Taylor Swift – ​​Ruin The Friendship: audio, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
Ruin The Friendship è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

La canzone riflette sul passato e su un rapporto che la sta ancora tormentando con il rimpianto di non aver baciato un ex amico d’infanzia che poi purtroppo si è tolto la vita. L’amico potrebbe essere Jeff Lang, che presumibilmente ha ispirato anche un altro brano, Forever Winter di Red (Taylor’s Version).

Nel brano cita anche la sua migliore amica dai tempi del liceo, ovvero Abigail Anderson (già citata in Fifteen), che l’ha chiamata dandole la brutta notizia; Taylor ricorda di essere andata al funerale per dire addio. La canzone esplora il rimpianto, l’occasione mancata con molta onestà emotiva.

Testo Ruin The Friendship

[Verse 1]
Glistening grass from September rain
Gray overpass full of neon names
You drive (Mm-mm), 85 (Mm-mm)
Gallatin Road and the Lakeside Beach
Watching the game from your brother’s Jeep
Your smile (Mm-mm), miles wide

[Chorus]
And it was not an invitation
Should’ve kissed you anyway
Should’ve kissed you anyway
And it was not convenient, no
But your girlfriend was away
Should’ve kissed you anyway, hey

[Verse 2]
Shiny wood floors underneath my feet
Disco ball makes everything look cheap
Have fun (Mm-mm), it’s prom (Mm-mm)
Wilted corsage dangles from my wrist
Over his shoulder, I catch a glimpse
And see (Mm-mm)
You looking at me

[Chorus]
And it was not an invitation
But as thе 50 Cent song played (Song played)
Should’vе kissed you anyway (Anyway)
And it was not convenient, no (It was not, convenient)
Would’ve been the best mistake
Should’ve kissed you anyway, hey
[Refrain]
Don’t make it awkward in second period
Might piss your ex off, lately we’ve been good
Staying friends is safe, doesn’t mean you should
Don’t make it awkward in second period
Might piss your ex off, lately we’ve been good
Staying friends is safe, doesn’t mean you should

[Bridge]
When I left school, I lost track of you
Abigail called me with the bad news
Goodbye, and we’ll never know why
It was not an invitation
But I flew home anyway
With so much left to say
It was not convenient, no
But I whispered at the grave
“Should’ve kissed you anyway”

[Chorus]
Oh, and it was not an invitation (It was not, an invitation)
Should’ve kissed you anyway (Anyway)
Should’ve kissed you anyway, anyway (Anyway)

[Post-Chorus]
And it was not—
My advice is always ruin the friendship
Better that than regret it for all time
Should’ve kissed you anyway
And my advice is always answer the question
Better that than to ask it all your life
Should’ve kissed you anyway
Should’ve kissed you anyway

Traduzione Ruin The Friendship di Taylor Swift

[Strofa 1]

Erba scintillante dopo la pioggia di settembre
Sottopassaggio grigio pieno di nomi al neon
Tu guidi (mm-mm), a 85 (mm-mm)
Gallatin Road e la spiaggia sul lago
Guardiamo la partita dalla Jeep di tuo fratello
Il tuo sorriso (mm-mm), largo chilometri

[Ritornello]

E non era un invito
Ma avrei dovuto baciarti lo stesso
Avrei dovuto baciarti lo stesso
E non era il momento giusto, no
Ma la tua ragazza era via
Avrei dovuto baciarti lo stesso, ehi

[Strofa 2]

Pavimenti in legno lucido sotto i miei piedi
La palla da discoteca rende tutto più kitsch
Divertiti (mm-mm), è il ballo (mm-mm)
Il fiore appassito penzola dal mio polso
Sopra la sua spalla, ti intravedo
E vedo (mm-mm)
Che mi stai guardando

[Ritornello]

E non era un invito
Ma mentre suonava la canzone di 50 Cent (Suonava la canzone)
Avrei dovuto baciarti lo stesso (Lo stesso)
E non era il momento giusto, no (Non lo era, il momento giusto)
Sarebbe stato il miglior errore
Avrei dovuto baciarti lo stesso, ehi

[Ritornello Intermedio]

Non renderla imbarazzante alla seconda ora
Potrebbe far arrabbiare il tuo ex, ultimamente siamo stati tranquilli
Restare amici è sicuro, ma non vuol dire che sia giusto
Non renderla imbarazzante alla seconda ora
Potrebbe far arrabbiare il tuo ex, ultimamente siamo stati tranquilli
Restare amici è sicuro, ma non vuol dire che sia giusto

[Bridge]

Quando ho lasciato la scuola, ho perso le tue tracce
Abigail mi ha chiamata con la brutta notizia
Addio, e non sapremo mai perché
Non era un invito
Ma ho preso l’aereo per tornare a casa lo stesso
Con così tanto ancora da dire
Non era il momento giusto, no
Ma ho sussurrato sulla tomba:
“Avrei dovuto baciarti lo stesso”

[Ritornello]

Oh, e non era un invito (Non lo era, un invito)
Avrei dovuto baciarti lo stesso (Lo stesso)
Avrei dovuto baciarti lo stesso, lo stesso (Lo stesso)

[Post-Ritornello]

E non era—
Il mio consiglio è: rovina pure l’amicizia
Meglio quello, che rimpiangerlo per sempre
Avrei dovuto baciarti lo stesso
E il mio consiglio è: rispondi sempre alla domanda
Meglio che portarsela dietro per tutta la vita
Avrei dovuto baciarti lo stesso
Avrei dovuto baciarti lo stesso

