I maghi di Waverly stanno tornando!

L’epoca dei revival è appena iniziata e Disney non si tira indietro. È in arrivo una serie sequel di I maghi di Waverly con Selena Gomez e David Henrie. Non è uno scherzo ed ora vi spieghiamo tutto: cast, trama, uscita ecc…

In arrivo la serie sequel di I maghi di Waverly

Disney ha capito di cosa abbiamo bisogno e anche Selena Gomez. Ed ecco che la serie tv cult di Disney Channel andata in onda dal 2007-2012 è pronta a tornare sul piccolo schermo.

Selena Gomez e David Henrie (Alex Russo) saranno gli executive producer dello show ma uno dei due non avrà una presenza fissa nella serie. Selena infatti apparirà come Alex Russo solo in qualità di guest star nel primo episodio.

Nel cast dello show troviamo anche: Janice LeAnn Brown (Disney’s Just Roll with It), Alkaio Thiele (Call Me Kat) and Mimi Gianopulos (American Princess), Gary Marsh (Disney’s Descendants: The Rise of Red) e Andy Fickman (Race to Witch Mountain).

Non abbiamo notizie circa un ritorno degli altri componenti della famiglia Russo.

La sinossi della serie

La storia riprende dopo un misterioso incidente avvenuto alla WizTech, dove un adulto Justin Russo ha abbandonato i suoi poteri da mago, optando per una vita umana normale con sua moglie e due figli. Ma riceve una sorpresa quando un potente giovane mago bisognoso di addestramento si presenta alla sua porta… e Justin deve abbracciare il suo passato per garantire il futuro del Mondo dei Maghi.

Il potente e giovane mago Billie, che Justin prende sotto la sua ala protettrice, sarà interpretato dal protagonista della serie Brown. Thiele interpreterà Roman Russo, il figlio maggiore di Justin; Gianopulos interpreterà la moglie di Justin, Giada.

Pare che questo non sarà il solo progetto revival di Disney ad essere annunciato. Inoltre la fonte cita esplicitamente Disney Channel ma secondo noi lo show approderà su Disney+, a meno che Disney non decida di dare nuove luce al suo canale satellitare.

Nell’attesa di visionare lo show non ci resta che riguardare su Disney+ le stagioni della serie madre.

Fonte: Deadline

