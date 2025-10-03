Taylor Swift – ​​Ruin The Friendship: audio, testo e traduzione

Ruin The Friendship è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

La canzone riflette sul passato e su un rapporto che la sta ancora tormentando con il rimpianto di non aver baciato un ex amico d’infanzia che poi purtroppo si è tolto la vita. L’amico potrebbe essere Jeff Lang, che presumibilmente ha ispirato anche un altro brano, Forever Winter di Red (Taylor’s Version).

Nel brano cita anche la sua migliore amica dai tempi del liceo, ovvero Abigail Anderson (già citata in Fifteen), che l’ha chiamata dandole la brutta notizia; Taylor ricorda di essere andata al funerale per dire addio. La canzone esplora il rimpianto, l’occasione mancata con molta onestà emotiva.

Testo Ruin The Friendship

[Verse 1]

Glistening grass from September rain

Gray overpass full of neon names

You drive (Mm-mm), 85 (Mm-mm)

Gallatin Road and the Lakeside Beach

Watching the game from your brother’s Jeep

Your smile (Mm-mm), miles wide

[Chorus]

And it was not an invitation

Should’ve kissed you anyway

Should’ve kissed you anyway

And it was not convenient, no

But your girlfriend was away

Should’ve kissed you anyway, hey

[Verse 2]

Shiny wood floors underneath my feet

Disco ball makes everything look cheap

Have fun (Mm-mm), it’s prom (Mm-mm)

Wilted corsage dangles from my wrist

Over his shoulder, I catch a glimpse

And see (Mm-mm)

You looking at me

[Chorus]

And it was not an invitation

But as thе 50 Cent song played (Song played)

Should’vе kissed you anyway (Anyway)

And it was not convenient, no (It was not, convenient)

Would’ve been the best mistake

Should’ve kissed you anyway, hey

[Refrain]

Don’t make it awkward in second period

Might piss your ex off, lately we’ve been good

Staying friends is safe, doesn’t mean you should

Don’t make it awkward in second period

Might piss your ex off, lately we’ve been good

Staying friends is safe, doesn’t mean you should

[Bridge]

When I left school, I lost track of you

Abigail called me with the bad news

Goodbye, and we’ll never know why

It was not an invitation

But I flew home anyway

With so much left to say

It was not convenient, no

But I whispered at the grave

“Should’ve kissed you anyway”

[Chorus]

Oh, and it was not an invitation (It was not, an invitation)

Should’ve kissed you anyway (Anyway)

Should’ve kissed you anyway, anyway (Anyway)

[Post-Chorus]

And it was not—

My advice is always ruin the friendship

Better that than regret it for all time

Should’ve kissed you anyway

And my advice is always answer the question

Better that than to ask it all your life

Should’ve kissed you anyway

Should’ve kissed you anyway

Traduzione Ruin The Friendship di Taylor Swift

[Strofa 1]

Erba scintillante dopo la pioggia di settembre

Sottopassaggio grigio pieno di nomi al neon

Tu guidi (mm-mm), a 85 (mm-mm)

Gallatin Road e la spiaggia sul lago

Guardiamo la partita dalla Jeep di tuo fratello

Il tuo sorriso (mm-mm), largo chilometri

[Ritornello]

E non era un invito

Ma avrei dovuto baciarti lo stesso

Avrei dovuto baciarti lo stesso

E non era il momento giusto, no

Ma la tua ragazza era via

Avrei dovuto baciarti lo stesso, ehi

[Strofa 2]

Pavimenti in legno lucido sotto i miei piedi

La palla da discoteca rende tutto più kitsch

Divertiti (mm-mm), è il ballo (mm-mm)

Il fiore appassito penzola dal mio polso

Sopra la sua spalla, ti intravedo

E vedo (mm-mm)

Che mi stai guardando

[Ritornello]

E non era un invito

Ma mentre suonava la canzone di 50 Cent (Suonava la canzone)

Avrei dovuto baciarti lo stesso (Lo stesso)

E non era il momento giusto, no (Non lo era, il momento giusto)

Sarebbe stato il miglior errore

Avrei dovuto baciarti lo stesso, ehi

[Ritornello Intermedio]

Non renderla imbarazzante alla seconda ora

Potrebbe far arrabbiare il tuo ex, ultimamente siamo stati tranquilli

Restare amici è sicuro, ma non vuol dire che sia giusto

Non renderla imbarazzante alla seconda ora

Potrebbe far arrabbiare il tuo ex, ultimamente siamo stati tranquilli

Restare amici è sicuro, ma non vuol dire che sia giusto

[Bridge]

Quando ho lasciato la scuola, ho perso le tue tracce

Abigail mi ha chiamata con la brutta notizia

Addio, e non sapremo mai perché

Non era un invito

Ma ho preso l’aereo per tornare a casa lo stesso

Con così tanto ancora da dire

Non era il momento giusto, no

Ma ho sussurrato sulla tomba:

“Avrei dovuto baciarti lo stesso”

[Ritornello]

Oh, e non era un invito (Non lo era, un invito)

Avrei dovuto baciarti lo stesso (Lo stesso)

Avrei dovuto baciarti lo stesso, lo stesso (Lo stesso)

[Post-Ritornello]

E non era—

Il mio consiglio è: rovina pure l’amicizia

Meglio quello, che rimpiangerlo per sempre

Avrei dovuto baciarti lo stesso

E il mio consiglio è: rispondi sempre alla domanda

Meglio che portarsela dietro per tutta la vita

Avrei dovuto baciarti lo stesso

Avrei dovuto baciarti lo stesso