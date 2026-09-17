Benji & Fede: è uscito il nuovo album Quando Viaggi Da Sola

Benji e Fede pubblicano oggi Quando Viaggi Da Sola, il nuovo album in uscita venerdì 18 settembre per Warner Records/Warner Music Italy, disponibile sulle piattaforme digitali seguendo questo link.

Nelle ultime settimane, l’universo di questo progetto ha preso forma anche sui social del duo emiliano, attraverso il racconto di una misteriosa ragazza in viaggio a Parigi. Un diario fatto di immagini, pensieri e frammenti di quotidianità, uniti dalla frase simbolo I Hope This Love Finds Me che anticipa l’immaginario e le atmosfere del nuovo album.

“Con questo disco abbiamo seguito molto di più il nostro gusto, senza pensare troppo a quello che ci si aspettava da noi. Abbiamo provato direzioni nuove, cercato suoni diversi e lavorato tanto sulle atmosfere. Alla fine volevamo semplicemente fare un disco che ci piacesse e che raccontasse bene chi siamo oggi”, raccontano Benji e Fede a proposito della loro nuova musica in imminente arrivo.

Quando Viaggi Da Sola, il loro sesto album in studio, trova nel viaggio il proprio filo conduttore: spostarsi fisicamente è dunque una metafora del cambiamento e della crescita personale.

Tra storie d’amore, ricordi e quella malinconia che accompagna ogni trasformazione, il duo affronta il desiderio di andare controcorrente, la ricerca di un equilibrio, l’accettazione delle proprie fragilità e il peso del successo e delle aspettative. Ne nasce così il lavoro più maturo e intimo, capace di mostrare un lato nuovo e profondamente umano di due ragazzi che, oggi, sono diventati uomini.

I due artisti sono già pronti a presentare al pubblico il loro messaggio che invita a ricercare l’autenticità e a rigettare l’apparenza. Le canzoni di Quando Viaggi Da Sola prenderanno vita dal vivo con Sempre in Due – Live a Teatro, il loro primo tour teatrale, prodotto e organizzato da Vivo Concerti (qui tutte le date e le informazioni per ottenere i biglietti) che nei prossimi mesi li porterà sui palchi di tutta Italia. Da Modena a Napoli, il duo si esibirà presto nei teatri con il suo nuovo disco!

Cosa ne pensate del nuovo album di Benji e Fede?