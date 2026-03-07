Harry Styles – The Waiting Game: testo e traduzione

Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1.

Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo atteso quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. The Waiting Game è una delle tracce del progetto discografico che è disponibile in varie versioni nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali. Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili degli LP in edizione limitata, un merchandise esclusivo e dei box set.

Testo The Waiting Game Harry Styles

You can romanticize your shortcomings,

Ignore your agency to stop,

Write a ballad with the details,

While skimming off the top,

A personality,

Considering you’ve been,

A little over honest lately,

And you apologize,

A dirty clown,

You found,

Someone to put your arms around,

Playing the waiting game,

But it all adds up to nothing,

You try,

And you always justify,

Playing the waiting game,

When it all adds up to nothing,

Do you tantalize and titillate,

Knowing it won’t make the grade?,

Do you leave it on the table,

You apologize,

Emotionally dry,

And years go by,

You found,

Someone to put your arms around,

Playing the waiting game,

But it all adds up to nothing,

You try,

Messing with your own design,

Playing the waiting game?,

When it all adds up to nothing,

Playing the waiting game

And it all adds up to nothing

Traduzione

Puoi romanticizzare i tuoi difetti,

ignorare la tua capacità di fermarti,

scrivere una ballata con i dettagli,

scremando la parte superiore,

una personalità,

considerando che sei stato,

un po’ troppo onesto ultimamente,

e ti scusi,

un pagliaccio sporco,

hai trovato,

qualcuno a cui abbracciare,

giocando al gioco dell’attesa,

ma tutto non porta a nulla,

ci provi,

e ti giustifichi sempre,

giocando al gioco dell’attesa,

quando tutto non porta a nulla,

lo stuzzichi e titilli,

sapendo che non ce la farà?,

lo lasci sul tavolo,

ti scusi,

emotivamente arido,

e gli anni passano,

hai trovato,

qualcuno a cui abbracciare,

giocando al gioco dell’attesa,

ma tutto non porta a nulla,

tu Provare,

Stai giocando con il tuo stesso design,

Stai aspettando?,

Quando tutto non porta a nulla,

Stai aspettando

E tutto non porta a nulla

Cosa ne pensate di The Waiting Game di Harry Styles?