Camp Rock 3 arriva il 14 agosto su Disney+: trailer con il primo singolo One Beat Away

I Jonas Brothers, o meglio dire i Connect 3, stanno per tornare a Camp Rock per una terza avventura! La Disney ha pubblicato il teaser di Camp Rock 3 che presenta la nuova generazione di Camp Rockers e include il primo singolo, One Beat Away, ora disponibile in streaming. La canzone sarà la prima di una nuova colonna sonora originale.

Nel film vedremo una nuova estate al campeggio artistico che abbiamo imparato ad amare, ma con un cast di protagonisti completamente diverso; i Jonas Brothers e Demi Lovato sono produttori esecutivi del progetto, ma al momento sembra che sono i tre fratelli faranno un cameo nel film.

Guarda il primo trailer del film:

Trama di Camp Rock 3:

Quando i Connect 3 si ritrovano senza la band d’apertura del loro importante tour di reunion, decidono di tornare all’amato Camp Rock in cerca della prossima grande rivelazione. Mentre i partecipanti al campo competono per avere la possibilità di aprire il concerto della loro band preferita, la tensione sale e le amicizie vengono messe alla prova, portando ad alleanze inaspettate, rivelazioni e storie d’amore.

Il nuovo cast:

Si uniscono al franchise Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) e Ava Jean (Madison). Tornano nel cast Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) e Maria Canals-Barrera (Connie).

Diretto da Veronica Rodriguez (The Slumber Party) e scritto da Eydie Faye (The Slumber Party), il film è prodotto da Disney Kids & Family, con le coreografie di Jamal Sims. Tim Federle (High School Musical: The Musical: La Serie) è l’executive producer, insieme a Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman e Gary Marsh. Alan Sacks figura tra i ringraziamenti speciali per il suo contributo al franchise di Camp Rock.