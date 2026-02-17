La casa degli spiriti: la nuova serie di Prime Video con Nicole Wallace

La amatissima protagonista della trilogia Culpables, Nicole Wallace, torna su Prime Video con La casa degli spiriti, il primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di Isabel Allende, che debutterà a livello globale il 29 aprile.

Cosa sappiamo sulla nuova serie:

Basata sul romanzo di Isabel Allende, acclamato a livello internazionale, La casa degli spiriti è una saga familiare in otto episodi che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia. La serie ha un team produttivo d’eccezione, infatti, Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino sono executive producer della serie insieme agli showrunner Francisca Alegría (The Cow Who Sang a Song Into the Future), Fernanda Urrejola (Cry Macho – Ritorno a casa), e Andrés Wood (News of a Kidnapping).

Il cast di La Casa degli spiriti:

La casa degli spiriti vede Alfonso Herrera nei panni di Esteban Trueba, insieme a Nicole Wallace (È colpa nostra?) e Dolores Fonzi che interpretano Clara del Valle in diverse fasi della sua vita. Il cast include, tra gli altri, anche Fernanda Castillo nel ruolo di Férula, Aline Kuppenheim in quello di Nivea del Valle, Eduard Fernández nella parte di Severo del Valle, Sara Becker e Fernanda Urrejola nel ruolo di Blanca, Rochi Hernández come Alba, Juan Pablo Raba nella parte di Tío Marcos, Pablo Macaya e Nicolás Contreras in quella di Pedro Tercero.

Sinossi del libro:

“Lontano da questa terra sarei stata come gli alberi che tagliano a Natale, quei poveri pini senza radici che durano un po’ di tempo e poi muoiono.”

Nella splendida tenuta delle Tre Marie, tre generazioni della famiglia Trueba si succedono mescolando passioni, ambizioni, amori e rivalità. Esteban, il capofamiglia, è un uomo volubile e orgoglioso, focalizzato sulla ricerca del potere politico, ma sono le donne a dare davvero vita alla casa: Clara, la moglie, sente un legame mistico con il mondo degli spiriti e trascorre un’esistenza avvolta nei ricordi; Férula, sorella del proprietario, dedica la sua vita agli altri; la figlia Blanca è innamorata di un servo, Pedro, e per questo amore sfiderà anche l’ira del padre; Alba, la nipote, una bambina e poi giovane donna bellissima e volitiva, dovrà invece affrontare i duri tempi della dittatura, e capire come conviverci.

Le passioni, le lotte e i segreti dei Trueba attraversano un secolo di violenti cambiamenti sociali dentro i quali Allende dà vita a una famiglia i cui legami privati di amore e odio sono più complessi e duraturi delle alleanze politiche che li mettono in contrasto.

