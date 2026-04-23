Niall Horan – Little More Time: video testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 23 Aprile 2026 Niall Horan per il singolo Little More Time. Crediti: Universal Music Group. Su gentile concessione dell’Ufficio Stampa Giacomo Vitali Niall Horan pubblica giovedì 23 aprile 2026 il singolo Little more time. L’artista britannico ha svelato la melodia e il testo della canzone in una performance dal vivo, tramite uno snippet diffuso via Instagram e una preview su Youtube. Little more time è il secondo estratto dell’album Dinner Party, che è stato anticipato dal brano omonimo. Nel realizzare il singolo, Niall ha collaborato con John Ryan, Afterhrs e Julian Bunetta. La preview della canzone Testo Little More Time Niall Horan I wanna steal every clock in this house, turn them all upside down I wish that I could freeze this moment, write every detail down You’re dancing down the hall, so cinematically, baby I’m climbing up the walls, the plane is taking off, but I keep saying One more song ‘fore we’re saying goodbye Just a little more time, just a little more time One more drink or a bottle of wine Just a little more time, just a little more time Climb in bed, and I’m makin’ your side Just a little more mine, just a little more mine One more song ‘fore we’re saying goodbye Just a little more, just a little more time A little more time And I wish my world could spin without me And I’d live in yours instead Layin’ with you, just decomposin’ Buryin’ me in your bed I just wish we had One more song ‘fore we’re saying goodbye Just a little more time, just a little more time One more drink or a bottle of wine Just a little more time, just a little more time Climb in bed, and I’m makin’ your side Just a little more mine, just a little more mine One more song ‘fore we’re saying goodbye Just a little more, just a little more time (A little more, a little more, a little more time) A little more time One more song ‘fore we’re saying goodbye Just a little more time, just a little more time One more drink or a bottle of wine Just a little more time, just a little more time Climb in bed, and I’m makin’ your side Just a little more mine, just a little more mine One more song ‘fore we’re saying goodbye Just a little more, just a little more time A little more time A little more time A little more time (Fonte Genius.com) Traduzione Vorrei rubare tutti gli orologi di questa casa, capovolgerli tutti Vorrei poter congelare questo momento, annotarne ogni dettaglio Stai ballando lungo il corridoio, così cinematograficamente, tesoro Mi sto arrampicando sui muri, l’aereo sta decollando, ma continuo a dire Ancora una canzone prima di dirci addio Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo Un altro drink o una bottiglia di vino Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo Salgo a letto e mi preparo il tuo lato Solo un po’ più mio, solo un po’ più mio Ancora una canzone prima di dirci addio Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo Un po’ di tempo E vorrei che il mio mondo potesse girare senza di me E che vivessi nel tuo invece Sdraiato con te, decomponendomi Seppellendomi nel tuo letto Vorrei solo che avessimo Ancora una canzone prima di dirci addio Solo un po’ di tempo, solo un po’ di tempo Un altro drink o una bottiglia di vino Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo Salgo a letto e preparo il tuo lato Solo un altro po’ mio, solo un altro po’ mio Un’altra canzone prima di salutarci Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo (Un altro po’, un altro po’, un altro po’ di tempo) Un altro po’ di tempo Un’altra canzone prima di salutarci Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo Un altro drink o una bottiglia di vino Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo Salgo a letto e preparo il tuo lato Solo un altro po’ mio, solo un altro po’ mio Un’altra canzone prima di salutarci Solo un altro po’ di tempo, solo un altro po’ di tempo Un altro po’ di tempo Un altro po’ di tempo Un altro po’ di tempo Cosa ne pensate di Little More Time di Niall Horan?