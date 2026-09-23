Hilary Duff arriva in Italia con il suo The Lucky Me Tour

A distanza di esattamente 21 anni dall’ ultimo show in Italia (dove si era esibita nel maggio 2006), Hilary Duff arriva con The Lucky Me Tour per un un’unica imperdibile data nel nostro Paese: lunedì 10 maggio 2027 All’unipol Dome di Milano! Special Guest del concerto: Rebecca Black.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 29 settembre e per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su Livenation.it. Se non siete in possesso di nessuno dei due criteri, nessun problema: la vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 2 ottobre su Ticketmaster.it e Ticketone.it.

Tra le artiste più rappresentative della sua generazione, la superstar globale multiplatino Hilary Duff è tornata di recente con il suo progetto più audace: luck… or something che sta presentando in giro per il mondo con il suo nuovo tour, primo tour mondiale dell’artista a distanza di quasi due decenni.

Dopo la parte nordamericana, Hilary ha iniziato anche la sua leg europea, con uno show che unisce le sue grandi hit dei primi anni 2000, i nuovi brani estratti dal suo nuovo album, entrato direttamente nella TOP3 degli album fisici più venduti in Italia, e un percorso che spazia anche in momenti dedicati agli altri suoi aspetti della carriera, come televisione e cinema.

Con il suo sesto album luck… or something, l’artista ha inaugurato un nuovo capitolo, è il suo primo progetto di nuova musica dal 2015, anno di Breathe In. Breathe Out. L’album è stato scritto con la collaborazione della cantante e prodotto da suo marito, il cantautore/produttore Matthew Koma, vincitore di un GRAMMY Award (Britney Spears, P!nk) e Brian Phillips (Alec Benjamin, blink-182). La raccolta di 11 tracce include i singoli Mature, Roommates e Weather For Tennis.