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Gracie Abrams – Broke My Heart: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Broke My Heart di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il titolo della canzone, prodotta e scritta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner, è stato annunciato pochi giorni prima dell’intero progetto, in simultanea con la tredicesima traccia, Imaginary Friend, mentre il brano viene rilasciato insieme al resto dell’album, venerdì 17 luglio 2026.

Audio della canzone

(In uscita il 17 luglio)

Testo Broke My Heart Gracie Abrams

All your things, one box
One day, without warning
You woke up, changed, and told me
When you think back, there’s signs
You called tiny breaks
Over time, we got here slowly

Well how could I know you and not have a clue, no difference to you
That you’d just broke my heart
Every shape that we made into the bonfire
And I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark
But I’m gonna carry the pain for my whole life

Mourning comes in waves, all black
Claimed that you tried to save us, but I don’t think so
You claim that you’re so sad
I’d rather get ****** than have to let go

Shine a light on it, give me a clue, no difference to you
That you’d just broke my heart
Pictures ripped out of the frames into the bonfire
But I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark
But I’m gonna carry the pain for my whole life
Whole life
My whole life

Don’t know the half of it
Wish you did
Wish that we both had the same set of evidence
I’m sick of defending it
You cannot make a truth by appending, It can’t be the end
It doesn’t make sense
Mm
God, I feel insane ‘cause
You look at me like a stranger
But you know me

How could you treat me like nothing to lose, no difference to you
That you’d just broke my heart
Evidence of all our days until the bonfire
And I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark
But I’m gonna carry the pain for my whole life
It made no difference to you, you just broke my heart
I’m gonna carry the pain for my whole life
It made no difference to you
You just broke my heart
But I will remember your face for my whole life
Whole life, whole life, all my life

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Tutte le tue cose, una scatola
Un giorno, senza preavviso
Ti sei svegliato, cambiato e me l’hai detto
Quando ci ripensi, ci sono dei segnali
Hai chiamato piccole pause
Col tempo, siamo arrivati ​​qui lentamente

Beh, come potevo conoscerti e non avere la minima idea, per te non fa differenza
Che mi hai appena spezzato il cuore
Ogni forma che abbiamo creato nel falò
E ti dirò la verità, è quasi diventato tutto buio
Ma porterò il dolore per tutta la vita

Il lutto arriva a ondate, tutto nero
Hai affermato di aver cercato di salvarci, ma non credo
Dici di essere così triste
Preferirei essere ****** piuttosto che doverti lasciare andare

Fai luce su di esso, dammi un indizio, per te non fa differenza
Che mi hai appena spezzato il cuore
Foto strappate dalle cornici nel falò
Ma ti dirò la verità, è quasi diventato tutto buio
Ma porterò il dolore per tutta la vita
Tutto vita
Tutta la mia vita

Non ne conosco nemmeno la metà
Vorrei che tu la conoscessi
Vorrei che avessimo entrambi le stesse prove
Sono stanca di difendermi
Non puoi creare una verità aggiungendo, non può essere la fine
Non ha senso
Mm
Dio, mi sento pazza perché
Mi guardi come un’estranea
Ma tu mi conosci

Come hai potuto trattarmi come se non avessi niente da perdere, come se non facessi alcuna differenza per te?
Che mi hai appena spezzato il cuore
Prove di tutti i nostri giorni fino al falò
E ti dirò la verità, è quasi tutto diventato buio
Ma porterò il dolore per tutta la mia vita
Non ha fatto alcuna differenza per te, mi hai solo spezzato il cuore
Porterò il dolore per tutta la mia vita
Non ha fatto alcuna differenza per te
Mi hai solo spezzato il cuore
Ma ricorderò il tuo viso per tutta la mia vita
Tutta la vita, tutta la vita, tutta la mia vita

Cosa ne pensate di Broke My Heart di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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