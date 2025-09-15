Ed Sheeran – Freedom: audio, testo e traduzione della canzone scritto da Giovanna Codella 15 Settembre 2025 Freedom è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano fa parte della versione estesa dell’album (Play Extended Edition) ed è una co-produzione di Ed con il discografico britannico Steve Mac. Acquista il nuovo disco PLAY! Ed Sheeran entra così in una nuova era con il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in questa nuova fase artistica. Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collage musicale che gioca sia con il familiare sia con il nuovo. Ascolta Freedom di Ed Sheeran: Testo: Wherever I go I’m never alone Even when I am in all my darkest moments Whatever I do there’s something of you Through the cracks you’re the light that is everglowing If I think that we can’t get any closer You say yes we can And freedom is knowing there’s somebody you can lean on Turning the confusion into meaning Someone who loves your angels and your demons Loving you is freedom Freedom Freedom Loving you is Wherever you go I’ll always be home Even when little things make it complicated Whatever you do I’ll be there for you We don’t want perfect love cause that’s overrated When I lose my direction on the journey You will take my hand And freedom is knowing there’s somebody you can lean on Turning the confusion into meaning Someone who loves your angels and your demons When you want it but don’t need it That is freedom Being safe to feel whatever you are feeling And trusting that it’s there when you don’t see it To open up your eyes and still be dreaming Loving you is freedom Freedom Freedom Loving you is freedom Freedom Freedom Loving you is freedom It’s knowing there’s somebody you can lean on Turning the confusion into meaning Someone who loves your angels and your demons When you want it but don’t need it that is freedom It’s safe to feel whatever you are feeling It’s trusting that it’s there when you don’t see it To open up your eyes and still be dreaming Loving you is freedom Freedom Freedom Loving you is freedom Freedom Freedom Loving you is freedom It’s knowing when there’s hurting there is healing We can make it work when we believe it Baby you’re the answer and the reason Loving you is Traduzione di Freedom di Ed Sheeran: Ovunque io vada non sono mai solo Anche quando mi trovo nei miei momenti più bui Qualunque cosa io faccia c’è qualcosa di te Attraverso le crepe sei la luce che brilla perennemente Se penso che non possiamo avvicinarci di più Tu dici di sì, possiamo E la libertà è sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare Trasformare la confusione in significato Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni Amarti è libertà Libertà Libertà Amarti è Ovunque tu vada sarò sempre a casa Anche quando le piccole cose complicano le cose Qualunque cosa tu faccia, sarò lì per te Non vogliamo un amore perfetto perché è sopravvalutato Quando perdo la direzione nel viaggio Mi prenderai la mano E la libertà è sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare Trasformare la confusione in significato Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni Quando lo vuoi ma non ne hai bisogno Questa è libertà Essere al sicuro nel sentire qualunque cosa tu sia sentimento E avere fiducia che ci sia quando non lo vedi Aprire gli occhi e continuare a sognare Amarti è libertà Libertà Libertà Amarti è libertà Libertà Libertà Amarti è libertà È sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare Trasformare la confusione in significato Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni Quando lo vuoi ma non ne hai bisogno, quella è libertà È sicuro provare qualsiasi cosa tu stia provando È avere fiducia che ci sia quando non lo vedi Aprire gli occhi e continuare a sognare Amarti è libertà Libertà Libertà Amarti è libertà Libertà Libertà Amarti è libertà È sapere che quando c’è dolore c’è guarigione Possiamo far funzionare le cose quando ci crediamo Tesoro, tu sei la risposta e la ragione Amarti è