Il K-Pop torna al cinema con ALWAYS LALISA, il film evento sulla superstar

Sony Music Vision annuncia oggi che Always Lalisa, il documentario che racconta la vita di LISA delle BlackPink, arriverà in IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dopo la recente presentazione al Toronto International Film Festival. La rivelazione segue oltretutto la notizia dell’imminente arrivo del nuovo progetto discografico della rapper e attrice, intitolato Press Play.

Il film, distribuito in Italia da Nexo Studios, arriverà al cinema soltanto per tre date: 12, 14 e 17 ottobre. Le prevendite saranno aperte da mercoledì 9 settembre e tutte le informazioni, compreso l’elenco delle sale in cui verrà proiettato, saranno a breve pubblicate su nexostudios.it.

Diretto da Sue Kim, il film segue un anno cruciale nella vita dell’artista che per la prima volta si allontana per un anno dalle compagne di band, intraprendendo un percorso in autonomia. Con il tempo che la porta inesorabilmente verso il ritorno nel gruppo, Lisa affronta le paure e le pressioni legate all’avvio di una carriera solista, all’ esperienza nel mondo della recitazione e alla costruzione di un proprio brand, cercando al tempo stesso di preservare una vita personale lontana dai riflettori.

Always Lalisa è prodotto da Sony Music Vision, in collaborazione con RCA Records e Tremolo Productions, in collaborazione con Salt Water Productions e LLOUD CO. I produttori esecutivi sono: Sue Kim e Courtney Crockett (Salt Water Productions), Morgan Neville e Caitrin Rogers (Tremolo Productions), Alice Kang e Joojong Joe (LLOUD CO), Peter Edge, John Fleckenstein e Camille Yorrick (RCA Records), Tom Mackay, Krista Wegener e Abby Lynn Kang Davis (Sony Music Vision).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LISA (@lalalalisa_m)

Cosa vi aspettate da Always Lalisa?