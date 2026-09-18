MILEY: Innocent Ways (Audio, Testo e Traduzione) scritto da Giovanna Codella 18 Settembre 2026 Innocent Ways è la settima traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. L’artista osserva le difficoltà che sua sorella sta affrontando, cercando al tempo stesso di preservarne l’innocenza e nutrendo nei suoi confronti un istinto di protezione. Il testo affronta anche la distanza che può crearsi tra fratelli. I riferimenti a delle telefonate notturne, a dei tentativi di riavvicinamento senza risposta e a piccoli ricordi condivisi conferiscono al brano un tono personale suggerendo che la protagonista stia vivendo delle dinamiche familiari difficili. La sorella descritta nella canzone non poteva che essere identificata con Noah Cyrus, ovvero la sorella minore di Miley, sebbene l’artista non abbia confermato pubblicamente tale interpretazione. QUI l’audio ufficiale della canzone Testo Innocent Ways di MILEY Sisters I want better for my sister She calls me only when it’s late night and she’s high Her mind is spinning, uh Eight nights in a row She’s been in a crisis She looks just like me, yeah, when she cries Now that we’re both older, uh I tried to save all of her innocent ways Grace comes with age, but don’t tell her Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name Lips in crimson shades, how I love her Oh, her face is made of stone ‘til you get her alone Heart is made of chrome ‘til you get her alone Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah I made the error I kinda caved when I know better I should’ve never sent that letter But I was wired and in my feelings, uh I wonder If she went and changed her number I tried to call her three times over Is she alright? It keeps on ringing, uh I tried to save all of her innocent ways Grace comes with age, but don’t tell her Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name Lips in crimson shades, how I love her Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah She grabs her shoes from by the door Make sure they match her skirt, yeah Won’t dance to Blondie anymore But she’s got them on her shirt God knows I liked them first Cigarettes from the store She wants to feel that burn, yeah Won’t dance to Blondie anymore She’s got them on her shirt She knows I liked them first (Work) I tried to save all of her innocent ways Grace comes with age, but don’t tell her Fall out from the fame, claim my mother’s maiden name Lips in crimson shades, how I love her Oh, her face is made of stone ‘til you get her alone Heart is made of chrome ‘til you get her alone Girl puts on a show, only know what she shows ya, yeah (Fonte Genius.com) Traduzione Innocent Ways Sorelle Voglio il meglio per mia sorella Mi chiama solo a notte fonda, quando è fatta Ha la testa che le gira, uh Otto sere di fila È in piena crisi Mi somiglia tantissimo, sì, quando piange Ora che siamo entrambe più grandi, uh Ho cercato di preservare la sua innocenza La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre Labbra color cremisi, quanto la amo Oh, il suo viso è di pietra finché non resti sola con lei Il cuore è di cromo finché non resti sola con lei Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì Ho commesso un errore Ho ceduto, anche se sapevo che non dovevo Non avrei mai dovuto mandare quella lettera Ma ero agitata ed emotiva, uh Mi chiedo Se abbia cambiato numero Ho provato a chiamarla tre volte Sta bene? Continua a squillare, uh Ho cercato di preservare la sua innocenza La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre Labbra color cremisi, quanto la amo Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì Prende le scarpe vicino alla porta Si assicura che si abbinino alla gonna, sì Non balla più sulle note dei Blondie Ma li ha stampati sulla maglietta Dio sa che piacevano prima a me Sigarette prese al negozio Vuole sentire quel bruciore, sì Non balla più sulle note dei Blondie Li ha stampati sulla maglietta Sa che piacevano prima a me Ho cercato di preservare la sua innocenza La grazia arriva con l’età, ma non dirglielo Lasciarsi alle spalle la fama, riprendere il cognome da nubile di mia madre Labbra color cremisi, quanto la amo Oh, il suo viso è di pietra finché non resti sola con lei Il cuore è di cromo finché non resti sola con lei Lei mette su uno spettacolo, conosci solo quello che ti mostra, sì Potrebbe interessarti anche: I testi e le traduzioni dell’album Bass Persuades