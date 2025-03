Selena Gomez: l’album con Benny Blanco parla di Justin Bieber?

Selena Gomez e Justin Bieber continuano a essere al centro dell’attenzione mediatica, anche anni dopo la fine della loro relazione. La recente pubblicazione dell’album di Selena, I Said I Love You First, realizzato in collaborazione con il suo fidanzato Benny Blanco, ha riacceso il dibattito tra i loro fan.

L’album di Selena Gomez e Benny Blanco

L’album, pubblicato il 21 marzo 2025, celebra la storia d’amore tra Selena e Benny, offrendo una finestra molto intima sulla loro relazione. Selena ha descritto il progetto come un’esperienza personale, creata in un ambiente familiare e rilassato. Le tracce esplorano temi di amore, crescita interiore e riflessioni sul passato, con brani come You Said You Were Sorry e How Does It Feel to Be Forgotten, che hanno attirato l’attenzione per i loro testi emotivi e apparentemente autobiografici.

I possibili riferimenti a Justin Bieber

Nonostante Selena abbia chiarito che l’album non è ispirato alla sua relazione passata con Justin, molti fan hanno interpretato alcune canzoni come riferimenti alla loro storia. In particolare, il brano You Said You Were Sorry ha suscitato speculazioni per i suoi testi che parlano di un sogno in cui un ex si scusa per gli errori del passato.

Selena canta: “But I had a dream/You said you were sorry, said you were sorry/Sorry for everything/That you put on me.” Questo ha portato i fan a collegare la canzone a Justin, soprattutto considerando i loro precedenti burrascosi.

Una delle canzoni più discusse è How Does It Feel to Be Forgotten che include versi come “You’re so embarrassing/Go cry when no one’s watchin’/How does it feel to be forgotten?”, interpretati come un messaggio pungente verso un ex, con molti che credono si tratti proprio di Justin.

La reazione di Justin all’album di Selena

Nel frattempo, il cantante canadese ha condiviso sui social media dei messaggi piuttosto criptici sulla sua crescita emotiva e sul perdono. Alcuni fan hanno interpretato queste dichiarazioni come una risposta indiretta all’album della cantautice, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Ciò ha scatenato un’ondata di commenti sui social, con i fan divisi tra chi sostiene Selena e chi prende le parti del suo ex fidanzato. La situazione ha anche riacceso vecchie tensioni tra i fan di Selena e Hailey Bieber, con quest’ultima che ha dovuto fronteggiare a critiche e ad accuse online.

Conclusione

Nonostante le speculazioni, Selena Gomez sembra concentrata sul suo futuro con Benny Blanco e sulla sua crescita personale. L’album I Said I Love You First intende riflettere la sua nuova vita con Benny, con cui è felicemente fidanzata, insomma un nuovo capitolo. Justin Bieber, d’altra parte, continua il suo percorso d’ introspezione, cercando di affrontare sfide personali e professionali. Lui stesso aveva recentemente ammesso di avere “problemi con la rabbia” e di voler migliorare.

La storia di Selena e Justin Bieber, sebbene sia stata archiviata, continua a catturare l’attenzione del pubblico, dimostrando l’impatto duraturo delle loro vite intrecciate sull’immaginario collettivo.