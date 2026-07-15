Gracie Abrams – Broke My Heart: testo e traduzione

Broke My Heart di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il titolo della canzone, prodotta e scritta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner, è stato annunciato pochi giorni prima dell’intero progetto, in simultanea con la tredicesima traccia, Imaginary Friend, mentre il brano viene rilasciato insieme al resto dell’album, venerdì 17 luglio 2026.

Audio della canzone

(In uscita il 17 luglio)

Testo Broke My Heart Gracie Abrams

All your things, one box

One day, without warning

You woke up, changed, and told me

When you think back, there’s signs

You called tiny breaks

Over time, we got here slowly

Well how could I know you and not have a clue, no difference to you

That you’d just broke my heart

Every shape that we made into the bonfire

And I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark

But I’m gonna carry the pain for my whole life

Mourning comes in waves, all black

Claimed that you tried to save us, but I don’t think so

You claim that you’re so sad

I’d rather get ****** than have to let go

Shine a light on it, give me a clue, no difference to you

That you’d just broke my heart

Pictures ripped out of the frames into the bonfire

But I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark

But I’m gonna carry the pain for my whole life

Whole life

My whole life

Don’t know the half of it

Wish you did

Wish that we both had the same set of evidence

I’m sick of defending it

You cannot make a truth by appending, It can’t be the end

It doesn’t make sense

Mm

God, I feel insane ‘cause

You look at me like a stranger

But you know me

How could you treat me like nothing to lose, no difference to you

That you’d just broke my heart

Evidence of all our days until the bonfire

And I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark

But I’m gonna carry the pain for my whole life

It made no difference to you, you just broke my heart

I’m gonna carry the pain for my whole life

It made no difference to you

You just broke my heart

But I will remember your face for my whole life

Whole life, whole life, all my life

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Tutte le tue cose, una scatola

Un giorno, senza preavviso

Ti sei svegliato, cambiato e me l’hai detto

Quando ci ripensi, ci sono dei segnali

Hai chiamato piccole pause

Col tempo, siamo arrivati ​​qui lentamente

Beh, come potevo conoscerti e non avere la minima idea, per te non fa differenza

Che mi hai appena spezzato il cuore

Ogni forma che abbiamo creato nel falò

E ti dirò la verità, è quasi diventato tutto buio

Ma porterò il dolore per tutta la vita

Il lutto arriva a ondate, tutto nero

Hai affermato di aver cercato di salvarci, ma non credo

Dici di essere così triste

Preferirei essere ****** piuttosto che doverti lasciare andare

Fai luce su di esso, dammi un indizio, per te non fa differenza

Che mi hai appena spezzato il cuore

Foto strappate dalle cornici nel falò

Ma ti dirò la verità, è quasi diventato tutto buio

Ma porterò il dolore per tutta la vita

Tutto vita

Tutta la mia vita

Non ne conosco nemmeno la metà

Vorrei che tu la conoscessi

Vorrei che avessimo entrambi le stesse prove

Sono stanca di difendermi

Non puoi creare una verità aggiungendo, non può essere la fine

Non ha senso

Mm

Dio, mi sento pazza perché

Mi guardi come un’estranea

Ma tu mi conosci

Come hai potuto trattarmi come se non avessi niente da perdere, come se non facessi alcuna differenza per te?

Che mi hai appena spezzato il cuore

Prove di tutti i nostri giorni fino al falò

E ti dirò la verità, è quasi tutto diventato buio

Ma porterò il dolore per tutta la mia vita

Non ha fatto alcuna differenza per te, mi hai solo spezzato il cuore

Porterò il dolore per tutta la mia vita

Non ha fatto alcuna differenza per te

Mi hai solo spezzato il cuore

Ma ricorderò il tuo viso per tutta la mia vita

Tutta la vita, tutta la vita, tutta la mia vita

Cosa ne pensate di Broke My Heart di Gracie Abrams?