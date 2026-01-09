Kpop Demon Hunters: arriva su tutte le piattaforme il brano Golden (Glowin’ Version)

Cover ufficiale di Golden (Glowin’ Version) delle HUNTR/X, per @IslandRecords/@Netflix/@SonyPictures. Courtesy: @Wordsforyou

Tenetevi pronti, perché da oggi è disponibile Golden (Glowin’ Version)! Si tratta della nuovissima versione di Golden, la hit e brano simbolo di KPop Demon Hunters, il film d’animazione originale Netflix che ha polverizzato ogni record diventando il titolo più visto di sempre sulla piattaforma.

La nuova release arriva all’interno di una raccolta che include tutte le versioni precedenti del pezzo. Un tempismo perfetto, dato che KPop Demon Hunters sta facendo incetta di premi in tutto il mondo.

Il film ha appena trionfato ai Critics Choice Awards, portandosi a casa i premi per Miglior Canzone (proprio con Golden) e Miglior Film d’Animazione. Ma non è tutto! Se amate il collezionismo, poco prima di Natale è stato annunciato il drop di due vinili esclusivi sullo Shop Universal: la Golden Edition (in arrivo il 13 marzo) e la pazzesca Glowing Eyes Edition, che si illumina al buio, fuori il 6 marzo.

Il singolo Golden delle HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) è ormai un dominio globale: ha già infranto il muro del miliardo di stream su Spotify e del miliardo di views su YouTube, restando stabilmente in tendenza.

Anche l’Italia è stata contagiata dalla KPop Demon Hunters Soundtrack, già Disco d’Oro e consacrata a livello mondiale da ben quattro nomination ai Grammy Awards 2026. È ufficialmente la colonna sonora più ascoltata dell’anno, un fenomeno da record che ha dominato ogni classifica del 2025.

