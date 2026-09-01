Olivia Rodrigo torna in radio e annuncia un concerto in Italia

Olivia Rodrigo torna in radio venerdì 4 settembre con stupid song, brano contenuto nell’album di successo you seem pretty sad for a girl so in love che ha avuto un eccellente debutto nel nostro Paese e non solo.

Sin dalla sua release, stupid song si è rivelato infatti come uno dei brani più di successo del 2026 in tutto il mondo ed è stato citato tra le canzoni più rappresentative dell’anno che è in corso.

Il brano è una fotografia di quello stato mentale in cui l’innamoramento ti travolge completamente e, insieme a Daniel Nigro, Olivia Rodrigo ha costruito la produzione affinché il pezzo facesse sentire fisicamente quell’escalation di sensazioni.

Da pochi giorni la cantautrice ha concluso la prima edizione del festival Daisy Chain Fields, evento nato con l’obiettivo di riunire le donne della musica per stimolare nuove idee, favorire una maggiore comprensione e promuovere azioni concrete. I proventi netti del festival, che ammontano a 20 milioni, saranno devoluti a 10 organizzazioni no-profit impegnate a sostenere e tutelare donne e ragazze negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

L’evento, della durata di un’intera giornata, ha visto alternarsi sul palco una lineup tutta al femminile, fatta di protagoniste della scena musicale, in un contesto fondato sulla creatività, sulla connessione e sull’impatto collettivo. Per l’occasione, Olivia Rodrigo ha presentato un nuovo brano, Serena Joy (qui il testo e la traduzione), uscito sulle piattaforme alla fine di agosto.

Un anno intenso per l’artista che ha annunciato anche il suo The Unraveled Tour che farà tappa anche in Italia nel 2027 con due attesissimi concerti il 27 e 28 aprile alla Unipol Dome a Milano.

Il tour ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo in pochissimo tempo, con oltre 1 milione di biglietti venduti, con date aggiuntive a causa della grande richiesta e diversi record di affluenza battuti. All’O2 di Londra, con 11 serate in programma, Olivia Rodrigo entra a far parte di un gruppo d’élite di artisti, tra cui Prince, le Spice Girls, gli One Direction, Ariana Grande, Elton John e Rihanna.

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I testi e le traduzioni di you seem pretty sad for a girl so in love