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MILEY: Innocent Ways (Audio, Testo e Traduzione)

scritto da Giovanna Codella
MILEY - testi bass persuades

Innocent Ways è la settima traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. L’artista osserva le difficoltà che sua sorella sta affrontando, cercando al tempo stesso di preservarne l’innocenza e nutrendo nei suoi confronti un istinto di protezione.

Il testo affronta anche la distanza che può crearsi tra fratelli. I riferimenti a delle telefonate notturne, a dei tentativi di riavvicinamento senza risposta e a piccoli ricordi condivisi conferiscono al brano un tono personale suggerendo che la protagonista stia vivendo delle dinamiche familiari difficili.

La sorella descritta nella canzone non poteva che essere identificata con Noah Cyrus, ovvero la sorella minore di Miley, sebbene l’artista non abbia confermato pubblicamente tale interpretazione.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Innocent Ways di MILEY

Sisters
I want better for my sister
She calls me only when it’s late night and she’s high
Her mind is spinning, uh
Eight nights in a row
She’s been in a crisis
She looks just like me, yeah, when she cries
Now that we’re both older, uh

I tried to save all of her innocent ways
Grace comes with age, but don’t tell her
Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name
Lips in crimson shades, how I love her

Oh, her face is made of stone ‘til you get her alone
Heart is made of chrome ‘til you get her alone
Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah

I made the error
I kinda caved when I know better
I should’ve never sent that letter
But I was wired and in my feelings, uh
I wonder
If she went and changed her number
I tried to call her three times over
Is she alright? It keeps on ringing, uh

I tried to save all of her innocent ways
Grace comes with age, but don’t tell her
Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name
Lips in crimson shades, how I love her

Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah

She grabs her shoes from by the door
Make sure they match her skirt, yeah
Won’t dance to Blondie anymore
But she’s got them on her shirt
God knows I liked them first
Cigarettes from the store
She wants to feel that burn, yeah
Won’t dance to Blondie anymore
She’s got them on her shirt
She knows I liked them first (Work)

I tried to save all of her innocent ways
Grace comes with age, but don’t tell her
Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name
Lips in crimson shades, how I love her

Oh, her face is made of stone ‘til you get her alone
Heart is made of chrome ‘til you get her alone
Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah

(Fonte Genius.com)

Traduzione Innocent Ways

Sorelle
Voglio il meglio per mia sorella
Mi chiama solo a notte fonda, quando è fatta
Ha la testa che le gira, uh
Otto sere di fila
È in piena crisi
Mi somiglia tantissimo, sì, quando piange
Ora che siamo entrambe più grandi, uh

Ho cercato di preservare la sua innocenza
La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo
Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre
Labbra color cremisi, quanto la amo

Oh, il suo viso è di pietra finché non resti sola con lei
Il cuore è di cromo finché non resti sola con lei
Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì

Ho commesso un errore
Ho ceduto, anche se sapevo che non dovevo
Non avrei mai dovuto mandare quella lettera
Ma ero agitata ed emotiva, uh
Mi chiedo
Se abbia cambiato numero
Ho provato a chiamarla tre volte
Sta bene? Continua a squillare, uh

Ho cercato di preservare la sua innocenza
La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo
Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre
Labbra color cremisi, quanto la amo

Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì

Prende le scarpe vicino alla porta
Si assicura che si abbinino alla gonna, sì
Non balla più sulle note dei Blondie
Ma li ha stampati sulla maglietta
Dio sa che piacevano prima a me
Sigarette prese al negozio
Vuole sentire quel bruciore, sì
Non balla più sulle note dei Blondie
Li ha stampati sulla maglietta
Sa che piacevano prima a me

Ho cercato di preservare la sua innocenza
La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo
Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre
Labbra color cremisi, quanto la amo

Oh, il suo viso è di pietra finché non resti sola con lei
Il cuore è di cromo finché non resti sola con lei
Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì

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Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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