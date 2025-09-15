Ed Sheeran – Freedom: audio, testo e traduzione della canzone

Freedom è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano fa parte della versione estesa dell’album (Play Extended Edition) ed è una co-produzione di Ed con il discografico britannico Steve Mac.

Ed Sheeran entra così in una nuova era con il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in questa nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo.

Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collage musicale che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Ascolta Freedom di Ed Sheeran:

Testo:

Wherever I go I’m never alone

Even when I am in all my darkest moments

Whatever I do there’s something of you

Through the cracks you’re the light that is everglowing

If I think that we can’t get any closer

You say yes we can

And freedom is knowing there’s somebody you can lean on

Turning the confusion into meaning

Someone who loves your angels and your demons

Loving you is freedom

Freedom

Freedom

Loving you is

Wherever you go I’ll always be home

Even when little things make it complicated

Whatever you do I’ll be there for you

We don’t want perfect love cause that’s overrated

When I lose my direction on the journey

You will take my hand

And freedom is knowing there’s somebody you can lean on

Turning the confusion into meaning

Someone who loves your angels and your demons

When you want it but don’t need it

That is freedom

Being safe to feel whatever you are feeling

And trusting that it’s there when you don’t see it

To open up your eyes and still be dreaming

Loving you is freedom

Freedom

Freedom

Loving you is freedom

Freedom

Freedom

Loving you is freedom

It’s knowing there’s somebody you can lean on

Turning the confusion into meaning

Someone who loves your angels and your demons

When you want it but don’t need it that is freedom

It’s safe to feel whatever you are feeling

It’s trusting that it’s there when you don’t see it

To open up your eyes and still be dreaming

Loving you is freedom

Freedom

Freedom

Loving you is freedom

Freedom

Freedom

Loving you is freedom

It’s knowing when there’s hurting there is healing

We can make it work when we believe it

Baby you’re the answer and the reason

Loving you is

Traduzione di Freedom di Ed Sheeran:

Ovunque io vada non sono mai solo

Anche quando mi trovo nei miei momenti più bui

Qualunque cosa io faccia c’è qualcosa di te

Attraverso le crepe sei la luce che brilla perennemente

Se penso che non possiamo avvicinarci di più

Tu dici di sì, possiamo

E la libertà è sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare

Trasformare la confusione in significato

Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni

Amarti è libertà

Libertà

Libertà

Amarti è

Ovunque tu vada sarò sempre a casa

Anche quando le piccole cose complicano le cose

Qualunque cosa tu faccia, sarò lì per te

Non vogliamo un amore perfetto perché è sopravvalutato

Quando perdo la direzione nel viaggio

Mi prenderai la mano

E la libertà è sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare

Trasformare la confusione in significato

Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni

Quando lo vuoi ma non ne hai bisogno

Questa è libertà

Essere al sicuro nel sentire qualunque cosa tu sia sentimento

E avere fiducia che ci sia quando non lo vedi

Aprire gli occhi e continuare a sognare

Amarti è libertà

Libertà

Libertà

Amarti è libertà

Libertà

Libertà

Amarti è libertà

È sapere che c’è qualcuno su cui puoi contare

Trasformare la confusione in significato

Qualcuno che ama i tuoi angeli e i tuoi demoni

Quando lo vuoi ma non ne hai bisogno, quella è libertà

È sicuro provare qualsiasi cosa tu stia provando

È avere fiducia che ci sia quando non lo vedi

Aprire gli occhi e continuare a sognare

Amarti è libertà

Libertà

Libertà

Amarti è libertà

Libertà

Libertà

Amarti è libertà

È sapere che quando c’è dolore c’è guarigione

Possiamo far funzionare le cose quando ci crediamo

Tesoro, tu sei la risposta e la ragione

Amarti è