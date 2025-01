Justin Bieber aveva smesso di seguire Hailey Bieber su Instagram

Justin Bieber ha recentemente sorpreso i fan smettendo di seguire la moglie Hailey Bieber su Instagram, un gesto che ha alimentato le speculazioni sulla stabilità del loro matrimonio. La coppia, sposata da sei anni e con un figlio, Jack Blues, nato lo scorso novembre, è ormai da tempo al centro di voci che parlano di una crisi. E persino della possibilità di un divorzio.

Il cantante canadese aveva smesso di seguire non solo Hailey, ma anche il suocero, Stephen Baldwin. Questo comportamento ha generato molte teorie tra i fan che hanno interpretato il gesto come un possibile segnale di distacco dalle persone più vicine alla popstar. Tuttavia, Hailey continua a seguire Justin sui social il che aggiunge ulteriore incertezza alla situazione.

Molti sostengono che la coppia sia in vacanza insieme e che probabilmente si sia trattato di un errore commesso dal cantante. Tuttavia, l’atmosfera è diventata ancora più incerta dal recente comportamento di Justin sui social. Oltre a smettere di seguire la moglie, l’artista ha fatto lo stesso con Usher, amico di lunga data e collaboratore. Questo schema di unfollowing ha fatto pensare ai fan della coppia che l’azione nei confronti di Hailey non sia stata casuale.

Nonostante Justin abbia chiarito che qualcuno è entrato nel suo profilo e ha smesso di seguire la modella (che nel frattempo ha ricominciato a seguire), l’aria di crisi rimane. Per ora nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni e i fan attendono sviluppi, sperando che la relazione tra Justin e Hailey Bieber possa continuare senza ulteriori intoppi. E voi che cosa ne pensate?

Justin Bieber says someone went on his account and unfollowed Hailey Bieber on Instagram:

“Sh*t is getting suss out here” pic.twitter.com/Hv0fWdVzLj

— Pop Crave (@PopCrave) January 21, 2025