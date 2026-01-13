HBO Max è arrivato in Italia: quanto costa e catalogo disponibile

Da oggi tutto HBO Max è disponibile anche in Italia. La nuova piattaforma streaming, disponibile dal 13 gennaio, avrà un’offerta unica che spazia tra le più celebri serie al mondo, film campioni d’incassi, storie straordinarie tratte dalla realtà e sport in diretta. Per la prima volta, il pubblico italiano potrà accedere ai contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro tutto in un’unica piattaforma, tramite l’app HBO Max.

Cosa potremo vedere su HBO Max:

HBO Max sarà presto la casa della nuova serie tv di Harry Potter, ma nel frattempo sulla piattaforma sarà disponibile la magia dei film della saga originale. Tra i titoli più attesi abbiamo l’ultimo nuovo epico capitolo della saga de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms (in arrivo 19 gennaio), mentre saranno già disponibili il medical drama vincitore dell’Emmy Award, The Pitt (di cui è già stata annunciata la nuova stagione), Una battaglia dopo l’altra, il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo Di Caprio, che sta facendo incetta di premi.

Per quanto riguarda le serie tv, su HBO Max saranno disponibili quelle più più acclamate degli ultimi anni, tra cui House of The

Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, IT: Welcome to Derry, fino ad arrivare a Industry, disponibile in Italia per la prima volta in assoluto. Non mancheranno anche le serie iconiche come Friends e The Big Bang Theory, ai titoli d’animazione cult come Rick and Morty, fino a documentari d’autore e produzioni unscripted imperdibili.

Gli appassionati di cinema potranno godersi Superman, The Batman e Dune e attendere l’arrivo degli ultimi successi al box office, Weapons e The Conjuring: Il rito finale. Centinaia di film, con i più amati protagonisti del cinema, sempre disponibili in qualsiasi momento.

Nuove produzioni originali:

Sarà inoltre disponibile un catalogo di alto livello di serie e film original HBO provenienti dalla Germania e dall’Italia. Tra le serie tedesche spiccano 4 Blocks Zero, prequel della popolare serie 4 Blocks, e l’heist drama Banksters. Le produzioni italiane includono la serie Melania Rea – oltre il caso, incentrata su questo scioccante caso di omicidio avvenuto nel 2011, Portobello di Marco Bellocchio (dal 20 febbraio), sul caso Enzo Tortora, accusato ingiustamente, e docuserie come Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman – La verità nascosta, che esplora la lotta di una giovane donna per la libertà.

Anche produzioni locali come i film italiani Nonostante con Valerio Mastandrea e Squali, il potente esordio alla regia di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco, presentato alla 20esima Festa del Cinema di Roma, Leopardi & Co, una commedia romantica ambientata a Recanati che intreccia amore, poesia e turismo culturale (con Jeremy Irivine, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi e Denise Tanucci), Norimberga, storico-drammatico ambientato nel dopoguerra, durante i celebri processi ai criminali nazisti con Russell Crowe e Rami Malek, Warefare, un film di guerra intenso e realistico che racconta il caos e la brutalità del combattimento moderno dal punto di vista dei soldati sul campo.

Trailer ufficiale di Portobello:

In sviluppo, inoltre 500 battiti, il medical drama ambientato in un reparto trapianti della sanità pubblica italiana, Peccato, la mockumentary comedy con Emanuela Fanelli diretta da Valerio Vestoso e In Utero, la serie con Sergio Castellitto creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi.

Sport:

La piattaforma ospiterà anche grandi eventi sportivi, tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno trasmessi in diretta, disponibili per ogni abbonato e inclusi in ogni piano. Tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno trasmessi in diretta, disponibili per ogni abbonato e inclusi in ogni piano.

Anche il tennis sarà protagonista con Australian Open e Roland-Garros: i primi due tornei del Grande Slam dell’anno per vedere il ritorno in campo di Jannik Sinner nel 2026

Quanto costa abbonarsi a HBO Max?

HBO Max è disponibile in Italia con tre piani mensili, analogamente a quanto fanno ora molte piattaforme. Il piano Base con pubblicità consente la visione in Full HD su due dispositivi a 5,99 euro al mese. Il piano Standard, sempre in Full HD e con fino a 30 download, è proposto a 11,99 euro. Il piano Premium permette la visione in 4K Ultra HD con Dolby Atmos, fino a quattro dispositivi contemporanei e 100 download, al costo di 16,99 euro mensili ed è consigliato per le famiglie.

A questi si aggiunge il pacchetto Sport, attivabile con un supplemento di 3 euro al mese su qualsiasi piano, che include i contenuti Eurosport e tutti i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Accessibile su smart TV, dispositivi di streaming, smartphone, tablet, console e browser, con profili personalizzati e controlli parentali, HBO Max si presenta al pubblico italiano come una delle offerte più ricche e ambiziose del 2026.

HBO Max sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video e TIM Vision, grazie ad una partnership distributiva attiva anche in Italia; i clienti potranno sottoscrivere un abbonamento a HBO Max in base alle proprie esigenze, scegliendo tra i piani Basic con pubblicità, Standard e Premium, oltre all’opzione aggiuntiva Sports.