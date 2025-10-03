Taylor Swift – Ruin The Friendship: audio, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 3 Ottobre 2025 Ruin The Friendship è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor. Significato della canzone: La canzone riflette sul passato e su un rapporto che la sta ancora tormentando con il rimpianto di non aver baciato un ex amico d’infanzia che poi purtroppo si è tolto la vita. L’amico potrebbe essere Jeff Lang, che presumibilmente ha ispirato anche un altro brano, Forever Winter di Red (Taylor’s Version). Nel brano cita anche la sua migliore amica dai tempi del liceo, ovvero Abigail Anderson (già citata in Fifteen), che l’ha chiamata dandole la brutta notizia; Taylor ricorda di essere andata al funerale per dire addio. La canzone esplora il rimpianto, l’occasione mancata con molta onestà emotiva. Ascolta qui la canzone: Testo Ruin The Friendship [Verse 1] Glistening grass from September rain Gray overpass full of neon names You drive (Mm-mm), 85 (Mm-mm) Gallatin Road and the Lakeside Beach Watching the game from your brother's Jeep Your smile (Mm-mm), miles wide [Chorus] And it was not an invitation Should've kissed you anyway Should've kissed you anyway And it was not convenient, no But your girlfriend was away Should've kissed you anyway, hey [Verse 2] Shiny wood floors underneath my feet Disco ball makes everything look cheap Have fun (Mm-mm), it's prom (Mm-mm) Wilted corsage dangles from my wrist Over his shoulder, I catch a glimpse And see (Mm-mm) You looking at me [Chorus] And it was not an invitation But as thе 50 Cent song played (Song played) Should'vе kissed you anyway (Anyway) And it was not convenient, no (It was not, convenient) Would've been the best mistake Should've kissed you anyway, hey [Refrain] Don't make it awkward in second period Might piss your ex off, lately we've been good Staying friends is safe, doesn't mean you should Don't make it awkward in second period Might piss your ex off, lately we've been good Staying friends is safe, doesn't mean you should [Bridge] When I left school, I lost track of you Abigail called me with the bad news Goodbye, and we'll never know why It was not an invitation But I flew home anyway With so much left to say It was not convenient, no But I whispered at the grave "Should've kissed you anyway" [Chorus] Oh, and it was not an invitation (It was not, an invitation) Should've kissed you anyway (Anyway) Should've kissed you anyway, anyway (Anyway) [Post-Chorus] And it was not— My advice is always ruin the friendship Better that than regret it for all time Should've kissed you anyway And my advice is always answer the question Better that than to ask it all your life Should've kissed you anyway Should've kissed you anyway Traduzione Ruin The Friendship di Taylor Swift [Strofa 1] Erba scintillante dopo la pioggia di settembre Sottopassaggio grigio pieno di nomi al neon Tu guidi (mm-mm), a 85 (mm-mm) Gallatin Road e la spiaggia sul lago Guardiamo la partita dalla Jeep di tuo fratello Il tuo sorriso (mm-mm), largo chilometri [Ritornello] E non era un invito Ma avrei dovuto baciarti lo stesso Avrei dovuto baciarti lo stesso E non era il momento giusto, no Ma la tua ragazza era via Avrei dovuto baciarti lo stesso, ehi [Strofa 2] Pavimenti in legno lucido sotto i miei piedi La palla da discoteca rende tutto più kitsch Divertiti (mm-mm), è il ballo (mm-mm) Il fiore appassito penzola dal mio polso Sopra la sua spalla, ti intravedo E vedo (mm-mm) Che mi stai guardando [Ritornello] E non era un invito Ma mentre suonava la canzone di 50 Cent (Suonava la canzone) Avrei dovuto baciarti lo stesso (Lo stesso) E non era il momento giusto, no (Non lo era, il momento giusto) Sarebbe stato il miglior errore Avrei dovuto baciarti lo stesso, ehi [Ritornello Intermedio] Non renderla imbarazzante alla seconda ora Potrebbe far arrabbiare il tuo ex, ultimamente siamo stati tranquilli Restare amici è sicuro, ma non vuol dire che sia giusto Non renderla imbarazzante alla seconda ora Potrebbe far arrabbiare il tuo ex, ultimamente siamo stati tranquilli Restare amici è sicuro, ma non vuol dire che sia giusto [Bridge] Quando ho lasciato la scuola, ho perso le tue tracce Abigail mi ha chiamata con la brutta notizia Addio, e non sapremo mai perché Non era un invito Ma ho preso l'aereo per tornare a casa lo stesso Con così tanto ancora da dire Non era il momento giusto, no Ma ho sussurrato sulla tomba: "Avrei dovuto baciarti lo stesso" [Ritornello] Oh, e non era un invito (Non lo era, un invito) Avrei dovuto baciarti lo stesso (Lo stesso) Avrei dovuto baciarti lo stesso, lo stesso (Lo stesso) [Post-Ritornello] E non era— Il mio consiglio è: rovina pure l'amicizia Meglio quello, che rimpiangerlo per sempre Avrei dovuto baciarti lo stesso E il mio consiglio è: rispondi sempre alla domanda Meglio che portarsela dietro per tutta la vita Avrei dovuto baciarti lo stesso Avrei dovuto baciarti lo stesso