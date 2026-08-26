Olivia Rodrigo rilascia l’inedito Serena Joy per sostenere i diritti umani

Olivia Rodrigo ha pubblicato il 24 agosto Serena Joy, offrendo ai fan un’altra opportunità di ascoltare nuova musica dopo il suo album di recente pubblicazione, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

La nuova canzone ha uno scopo ben preciso e nobile, oltre a ovviamente quello musicale. Tutti i proventi saranno devoluti infatti al Daisy Chain Fields Fund, in vista del primo festival interamente al femminile organizzato proprio dalla cantautrice.

Prodotta dal suo collaboratore di lunga data Dan Nigro, Serena Joy prende il titolo e l’ispirazione da Serena Joy Waterford, il controverso personaggio de The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood.

Con questo brano impegnato, Olivia Rodrigo vuole esplorare i temi dell’inerzia politica e quello del pericolo di accettare passivamente la subdola scomparsa dei diritti umani.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Serena Joy Olivia Rodrigo

Yeah it’s all for the cause

For the good of us all

And if you close your eyes

Then it can’t be your fault

Yeah it’s all for the cause

For the good of us all

Here’s a tower we built

Painted gold on the walls

And we’ll never be beat

No we never will fall

While they’re out on the streets

Man we’re having a ball

Come in close, come in close

Come a little bit closer

Sing along, sing along

What they tell you to do

Comin’ round, comin’ round

Comin’ around the corner

If they do it to them

They’ll do it to you

If they do it to them

They’re gonna do it to you

Have a Coke and a smile

In the hot summer bliss

Now go bother your neighbors

While we do what we wish

Have a Coke and a smile

Let me show you a trick

If you can’t throw a punch

You can learn how to spit

And we’ll never give up

And we’ll never submit

Look the life of your dreams

Is beyond that cliff

Come in close, come in close

Come a little bit closer

Sing along, sing along

What they tell you to do

Comin’ round, comin’ round

Comin’ around the corner

If they do it to them

They’ll do it to you

If they do it to them

They’re gonna do it to you

That’s what you-

That’s what you-

What you get, what you get

It’s automatic

Go ahead, go ahead

Don’t think about it

What you get, what you get, what you get

Rotting in the sunshine

What you get, what you get

It’s automatic

Go ahead, go ahead

Don’t think about it

What you get, what you get, what you get

Everything is just fine

Everything is just fine

Everything is just fine

Traduzione Serena Joy Olivia Rodrigo

Sì, è tutto per la causa

Per il bene di tutti noi

E se chiudi gli occhi

Allora non può essere colpa tua

Sì, è tutto per la causa

Per il bene di tutti noi

Ecco una torre che abbiamo costruito

Dipinta d’oro sulle pareti

E non saremo mai sconfitti

No, non cadremo mai

Mentre loro sono per strada

Amico, ci stiamo divertendo un mondo

Avvicinati, avvicinati

Avvicinati un po’ di più

Canta insieme, canta insieme

Quello che ti dicono di fare

Arrivando, arrivando

Arrivando dietro l’angolo

Se lo fanno a loro

Lo faranno a te

Se lo fanno a loro

Lo faranno anche a te

Prendi una Coca-Cola e sorridi

Nella calda beatitudine estiva

Ora vai a infastidire i tuoi vicini

Mentre noi facciamo quello che vogliamo

Prendi una Coca-Cola e sorridi

Lascia che ti mostri un trucco

Se non sai tirare un pugno

Puoi Impara a sputare

E non ci arrenderemo mai

E non ci sottometteremo mai

Guarda, la vita dei tuoi sogni

È oltre quella scogliera

Avvicinati, avvicinati

Avvicinati un po’ di più

Canta insieme, canta insieme

Quello che ti dicono di fare

Arriva, arriva

Spunta l’angolo

Se lo fanno a loro

Lo faranno a te

Se lo fanno a loro

Lo faranno anche a te

Questo è quello che tu-

Questo è quello che tu-

Quello che ottieni, quello che ottieni

È automatico

Vai avanti, vai avanti

Non pensarci

Quello che ottieni, quello che ottieni, quello che ottieni

Marci al sole

Quello che ottieni, quello che ottieni

È automatico

Vai avanti, vai avanti

Non pensarci

Quello che ottieni, quello che ottieni, quello che ottieni

Va tutto bene

Va tutto bene

Va tutto bene

La nuova canzone di Olivia

La canzone, precedentemente inedita, è stata pubblicata in edizione limitata in formato fisico il 21 agosto 2026, mentre è diventata disponibile sulle piattaforme di streaming solo tre giorni dopo.

Per questa release Olivia ha scelto una formula altamente esclusiva. Ecco perché soltanto 500 copie fisiche del singolo sono state rese disponibili presso l’Analog Record Shop di Orange County, in California. Come vi abbiamo accennato, il ricavato sia fisico sia digitale andrà a sostegno del prossimo festival di beneficenza organizzato dall’artista in persona, il Daisy Chain Fields, che si terrà il 29 agosto ad Irvine e vedrà la partecipazione di artisti internazionali come le Katseye e Chappell Roan.