Ed Sheeran – Heaven: audio, testo e traduzione della canzone scritto da Giovanna Codella 13 Settembre 2025 Heaven è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed. Acquista il nuovo disco PLAY! Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica. Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo. Ascolta Heaven di Ed Sheeran: Testo: Heaven Whenever I’m near you I’m in heaven The world could separate us if we let it But we’re better than we’ve ever been Never Doubted we could sail through stormy weather We went through the furnace burned together And clay turned into porcelain Suddenly everything’s frozen Caught in the spell of this moment Just Hold me in your arms Dance with me and sway As the sun closes on A beautiful day I can see you now Though so much has changed I’m falling in love All over again Silence There is so much said inside this silence Some things just can’t be explained by scienceThe energy I feel for you Higher Every peak we reach we just climb higher Held up by the force of our desire So let’s pause and just take in this view Chemicals bursting exploding As every second’s unfolding Just Hold me in your arms Dance with me and sway As the sun closes on A beautiful day I can see you now Though so much has changed I’m falling in love All over again In love all over again Falling in love all over again Falling in love all over again Falling in love all over again Falling in love all over again Falling in love all over again Falling in love all over again Falling in love all over again Falling Hold me in your arms Dance with me and sway As the sun closes on A beautiful day I can see you now Though so much has changed I’m falling in love All over again And I’m falling falling falling in love And I’m falling in love all over again And I fall in love all over again I’m falling in love all over again Traduzione di Heaven di Ed Sheeran: Paradiso Ogni volta che sono vicino a te sono in paradiso Il mondo potrebbe separarci se lo permettessimo Ma siamo migliori di quanto siamo mai stati Non abbiamo mai dubitato di poter navigare attraverso la tempesta Siamo passati attraverso la fornace bruciati insieme E l’argilla si è trasformata in porcellana Improvvisamente tutto è congelato Catturati dall’incantesimo di questo momento Solo Tienimi tra le tue braccia Balla con me e ondeggia Mentre il sole tramonta Una bellissima giornata Riesco a vederti ora Sebbene così tanto sia cambiato Mi sto innamorando Tutto da capo Silenzio C’è così tanto detto in questo silenzio Alcune cose non possono essere spiegate dalla scienza L’energia che provo per te Più in alto Ogni vetta che raggiungiamo, saliamo sempre più in alto Sostenuti dalla forza del nostro desiderio Quindi fermiamoci e ammiriamo questa vista Sostanze chimiche che esplodono Mentre ogni secondo si dispiega Solo Tienimi tra le tue braccia Balla con me e ondeggiare Mentre il sole tramonta Una bellissima giornata Riesco a vederti ora Sebbene così tanto sia cambiato Mi sto innamorando Di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Innamorato di nuovo Tienimi tra le tue braccia Balla con me e ondeggia Mentre il sole tramonta Una bellissima giornata Riesco a vederti ora Sebbene così tanto sia cambiato Mi sto innamorando Di nuovo E mi sto innamorando, innamorando, innamorando E mi sto innamorando, innamorando di nuovo E mi sto innamorando di nuovo Mi sto innamorando di nuovo