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Niall Horan – Little More Time: video testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
niall horan - dinner party

Niall Horan per il singolo Little More Time. Crediti: Universal Music Group. Su gentile concessione dell’Ufficio Stampa Giacomo Vitali

Niall Horan pubblica giovedì 23 aprile 2026 il singolo Little more time. L’artista britannico ha svelato la melodia e il testo della canzone in una performance dal vivo, tramite uno snippet diffuso via Instagram e una preview su Youtube.

Little more time è il secondo estratto dell’album Dinner Party, che è stato anticipato dal brano omonimo. Nel realizzare il singolo, Niall ha collaborato con John Ryan, Afterhrs e Julian Bunetta.

La preview della canzone

Testo Little More Time Niall Horan

I wanna steal every clock in this house, turn them all upside down
I wish that I could freeze this moment, write every detail down

You’re dancing down the hall, so cinematically, baby
I’m climbing up the walls, the plane is taking off, but I keep saying

One more song ‘fore we’re saying goodbye
Just a little more time, just a little more time
One more drink or a bottle of wine
Just a little more time, just a little more time
Climb in bed, and I’m makin’ your side
Just a little more mine, just a little more mine
One more song ‘fore we’re saying goodbye
Just a little more, just a little more time

A little more time

And I wish my world could spin without me
And I’d live in yours instead
Layin’ with you, just decomposin’
Buryin’ me in your bed
I just wish we had

One more song ‘fore we’re saying goodbye
Just a little more time, just a little more time
One more drink or a bottle of wine
Just a little more time, just a little more time
Climb in bed, and I’m makin’ your side
Just a little more mine, just a little more mine
One more song ‘fore we’re saying goodbye
Just a little more, just a little more time (A little more, a little more, a little more time)

A little more time

One more song ‘fore we’re saying goodbye
Just a little more time, just a little more time
One more drink or a bottle of wine
Just a little more time, just a little more time
Climb in bed, and I’m makin’ your side
Just a little more mine, just a little more mine
One more song ‘fore we’re saying goodbye
Just a little more, just a little more time
A little more time

A little more time
A little more time

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Vorrei rubare tutti gli orologi di questa casa, capovolgerli tutti
Vorrei poter congelare questo momento, annotarne ogni dettaglio

Stai ballando lungo il corridoio, così cinematograficamente, tesoro
Mi sto arrampicando sui muri, l’aereo sta decollando, ma continuo a dire

Ancora una canzone prima di dirci addio
Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo
Un altro drink o una bottiglia di vino
Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo
Salgo a letto e mi preparo il tuo lato
Solo un po’ più mio, solo un po’ più mio
Ancora una canzone prima di dirci addio
Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo

Un po’ di tempo

E vorrei che il mio mondo potesse girare senza di me
E che vivessi nel tuo invece
Sdraiato con te, decomponendomi
Seppellendomi nel tuo letto
Vorrei solo che avessimo

Ancora una canzone prima di dirci addio
Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo
Un altro drink o una bottiglia di vino
Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo
Salgo a letto e preparo il tuo lato
Solo un altro po’ mio, solo un altro po’ mio
Un’altra canzone prima di salutarci
Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo (Un altro po’, un altro po’, un altro po’ di tempo)

Un altro po’ di tempo

Un’altra canzone prima di salutarci
Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo
Un altro drink o una bottiglia di vino
Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo
Salgo a letto e preparo il tuo lato
Solo un altro po’ mio, solo un altro po’ mio
Un’altra canzone prima di salutarci
Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo
Un altro po’ di tempo

Un altro po’ di tempo
Un altro po’ di tempo

Cosa ne pensate di Little More Time di Niall Horan?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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