone

War Game è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano fa parte della versione estesa dell’album (Play Extended Edition) ed è stato scritto a quattro mani dal cantautore britannico e dalla star emergente svedese ELVIRA.

Ed Sheeran entra così in una nuova era con il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in questa nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo.

Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collage musicale che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Ascolta War Game di Ed Sheeran

Testo:

Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game

We rinse and repeat what is eating me up inside

Cold of the words all day

Heat of the love all night

We trade nothing back but we keep giving out our time

To everyone in our lives

Instead of only you and I

Every day we feel deflated

Trying to roll with all the changes

Reality of what we’ve created

We’re not fine

I can feel the pressure breaking

Everything that we’ve been building

It won’t stop until it kills us

Don’t lie

Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game

Either in love or we’re insane

Guess to want the pleasure got to take it with the pain

Till we’re done done we’ll still play the war game

Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game

Either in love or we’re insane

Guess to want the pleasure got to take it with the pain

Till we’re done done we’ll still play the war game

There’s no one above or below you are all I want

But I feel that it’s not enough

To just offer you my love

Inches from moving out and moving on

This tension and what we’ve got?

When will the fighting stop?

Every day we feel deflated

Trying to roll with all the changes

Reality of what we’ve created

We’re not fine

I can feel the pressure breaking

Everything that we’ve been building

It won’t stop until it kills us

Don’t lie

Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game

Either in love or we’re insane

Guess to want the pleasure got to take it with the pain

Till we’re done done we’ll still play the war game

Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game

Either in love or we’re insane

Guess to want the pleasure got to take it with the pain

Till we’re done done we’ll still play the war game

You still hold my flame yeah

Put me in my place yeah

Caught in this war game till we die

Do we leave or stay? Yeah

Do we mend or break? Yeah

Caught in this war game till we die

Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game

Either in love or we’re insane

Guess to want the pleasure got to take it with the pain

Till we’re done done we’ll still play the war game

Tearing out our hair again we’re stuck inside a war game

Either in love or we’re insane

Guess to want the pleasure got to take it with the pain

Till we’re done done we’ll still play the war game

Don’t break on us

Don’t fall to dust

Don’t kill the love

Traduzione di War Game di Ed Sheeran:

Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra

Risciacquiamo e ripetiamo ciò che mi sta divorando dentro

Freddo delle parole tutto il giorno

Calore dell’amore tutta la notte

Non scambiamo nulla in cambio, ma continuiamo a donare il nostro tempo

A tutti nella nostra vita

Invece che solo a te e me

Ogni giorno ci sentiamo sgonfi

Cercando di andare avanti con tutti i cambiamenti

La realtà di ciò che abbiamo creato

Non stiamo bene

Sento la pressione che si rompe

Tutto ciò che abbiamo costruito

Non si fermerà finché non ci ucciderà

Non mentire

Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra

O siamo innamorati o siamo pazzi

Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore

Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra

Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra

O siamo innamorati o siamo pazzi

Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore

Finché non avremo finito, continueremo a giocare alla guerra

Non c’è nessuno sopra o sotto, tu sei tutto ciò che voglio

Ma sento che non è abbastanza

Offrirti solo il mio amore

A pochi centimetri dal traslocare e andare avanti

Questa tensione e quello che abbiamo?

Quando finiranno i combattimenti?

Ogni giorno ci sentiamo sgonfi

Cercando di andare avanti con tutti i cambiamenti

La realtà di ciò che abbiamo creato

Non stiamo bene

Sento la pressione che si rompe

Tutto ciò che abbiamo costruito

Non si fermerà finché non ci ucciderà

Non mentire

Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra

O siamo innamorati o siamo pazzi

Immagino che per volere il piacere bisogna prenderselo con il dolore

Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra

Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra

O siamo innamorati o siamo pazzi

Immagino che per volere il piacere bisogna prenderselo con il dolore

Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra

Continui a tenere accesa la mia fiamma, sì

Mettimi al mio posto, sì

Intrappolati in questo gioco di guerra finché non moriamo

Ce ne andiamo o restiamo? Sì

Ci ripariamo o ci rompiamo? Sì

Intrappolati in questo gioco di guerra fino alla morte

Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra

O siamo innamorati o siamo pazzi

Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore

Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra

Strappandoci di nuovo i capelli, siamo bloccati in un gioco di guerra

O siamo innamorati o siamo pazzi

Immagino che per volere il piacere bisogna prenderlo con il dolore

Finché non abbiamo finito, continueremo a giocare al gioco di guerra

Non romperci

Non cadere in polvere

Non uccidere l’amore