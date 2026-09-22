Taylor Swift pubblica un misterioso aggiornamento sul suo sito ufficiale

Taylor Swift ha aggiunto un terzo foglio nella sezione My Letter sul suo sito ufficiale, scatenando immediatamente delle voci su un possibile annuncio imminente. L’aggiornamento arriva a meno di una settimana dagli MTV VMA 2026, evento in cui Taylor Swift scriverà la storia diventando la prima artista a ricevere il premio Artist Director.

Nel caso in cui non lo sapessi, l’immagine mostrava in precedenza solo due pagine: la prima mostra tuttora il contenuto di una lettera scritta a mano da Taylor, risalente a più di un anno fa. Si tratta dell’annuncio di un acquisto molto speciale: le registrazioni originali dei suoi primi sei album.

La seconda pagina altro non era che la tracklist dell’album The Life of a Showgirl. Cosa conterrà il terzo foglio, nascosto al di sotto degli altri? Ebbene il mistero sta proprio qui: per ora è possibile intravederne l’esistenza ma non cosa c’è scritto. Dopotutto, Tay Tay ha dimostrato ampiamente che non lascia mai nulla al caso e non c’è motivo per pensare che questo indizio sia un’ eccezione.

Il prossimo album di Taylor Swift

In men che non si dica l’aggiornamento del sito si è trasformato in un potenziale arrivo di nuova musica. O meglio, di un progetto tanto atteso che aspetta solo di essere portato alla luce. I fan hanno fatto notare che sono trascorsi 479 giorni dall’annuncio di Taylor riguardo l’entrata in possesso del suo intero catalogo musicale. Ecco perché gli Swifties hanno associato la nuova pagina alle recenti speculazioni sul prossimo step del programma Taylor’s Version, in particolare sul Taylor Swift (Taylor’s Version).

La lettera del primo foglio parlava di due progetti rimasterizzati che non erano ancora emersi. Taylor Swift dichiarava di aver già completato la ri-registrazione del suo album di debutto e di essere soddisfatta del risultato. Per quanto riguarda Reputation, invece, la situazione è molto diversa: ai tempi della lettera, sebbene avesse iniziato a lavorarci, riteneva che la produzione originale fosse troppo legata a un periodo specifico della sua vita per poter essere ripubblicata in un modo diverso.

Questa spiegazione rende l’uscita dell’album di esordio, nella versione di Taylor, una possibilità più che concreta e, stando alla comparsa del terzo foglio, dovrebbe mancare davvero poco. Da notare anche un altro dettaglio: Taylor aveva affermato che qualsiasi futuro materiale inedito riguardo il suo primo disco sarebbe stato pubblicato come una celebrazione. Perciò, ha molto senso pensare che la cerimonia degli MTV Video Music Awards 2026 segnerà finalmente il momento!