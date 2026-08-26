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Olivia Rodrigo rilascia l’inedito Serena Joy per sostenere i diritti umani

scritto da Giovanna Codella
serena joy - olivia rodrigo

Olivia Rodrigo ha pubblicato il 24 agosto Serena Joy, offrendo ai fan un’altra opportunità di ascoltare nuova musica dopo il suo album di recente pubblicazione, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

La nuova canzone ha uno scopo ben preciso e nobile, oltre a ovviamente quello musicale. Tutti i proventi saranno devoluti infatti al Daisy Chain Fields Fund, in vista del primo festival interamente al femminile organizzato proprio dalla cantautrice.

Prodotta dal suo collaboratore di lunga data Dan Nigro, Serena Joy prende il titolo e l’ispirazione da Serena Joy Waterford, il controverso personaggio de The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood.

Con questo brano impegnato, Olivia Rodrigo vuole esplorare i temi dell’inerzia politica e quello del pericolo di accettare passivamente la subdola scomparsa dei diritti umani.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Serena Joy Olivia Rodrigo

Yeah it’s all for the cause
For the good of us all
And if you close your eyes
Then it can’t be your fault
Yeah it’s all for the cause
For the good of us all
Here’s a tower we built
Painted gold on the walls
And we’ll never be beat
No we never will fall
While they’re out on the streets
Man we’re having a ball

Come in close, come in close
Come a little bit closer
Sing along, sing along
What they tell you to do
Comin’ round, comin’ round
Comin’ around the corner
If they do it to them
They’ll do it to you
If they do it to them
They’re gonna do it to you

Have a Coke and a smile
In the hot summer bliss
Now go bother your neighbors
While we do what we wish
Have a Coke and a smile
Let me show you a trick
If you can’t throw a punch
You can learn how to spit
And we’ll never give up
And we’ll never submit
Look the life of your dreams
Is beyond that cliff

Come in close, come in close
Come a little bit closer
Sing along, sing along
What they tell you to do
Comin’ round, comin’ round
Comin’ around the corner
If they do it to them
They’ll do it to you
If they do it to them
They’re gonna do it to you

That’s what you-
That’s what you-
What you get, what you get
It’s automatic
Go ahead, go ahead
Don’t think about it
What you get, what you get, what you get
Rotting in the sunshine
What you get, what you get
It’s automatic
Go ahead, go ahead
Don’t think about it
What you get, what you get, what you get
Everything is just fine
Everything is just fine
Everything is just fine

Traduzione Serena Joy Olivia Rodrigo

Sì, è tutto per la causa
Per il bene di tutti noi
E se chiudi gli occhi
Allora non può essere colpa tua
Sì, è tutto per la causa
Per il bene di tutti noi
Ecco una torre che abbiamo costruito
Dipinta d’oro sulle pareti
E non saremo mai sconfitti
No, non cadremo mai
Mentre loro sono per strada
Amico, ci stiamo divertendo un mondo

Avvicinati, avvicinati
Avvicinati un po’ di più
Canta insieme, canta insieme
Quello che ti dicono di fare
Arrivando, arrivando
Arrivando dietro l’angolo
Se lo fanno a loro
Lo faranno a te
Se lo fanno a loro
Lo faranno anche a te

Prendi una Coca-Cola e sorridi
Nella calda beatitudine estiva
Ora vai a infastidire i tuoi vicini
Mentre noi facciamo quello che vogliamo
Prendi una Coca-Cola e sorridi
Lascia che ti mostri un trucco
Se non sai tirare un pugno
Puoi Impara a sputare
E non ci arrenderemo mai
E non ci sottometteremo mai
Guarda, la vita dei tuoi sogni
È oltre quella scogliera

Avvicinati, avvicinati
Avvicinati un po’ di più
Canta insieme, canta insieme
Quello che ti dicono di fare
Arriva, arriva
Spunta l’angolo
Se lo fanno a loro
Lo faranno a te
Se lo fanno a loro
Lo faranno anche a te

Questo è quello che tu-
Questo è quello che tu-
Quello che ottieni, quello che ottieni
È automatico
Vai avanti, vai avanti
Non pensarci
Quello che ottieni, quello che ottieni, quello che ottieni
Marci al sole
Quello che ottieni, quello che ottieni
È automatico
Vai avanti, vai avanti
Non pensarci
Quello che ottieni, quello che ottieni, quello che ottieni
Va tutto bene
Va tutto bene
Va tutto bene

La nuova canzone di Olivia 

La canzone, precedentemente inedita, è stata pubblicata in edizione limitata in formato fisico il 21 agosto 2026, mentre è diventata disponibile sulle piattaforme di streaming solo tre giorni dopo.

Per questa release Olivia ha scelto una formula altamente esclusiva. Ecco perché soltanto 500 copie fisiche del singolo sono state rese disponibili presso l’Analog Record Shop di Orange County, in California. Come vi abbiamo accennato, il ricavato sia fisico sia digitale andrà a sostegno del prossimo festival di beneficenza organizzato dall’artista in persona, il Daisy Chain Fields, che si terrà il 29 agosto ad Irvine e vedrà la partecipazione di artisti internazionali come le Katseye e Chappell Roan.

 

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Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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