Ed Sheeran – Freedom: audio, testo e traduzione della canzone

scritto da Giovanna Codella
Freedom è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano fa parte della versione estesa dell’album (Play Extended Edition) ed è una co-produzione di Ed con il discografico britannico Steve Mac.

Ed Sheeran entra così in una nuova era con il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in questa nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo.

Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collage musicale che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Testo:

Wherever I go I’m never alone
Even when I am in all my darkest moments
Whatever I do there’s something of you
Through the cracks you’re the light that is everglowing
If I think that we can’t get any closer
You say yes we can

And freedom is knowing there’s somebody you can lean on
Turning the confusion into meaning
Someone who loves your angels and your demons
Loving you is freedom
Freedom
Freedom
Loving you is

Wherever you go I’ll always be home
Even when little things make it complicated
Whatever you do I’ll be there for you
We don’t want perfect love cause that’s overrated
When I lose my direction on the journey
You will take my hand

And freedom is knowing there’s somebody you can lean on
Turning the confusion into meaning
Someone who loves your angels and your demons
When you want it but don’t need it
That is freedom
Being safe to feel whatever you are feeling
And trusting that it’s there when you don’t see it
To open up your eyes and still be dreaming

Loving you is freedom
Freedom
Freedom
Loving you is freedom
Freedom
Freedom

Loving you is freedom
It’s knowing there’s somebody you can lean on
Turning the confusion into meaning
Someone who loves your angels and your demons
When you want it but don’t need it that is freedom

It’s safe to feel whatever you are feeling
It’s trusting that it’s there when you don’t see it
To open up your eyes and still be dreaming

Loving you is freedom
Freedom
Freedom
Loving you is freedom
Freedom
Freedom

Loving you is freedom
It’s knowing when there’s hurting there is healing
We can make it work when we believe it
Baby you’re the answer and the reason
Loving you is

Traduzione di Freedom di Ed Sheeran:

Ovunque io vada non sono mai solo
Anche quando mi trovo nei miei momenti più bui
Qualunque cosa io faccia c’è qualcosa di te
Attraverso le crepe sei la luce che brilla perennemente
Se penso che non possiamo avvicinarci di più
Tu dici di sì, possiamo

E la libertà è sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare
Trasformare la confusione in significato
Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni
Amarti è libertà
Libertà
Libertà
Amarti è

Ovunque tu vada sarò sempre a casa
Anche quando le piccole cose complicano le cose
Qualunque cosa tu faccia, sarò lì per te
Non vogliamo un amore perfetto perché è sopravvalutato
Quando perdo la direzione nel viaggio
Mi prenderai la mano

E la libertà è sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare
Trasformare la confusione in significato
Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni
Quando lo vuoi ma non ne hai bisogno
Questa è libertà
Essere al sicuro nel sentire qualunque cosa tu sia sentimento
E avere fiducia che ci sia quando non lo vedi
Aprire gli occhi e continuare a sognare

Amarti è libertà
Libertà
Libertà
Amarti è libertà
Libertà
Libertà

Amarti è libertà
È sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare
Trasformare la confusione in significato
Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni
Quando lo vuoi ma non ne hai bisogno, quella è libertà

È sicuro provare qualsiasi cosa tu stia provando
È avere fiducia che ci sia quando non lo vedi
Aprire gli occhi e continuare a sognare

Amarti è libertà
Libertà
Libertà
Amarti è libertà
Libertà
Libertà

Amarti è libertà
È sapere che quando c’è dolore c’è guarigione
Possiamo far funzionare le cose quando ci crediamo
Tesoro, tu sei la risposta e la ragione
Amarti è

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

