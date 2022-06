Demi Lovato: video, testo e traduzione di Skin Of My Teeth

Demi Lovato è tornata con nuova musica e un nuovo sound. Lo aveva già annunciato l’ex Disney act che il suo ultimo album sarebbe stato qualcosa di totalmente inaspettato per i suoi fan.

La cantante, infatti, con il singolo Skin Of My Teeth abbraccia un sound più rock, quasi pop punk, cambiando completamente anche il suo look. Se seguite Demi da tempo sapete della sua grande passione per questo genere musicale e per il panorama della emo music.

Il singolo appena rilasciato anticipa il nuovo album Holy Fvck in uscita il prossimo 19 agosto.

Qui per guardare il video di Skin Of My Teeth

Testo di Demi Lovato

Demi leaves rehab again

When is this shit gonna end

Sounds like the voice in my head

I can’t believe I’m not dead

I’m alive by the skin of my teeth

I survived but it got harder to breathe

Asking why doesn’t make it easier

Go easier on me

God damn it I just wanna be free

But I can’t ‘cause it’s a fucking disease

I’m alive by the skin of my

The reaper knocks on my door

Cause I’m addicted to more

I don’t need you to keep score

When I’m the one who’s at war

I’m alive by the skin of my teeth

I survived but it got harder to breathe

Asking why doesn’t make it easier

Go easier on me

God damn it I just wanna be free

But I can’t ‘cause it’s a fucking disease

I’m alive by the skin of my

I’m just trying to keep my head above water

I’m your son and I’m your daughter

I’m your mother, I’m your father

I’m just a product of the problem

I’m just trying to keep my head above water

I’m your son and I’m your daughter

I’m your mother, I’m your father

I’m alive

I’m alive by the skin of my teeth

Won’t you try and have some mercy on me

Asking why doesn’t make it easier

Go easier on me

God damn it, I just wanna be free

But I can’t ‘cause it’s a fucking disease

I’m alive by the skin of my

(I, I’m alive by)

(By the skin of my teeth)

Traduzione

Demi lascia di nuovo la riabilitazione

Quando finirà questa merda

Sembra la voce nella mia testa

Non posso credere di non essere morta

Sono vivo per la pelle dei miei denti

Sono sopravvissuto ma è diventato più difficile respirare

Chiedere perché non lo rende più facile

Vai più piano con me

Dannazione, voglio solo essere libera

Ma non posso perché è una fottuta malattia

Sono viva per miracolo

Il mietitore bussa alla mia porta

Perché sono dipendente da qualcosa di più

Non ho bisogno che tu tenga il punteggio

Quando sono io quella che è in guerra

Sono viva per miracolo

Sono sopravvissuao ma è diventato più difficile respirare

Chiedere perché non lo rende più facile

Vai più piano con me

Dannazione, voglio solo essere libera

Ma non posso perché è una fottuta malattia

Sono viva per miracolo

Sto solo cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

Sono tuo figlio e sono tua figlia

Sono tua madre, sono tuo padre

Sono solo un prodotto del problema

Sto solo cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

Sono tuo figlio e sono tua figlia

Sono tua madre, sono tuo padre

Sono viva

Sono viva per miracolo

Non vuoi provare ad avere un po’ di pietà di me

Chiedere perché non lo rende più facile

Vai più piano con me

Dannazione, voglio solo essere libera

Ma non posso perché è una fottuta malattia

Sono viva per miracolo

(Io, io sono viva)

(Per miracolo)

Cosa ne pensate del nuovo sound di Demi Lovato?