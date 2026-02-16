Love Me Love Me 2 ci sarà? Lo abbiamo chiesto al cast del film

Love Me Love Me è appena arrivato su Prime Video, ma tutti i fan si stanno già chiedendo: ci sarà un sequel? Il mondo romance creato da Stefania S. su Watpad è arrivato in libreria sotto forma di quattro romanzi, quindi sembrerebbe scontato avere almeno un secondo film della serie.

Durante la presentazione del film a Roma, Pepe Barroso Silva, che interpreta James Hunter, ha fatto una vera e propria campagna per convincere la piattaforma di Amazon a realizzare un sequel, con la complicità ovviamente dei suoi colleghi e le centinaia di fan presenti alla première. Durante il red carpet non ci siamo lasciati sfuggire l’opportunità di chiedere al cast cosa vorrebbero per i loro personaggi in un possibile sequel.

Love Me Love Me 2 ci sarà?

ATTENZIONE, questo articolo contiene spoiler di Love Me Love Me!

Ma di cosa potrebbe parlare Love Me Love Me 2? Il primo film si chiude con tante questioni non risolte; la prima ovviamente è il rapporto tra June e James. I due si sono molto avvicinati e lei ha avuto modo di vedere un lato di lui che teneva nascosto, ma ancora nessuno dei due ha confessato cosa prova per altro; nel secondo film potrebbe essere interessante vedere come si sviluppa questo rapporto così incostante.

La fiducia di June nella prima pellicola è stata tradita dalla sua amica Amelia, che ha diffuso un video insinuando che stesse tradendo Will con James, e potrebbe essere interessante vedere come e se si evolve il rapporto tra due “amiche”. Rispetto al libro, poi, ci sono stati personaggi che non hanno il tempo di essere approfonditi (se non sono stati eliminati completamente), a questo proposito, ci piacerebbe vedere esplorato il rapporto tra Blaze (Michelangelo Vizzini) e Jackson (Madior Fall), che nel libro è segreto, tossico e burrascoso.

Nel primo film viene solo citato il personaggio di Brian, fratello di Amelia, nel libro, invece, ha un ruolo molto importante, che possa essere inserito in un ipotetico Love Me Love Me 2?

Sinossi del secondo romanzo di Love Me Love Me – Anime elettriche:

Sai riconoscere l’amore a prima vista? Due poli opposti che si attraggono, una scossa ad alta tensione: la storia d’amore di June e James è un cortocircuito di emozioni. La festa in piscina a casa di Connell non si è conclusa come tutti si aspettavano e, sebbene William sia fuori pericolo, la tensione è palpabile. D’altronde, da quando si è trasferita in California, la vita di June White è cambiata e le persone che ha conosciuto hanno stravolto le sue giornate.

Una più di tutte, James Hunter: un ragazzo scostante, imprevedibile, tutto meno che facile. Eppure June non riesce a stargli alla larga. Lui, il bello e dannato per eccellenza, con un passato oscuro alle spalle, pensa a proteggere prima gli altri che se stesso. Ma si sa, le persone che non hanno mai ricevuto amore sono le più difficili da amare, sfuggono da chi prova a stare al loro fianco. E così, quando nuove, incredibili rivelazioni verranno a galla, June riuscirà a confidare lo stesso nei suoi sentimenti per James? E lui riuscirà alla fine ad ammettere quello che prova per lei?

