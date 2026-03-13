Hannah Montana 20 anni dopo su Disney +: il ritorno di Miley Cyrus per l’anniversario

Credit: Screenshot via Instagram / @disneyplus – Official Trailer “Hannah Montana 20th Anniversary Special”

Il 24 marzo 2026 non sarà una data qualunque per la “Generazione Disney Channel”. Esattamente vent’anni dopo il debutto della serie che ha cambiato la cultura pop degli anni Duemila, Disney+ celebrerà il mito di Miley Stewart con l’attesissimo Hannah Montana 20th Anniversary Special. Non si tratta di un semplice rewatch, ma di un evento evento globale che segna la definitiva riconciliazione tra Miley Cyrus e il suo famoso alter ego.

Lo speciale, registrato davanti a un pubblico dal vivo, promette di essere una vera e propria “lettera d’amore” ai fan. Il cuore pulsante del programma sarà un’intervista intima condotta da Alex Cooper (celebre volto del podcast Call Her Daddy), in cui Miley ripercorrerà l’impatto travolgente che il successo della serie ha avuto sulla sua vita.

Camminando tra i set ricostruiti per l’occasione — dal mitico salotto degli Stewart fino all’armadio girevole dove avvenivano le trasformazioni — l’artista si è lasciata andare alla commozione: “Questo show definisce una generazione. Questo anniversario è per loro, è per noi. Mi sento di nuovo a casa“, ha dichiarato nel primo teaser.

Le sorprese non finiscono qui. Oltre a filmati d’archivio mai visti prima e dietro le quinte inediti, lo speciale vedrà la partecipazione di volti familiari. Tra di loro ci sarà anche Billy Ray Cyrus, che tornerà a condividere lo schermo con la figlia per celebrare un legame che dura da due decenni. Disney ha inoltre accennato a “note familiari” che risuoneranno durante l’evento, suggerendo possibili performance musicali dei brani più amati, da The Best of Both Worlds a The Climb.

Vent’anni dopo, l’eredità di Hannah Montana è più viva che mai. In un’era dominata dalla nostalgia, tornare a Malibu per una notte significa non solo celebrare una star, ma onorare il ricordo di un’adolescenza condivisa da milioni di persone in tutto il mondo. Preparate le parrucche: Miley Cyrus sta per tornare a vestire i panni di uno dei personaggi più iconici della tv. La première di The Hannah Montana 20th Anniversary Special vi aspetta martedì 24 marzo in streaming su Disney +.

Qui teaser trailer dello speciale