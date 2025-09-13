GingerGeneration.it

Ed Sheeran – Heaven: audio, testo e traduzione della canzone

scritto da Giovanna Codella
play ed sheeran

Heaven è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Ascolta Heaven di Ed Sheeran:

Testo:

Heaven
Whenever I’m near you I’m in heaven
The world could separate us if we let it
But we’re better than we’ve ever been
Never
Doubted we could sail through stormy weather
We went through the furnace burned together
And clay turned into porcelain

Suddenly everything’s frozen
Caught in the spell of this moment

Just
Hold me in your arms
Dance with me and sway
As the sun closes on
A beautiful day
I can see you now
Though so much has changed
I’m falling in love
All over again

Silence
There is so much said inside this silence
Some things just can’t be explained by scienceThe energy I feel for you
Higher
Every peak we reach we just climb higher
Held up by the force of our desire
So let’s pause and just take in this view

Chemicals bursting exploding
As every second’s unfolding

Just
Hold me in your arms
Dance with me and sway
As the sun closes on
A beautiful day
I can see you now
Though so much has changed

I’m falling in love
All over again

In love all over again
Falling in love all over again
Falling in love all over again
Falling in love all over again
Falling in love all over again
Falling in love all over again
Falling in love all over again
Falling in love all over again
Falling

Hold me in your arms
Dance with me and sway
As the sun closes on
A beautiful day
I can see you now
Though so much has changed
I’m falling in love
All over again

And I’m falling falling falling in love
And I’m falling in love all over again
And I fall in love all over again
I’m falling in love all over again

Traduzione di Heaven di Ed Sheeran:

Paradiso
Ogni volta che sono vicino a te sono in paradiso
Il mondo potrebbe separarci se lo permettessimo
Ma siamo migliori di quanto siamo mai stati
Non abbiamo mai dubitato di poter navigare attraverso la tempesta
Siamo passati attraverso la fornace bruciati insieme
E l’argilla si è trasformata in porcellana

Improvvisamente tutto è congelato
Catturati dall’incantesimo di questo momento

Solo
Tienimi tra le tue braccia
Balla con me e ondeggia
Mentre il sole tramonta
Una bellissima giornata
Riesco a vederti ora
Sebbene così tanto sia cambiato
Mi sto innamorando
Tutto da capo

Silenzio
C’è così tanto detto in questo silenzio
Alcune cose non possono essere spiegate dalla scienza L’energia che provo per te
Più in alto
Ogni vetta che raggiungiamo, saliamo sempre più in alto
Sostenuti dalla forza del nostro desiderio
Quindi fermiamoci e ammiriamo questa vista

Sostanze chimiche che esplodono
Mentre ogni secondo si dispiega

Solo
Tienimi tra le tue braccia
Balla con me e ondeggiare
Mentre il sole tramonta
Una bellissima giornata
Riesco a vederti ora
Sebbene così tanto sia cambiato

Mi sto innamorando
Di nuovo

Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo
Innamorato di nuovo

Tienimi tra le tue braccia
Balla con me e ondeggia
Mentre il sole tramonta
Una bellissima giornata
Riesco a vederti ora
Sebbene così tanto sia cambiato
Mi sto innamorando
Di nuovo

E mi sto innamorando, innamorando, innamorando
E mi sto innamorando, innamorando di nuovo
E mi sto innamorando di nuovo
Mi sto innamorando di nuovo

