MILEY: Innocent Ways (Audio, Testo e Traduzione)

Innocent Ways è la settima traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. L’artista osserva le difficoltà che sua sorella sta affrontando, cercando al tempo stesso di preservarne l’innocenza e nutrendo nei suoi confronti un istinto di protezione.

Il testo affronta anche la distanza che può crearsi tra fratelli. I riferimenti a delle telefonate notturne, a dei tentativi di riavvicinamento senza risposta e a piccoli ricordi condivisi conferiscono al brano un tono personale suggerendo che la protagonista stia vivendo delle dinamiche familiari difficili.

La sorella descritta nella canzone non poteva che essere identificata con Noah Cyrus, ovvero la sorella minore di Miley, sebbene l’artista non abbia confermato pubblicamente tale interpretazione.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Innocent Ways di MILEY

Sisters

I want better for my sister

She calls me only when it’s late night and she’s high

Her mind is spinning, uh

Eight nights in a row

She’s been in a crisis

She looks just like me, yeah, when she cries

Now that we’re both older, uh

I tried to save all of her innocent ways

Grace comes with age, but don’t tell her

Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name

Lips in crimson shades, how I love her

Oh, her face is made of stone ‘til you get her alone

Heart is made of chrome ‘til you get her alone

Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah

I made the error

I kinda caved when I know better

I should’ve never sent that letter

But I was wired and in my feelings, uh

I wonder

If she went and changed her number

I tried to call her three times over

Is she alright? It keeps on ringing, uh

I tried to save all of her innocent ways

Grace comes with age, but don’t tell her

Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name

Lips in crimson shades, how I love her

Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah

She grabs her shoes from by the door

Make sure they match her skirt, yeah

Won’t dance to Blondie anymore

But she’s got them on her shirt

God knows I liked them first

Cigarettes from the store

She wants to feel that burn, yeah

Won’t dance to Blondie anymore

She’s got them on her shirt

She knows I liked them first (Work)

I tried to save all of her innocent ways

Grace comes with age, but don’t tell her

Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name

Lips in crimson shades, how I love her

Oh, her face is made of stone ‘til you get her alone

Heart is made of chrome ‘til you get her alone

Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah

(Fonte Genius.com)

Traduzione Innocent Ways

Sorelle

Voglio il meglio per mia sorella

Mi chiama solo a notte fonda, quando è fatta

Ha la testa che le gira, uh

Otto sere di fila

È in piena crisi

Mi somiglia tantissimo, sì, quando piange

Ora che siamo entrambe più grandi, uh

Ho cercato di preservare la sua innocenza

La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo

Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre

Labbra color cremisi, quanto la amo

Oh, il suo viso è di pietra finché non resti sola con lei

Il cuore è di cromo finché non resti sola con lei

Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì

Ho commesso un errore

Ho ceduto, anche se sapevo che non dovevo

Non avrei mai dovuto mandare quella lettera

Ma ero agitata ed emotiva, uh

Mi chiedo

Se abbia cambiato numero

Ho provato a chiamarla tre volte

Sta bene? Continua a squillare, uh

Ho cercato di preservare la sua innocenza

La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo

Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre

Labbra color cremisi, quanto la amo

Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì

Prende le scarpe vicino alla porta

Si assicura che si abbinino alla gonna, sì

Non balla più sulle note dei Blondie

Ma li ha stampati sulla maglietta

Dio sa che piacevano prima a me

Sigarette prese al negozio

Vuole sentire quel bruciore, sì

Non balla più sulle note dei Blondie

Li ha stampati sulla maglietta

Sa che piacevano prima a me

Ho cercato di preservare la sua innocenza

La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo

Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre

Labbra color cremisi, quanto la amo

Oh, il suo viso è di pietra finché non resti sola con lei

Il cuore è di cromo finché non resti sola con lei

Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì

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