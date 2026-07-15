Gracie Abrams – Broke My Heart: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 15 Luglio 2026 Broke My Heart di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il titolo della canzone, prodotta e scritta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner, è stato annunciato pochi giorni prima dell’intero progetto, in simultanea con la tredicesima traccia, Imaginary Friend, mentre il brano viene rilasciato insieme al resto dell’album, venerdì 17 luglio 2026. Audio della canzone (In uscita il 17 luglio) Testo Broke My Heart Gracie Abrams All your things, one box One day, without warning You woke up, changed, and told me When you think back, there’s signs You called tiny breaks Over time, we got here slowly Well how could I know you and not have a clue, no difference to you That you’d just broke my heart Every shape that we made into the bonfire And I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark But I’m gonna carry the pain for my whole life Mourning comes in waves, all black Claimed that you tried to save us, but I don’t think so You claim that you’re so sad I’d rather get ****** than have to let go Shine a light on it, give me a clue, no difference to you That you’d just broke my heart Pictures ripped out of the frames into the bonfire But I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark But I’m gonna carry the pain for my whole life Whole life My whole life Don’t know the half of it Wish you did Wish that we both had the same set of evidence I’m sick of defending it You cannot make a truth by appending, It can’t be the end It doesn’t make sense Mm God, I feel insane ‘cause You look at me like a stranger But you know me How could you treat me like nothing to lose, no difference to you That you’d just broke my heart Evidence of all our days until the bonfire And I’m gonna tell you the truth, it almost all went dark But I’m gonna carry the pain for my whole life It made no difference to you, you just broke my heart I’m gonna carry the pain for my whole life It made no difference to you You just broke my heart But I will remember your face for my whole life Whole life, whole life, all my life (Fonte Genius.com) Traduzione Tutte le tue cose, una scatola Un giorno, senza preavviso Ti sei svegliato, cambiato e me l’hai detto Quando ci ripensi, ci sono dei segnali Hai chiamato piccole pause Col tempo, siamo arrivati qui lentamente Beh, come potevo conoscerti e non avere la minima idea, per te non fa differenza Che mi hai appena spezzato il cuore Ogni forma che abbiamo creato nel falò E ti dirò la verità, è quasi diventato tutto buio Ma porterò il dolore per tutta la vita Il lutto arriva a ondate, tutto nero Hai affermato di aver cercato di salvarci, ma non credo Dici di essere così triste Preferirei essere ****** piuttosto che doverti lasciare andare Fai luce su di esso, dammi un indizio, per te non fa differenza Che mi hai appena spezzato il cuore Foto strappate dalle cornici nel falò Ma ti dirò la verità, è quasi diventato tutto buio Ma porterò il dolore per tutta la vita Tutto vita Tutta la mia vita Non ne conosco nemmeno la metà Vorrei che tu la conoscessi Vorrei che avessimo entrambi le stesse prove Sono stanca di difendermi Non puoi creare una verità aggiungendo, non può essere la fine Non ha senso Mm Dio, mi sento pazza perché Mi guardi come un’estranea Ma tu mi conosci Come hai potuto trattarmi come se non avessi niente da perdere, come se non facessi alcuna differenza per te? Che mi hai appena spezzato il cuore Prove di tutti i nostri giorni fino al falò E ti dirò la verità, è quasi tutto diventato buio Ma porterò il dolore per tutta la mia vita Non ha fatto alcuna differenza per te, mi hai solo spezzato il cuore Porterò il dolore per tutta la mia vita Non ha fatto alcuna differenza per te Mi hai solo spezzato il cuore Ma ricorderò il tuo viso per tutta la mia vita Tutta la vita, tutta la vita, tutta la mia vita Cosa ne pensate di Broke My Heart di Gracie Abrams?