Ed Sheeran – Heaven: audio, testo e traduzione della canzone

Heaven è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Testo:

Heaven

Whenever I’m near you I’m in heaven

The world could separate us if we let it

But we’re better than we’ve ever been

Never

Doubted we could sail through stormy weather

We went through the furnace burned together

And clay turned into porcelain

Suddenly everything’s frozen

Caught in the spell of this moment

Just

Hold me in your arms

Dance with me and sway

As the sun closes on

A beautiful day

I can see you now

Though so much has changed

I’m falling in love

All over again

Silence

There is so much said inside this silence

Some things just can’t be explained by scienceThe energy I feel for you

Higher

Every peak we reach we just climb higher

Held up by the force of our desire

So let’s pause and just take in this view

Chemicals bursting exploding

As every second’s unfolding

Just

Hold me in your arms

Dance with me and sway

As the sun closes on

A beautiful day

I can see you now

Though so much has changed

I’m falling in love

All over again

In love all over again

Falling in love all over again

Falling in love all over again

Falling in love all over again

Falling in love all over again

Falling in love all over again

Falling in love all over again

Falling in love all over again

Falling

Hold me in your arms

Dance with me and sway

As the sun closes on

A beautiful day

I can see you now

Though so much has changed

I’m falling in love

All over again

And I’m falling falling falling in love

And I’m falling in love all over again

And I fall in love all over again

I’m falling in love all over again

Traduzione di Heaven di Ed Sheeran:

Paradiso

Ogni volta che sono vicino a te sono in paradiso

Il mondo potrebbe separarci se lo permettessimo

Ma siamo migliori di quanto siamo mai stati

Non abbiamo mai dubitato di poter navigare attraverso la tempesta

Siamo passati attraverso la fornace bruciati insieme

E l’argilla si è trasformata in porcellana

Improvvisamente tutto è congelato

Catturati dall’incantesimo di questo momento

Solo

Tienimi tra le tue braccia

Balla con me e ondeggia

Mentre il sole tramonta

Una bellissima giornata

Riesco a vederti ora

Sebbene così tanto sia cambiato

Mi sto innamorando

Tutto da capo

Silenzio

C’è così tanto detto in questo silenzio

Alcune cose non possono essere spiegate dalla scienza L’energia che provo per te

Più in alto

Ogni vetta che raggiungiamo, saliamo sempre più in alto

Sostenuti dalla forza del nostro desiderio

Quindi fermiamoci e ammiriamo questa vista

Sostanze chimiche che esplodono

Mentre ogni secondo si dispiega

Solo

Tienimi tra le tue braccia

Balla con me e ondeggiare

Mentre il sole tramonta

Una bellissima giornata

Riesco a vederti ora

Sebbene così tanto sia cambiato

Mi sto innamorando

Di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Innamorato di nuovo

Tienimi tra le tue braccia

Balla con me e ondeggia

Mentre il sole tramonta

Una bellissima giornata

Riesco a vederti ora

Sebbene così tanto sia cambiato

Mi sto innamorando

Di nuovo

E mi sto innamorando, innamorando, innamorando

E mi sto innamorando, innamorando di nuovo

E mi sto innamorando di nuovo

Mi sto innamorando di nuovo