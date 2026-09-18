MILEY: REDLIGHTS (Audio, Testo e Traduzione)

REDLIGHTS è la sesta traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Miley ha confermato per la prima volta l’esistenza di questo brano in un’intervista con il fotografo Mario Sorrenti che le ha chiesto quale fosse una delle sue canzoni preferite e perché. Sorprendentemente, la cantautrice ha nominato proprio questo nuovo pezzo, trascinante e sofisticato.

“Da un lato, ‘Twinkle Song’ e ‘Pablow the Blowfish’. Sono probabilmente le pagine di diario più intime che abbia mai condiviso. All’estremo opposto c’è ‘Flowers’, per la gioia che trasmette alle persone. Ma se dovessi sceglierne una preferita in questo momento, sarebbe un brano che nessuno ha ancora sentito: ‘Redlights’.”

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo REDLIGHTS di MILEY

Siamo stati liberi come uccelli e selvaggi come cavalli bianchi nella notte, amore mio

Guidando con i semafori rossi alle spalle e le scogliere sulla destra, uh-huh

Lo vedo nei tuoi occhi, ti preoccupano gli addii

Abbiamo condiviso il letto come amanti, solo per lasciarci il dolore alle spalle

Le tue labbra, come bacche che portavano una medicina così dolce e così strana

La verità è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ed è anche ciò che temo

Ma quando verrò chiamata verso il cielo

Non temerò nulla, anzi, mi godrò quell’ultimo addio

Perché ho qualcosa in cui credere

E forse tu ne sei la ragione

Volgerò il viso verso la luce

Mi arrenderò con amore e svanirò nella notte

Ho qualcosa in cui credere

E, amore, tu ne sei la ragione

Seguo solo la direzione indicata dalla mappa sulla tua mano, uh-huh

Portami in paesi dove i gioielli sono ancora sepolti nella sabbia, uh-huh

Ovunque tu vada, andrò anch’io

Quindi, quando verrò chiamata verso il cielo

Non temerò nulla, anzi, mi godrò quell’ultimo addio

Perché ho qualcosa in cui credere

E, amore, tu ne sei la ragione

Volgerò il viso verso la luce

Mi arrenderò con amore e svanirò nella notte

Ho qualcosa in cui credere

E, amore, tu ne sei la ragione

Volgerò il viso verso la luce

E ti bacerò con amore

Poi svanirò nella notte

Perché ovunque tu vada, andrò anch’io

Perché ovunque tu vada, andrò anch’io

(Fonte Genius.com)

Traduzione REDLIGHTS

Siamo stati liberi come uccelli e selvaggi come cavalli bianchi nella notte, amore mio

Guidando con i semafori rossi alle spalle e le scogliere sulla destra, uh-huh

Lo vedo nei tuoi occhi, ti preoccupano gli addii

Abbiamo condiviso il letto come amanti, solo per lasciarci il dolore alle spalle

Le tue labbra, come bacche che portavano una medicina così dolce e così strana

La verità è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ed è anche ciò che temo

Ma quando verrò chiamata verso il cielo

Non temerò nulla, anzi, mi godrò quell’ultimo addio

Perché ho qualcosa in cui credere

E forse tu ne sei la ragione

Volgerò il viso verso la luce

Mi arrenderò con amore e svanirò nella notte

Ho qualcosa in cui credere

E, amore, tu ne sei la ragione

Seguo solo la direzione indicata dalla mappa sulla tua mano, uh-huh

Portami in paesi dove i gioielli sono ancora sepolti nella sabbia, uh-huh

Ovunque tu vada, andrò anch’io

Quindi, quando verrò chiamata verso il cielo

Non temerò nulla, anzi, mi godrò quell’ultimo addio

Perché ho qualcosa in cui credere

E, amore, tu ne sei la ragione

Volgerò il viso verso la luce

Mi arrenderò con amore e svanirò nella notte

Ho qualcosa in cui credere

E, amore, tu ne sei la ragione

Volgerò il viso verso la luce

E ti bacerò con amore

Poi svanirò nella notte

Perché ovunque tu vada, andrò anch’io

Perché ovunque tu vada, andrò anch’io

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