Niall Horan – Little More Time: video testo e traduzione

Niall Horan per il singolo Little More Time. Crediti: Universal Music Group. Su gentile concessione dell’Ufficio Stampa Giacomo Vitali

Niall Horan pubblica giovedì 23 aprile 2026 il singolo Little more time. L’artista britannico ha svelato la melodia e il testo della canzone in una performance dal vivo, tramite uno snippet diffuso via Instagram e una preview su Youtube.

Little more time è il secondo estratto dell’album Dinner Party, che è stato anticipato dal brano omonimo. Nel realizzare il singolo, Niall ha collaborato con John Ryan, Afterhrs e Julian Bunetta.

La preview della canzone

Testo Little More Time Niall Horan

I wanna steal every clock in this house, turn them all upside down

I wish that I could freeze this moment, write every detail down

You’re dancing down the hall, so cinematically, baby

I’m climbing up the walls, the plane is taking off, but I keep saying

One more song ‘fore we’re saying goodbye

Just a little more time, just a little more time

One more drink or a bottle of wine

Just a little more time, just a little more time

Climb in bed, and I’m makin’ your side

Just a little more mine, just a little more mine

One more song ‘fore we’re saying goodbye

Just a little more, just a little more time

A little more time

And I wish my world could spin without me

And I’d live in yours instead

Layin’ with you, just decomposin’

Buryin’ me in your bed

I just wish we had

One more song ‘fore we’re saying goodbye

Just a little more time, just a little more time

One more drink or a bottle of wine

Just a little more time, just a little more time

Climb in bed, and I’m makin’ your side

Just a little more mine, just a little more mine

One more song ‘fore we’re saying goodbye

Just a little more, just a little more time (A little more, a little more, a little more time)

A little more time

One more song ‘fore we’re saying goodbye

Just a little more time, just a little more time

One more drink or a bottle of wine

Just a little more time, just a little more time

Climb in bed, and I’m makin’ your side

Just a little more mine, just a little more mine

One more song ‘fore we’re saying goodbye

Just a little more, just a little more time

A little more time

A little more time

A little more time

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Vorrei rubare tutti gli orologi di questa casa, capovolgerli tutti

Vorrei poter congelare questo momento, annotarne ogni dettaglio

Stai ballando lungo il corridoio, così cinematograficamente, tesoro

Mi sto arrampicando sui muri, l’aereo sta decollando, ma continuo a dire

Ancora una canzone prima di dirci addio

Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo

Un altro drink o una bottiglia di vino

Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo

Salgo a letto e mi preparo il tuo lato

Solo un po’ più mio, solo un po’ più mio

Ancora una canzone prima di dirci addio

Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo

Un po’ di tempo

E vorrei che il mio mondo potesse girare senza di me

E che vivessi nel tuo invece

Sdraiato con te, decomponendomi

Seppellendomi nel tuo letto

Vorrei solo che avessimo

Ancora una canzone prima di dirci addio

Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo

Un altro drink o una bottiglia di vino

Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo

Salgo a letto e preparo il tuo lato

Solo un altro po’ mio, solo un altro po’ mio

Un’altra canzone prima di salutarci

Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo (Un altro po’, un altro po’, un altro po’ di tempo)

Un altro po’ di tempo

Un’altra canzone prima di salutarci

Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo

Un altro drink o una bottiglia di vino

Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo

Salgo a letto e preparo il tuo lato

Solo un altro po’ mio, solo un altro po’ mio

Un’altra canzone prima di salutarci

Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo

Un altro po’ di tempo

Un altro po’ di tempo

Un altro po’ di tempo

Cosa ne pensate di Little More Time di Niall Horan?