Amici 25: vince Lorenzo, tutti i premi assegnati nella finale

Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25. Il cantante ha avuto accesso alla finale di ieri sera, grazie al televoto che ha preferito lui alla compagna di squadra Angie. Il 18enne ha poi ha battuto Elena D’Elia, diventando così il vincitore della categoria canto.

Al termine della finalissima, Alessio di Ponzio e Lorenzo si sono sfidati per la coppa del vincitore assoluto. Lorenzo ha dunque alzato l’enorme trofeo e ha ringraziato tutti, con lacrime di commozione:

“Grazie a tutti, alle persone che hanno votato. Ringrazio tutti quelli che lavorano qui, dalle costumiste e i fonici a Maria. Per me è stato un viaggio emozionante. Sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi e non mi aspettavo di trovare tutto questo e di arrivare fino a qui. Non posso fare altro che ringraziare tutti“.

È Alessio quindi il secondo classificato di Amici 25, ma anche il vincitore per il ballo. Dopo aver vinto con Nicola Marchionni, l’allievo di Emanuel Lo ha affrontato Emiliano Fiasco. “Sono molto felice di aver vinto questa coppa, è un onore per me”, ha dichiarato dopo aver sollevato la coppa del circuito danza.

Amici 25: i premi assegnati

Il Premio delle Radio, affidato da tutte le radio di Mediaset, è andato ad Angie. La cantante avrà l’opportunità di esibirsi questa estate all’RDS Summer Festival. “Grazie mille, non me l’aspettavo per niente, grazie a tutti!” ha detto la ragazza nel ricevere il riconoscimento.

Il Premio della Critica, scelto dai giornalisti presenti in studio che hanno votato il proprio preferito, è stato vinto da Emiliano, con dieci preferenze. Al secondo posto si è posizionata Elena d’Elia con sette preferenze, poi Lorenzo con quattro e infine Nicola Marchionni con una preferenza sola, mentre Alessio non ha ricevuto voti.

Il premio dei giornalisti è stato offerto da Enel e ha un valore di 50 mila euro. Anche il Premio Unicità, promosso dallo sponsor Oreo dal valore di 30 mila euro, è stato vinto da Emiliano. Infine è stato assegnato il Premio Marlù che, come ogni anno ha consegnato 7 mila euro ogni finalista, e il Premio Spotify Singles è stato consegnato proprio a Lorenzo.