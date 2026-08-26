Olivia Rodrigo rilascia l’inedito Serena Joy per sostenere i diritti umani scritto da Giovanna Codella 26 Agosto 2026 Olivia Rodrigo ha pubblicato il 24 agosto Serena Joy, offrendo ai fan un’altra opportunità di ascoltare nuova musica dopo il suo album di recente pubblicazione, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. La nuova canzone ha uno scopo ben preciso e nobile, oltre a ovviamente quello musicale. Tutti i proventi saranno devoluti infatti al Daisy Chain Fields Fund, in vista del primo festival interamente al femminile organizzato proprio dalla cantautrice. Prodotta dal suo collaboratore di lunga data Dan Nigro, Serena Joy prende il titolo e l’ispirazione da Serena Joy Waterford, il controverso personaggio de The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood. Con questo brano impegnato, Olivia Rodrigo vuole esplorare i temi dell’inerzia politica e quello del pericolo di accettare passivamente la subdola scomparsa dei diritti umani. L’audio ufficiale della canzone Testo Serena Joy Olivia Rodrigo Yeah it’s all for the cause For the good of us all And if you close your eyes Then it can’t be your fault Yeah it’s all for the cause For the good of us all Here’s a tower we built Painted gold on the walls And we’ll never be beat No we never will fall While they’re out on the streets Man we’re having a ball Come in close, come in close Come a little bit closer Sing along, sing along What they tell you to do Comin’ round, comin’ round Comin’ around the corner If they do it to them They’ll do it to you If they do it to them They’re gonna do it to you Have a Coke and a smile In the hot summer bliss Now go bother your neighbors While we do what we wish Have a Coke and a smile Let me show you a trick If you can’t throw a punch You can learn how to spit And we’ll never give up And we’ll never submit Look the life of your dreams Is beyond that cliff Come in close, come in close Come a little bit closer Sing along, sing along What they tell you to do Comin’ round, comin’ round Comin’ around the corner If they do it to them They’ll do it to you If they do it to them They’re gonna do it to you That’s what you- That’s what you- What you get, what you get It’s automatic Go ahead, go ahead Don’t think about it What you get, what you get, what you get Rotting in the sunshine What you get, what you get It’s automatic Go ahead, go ahead Don’t think about it What you get, what you get, what you get Everything is just fine Everything is just fine Everything is just fine Traduzione Serena Joy Olivia Rodrigo Sì, è tutto per la causa Per il bene di tutti noi E se chiudi gli occhi Allora non può essere colpa tua Sì, è tutto per la causa Per il bene di tutti noi Ecco una torre che abbiamo costruito Dipinta d’oro sulle pareti E non saremo mai sconfitti No, non cadremo mai Mentre loro sono per strada Amico, ci stiamo divertendo un mondo Avvicinati, avvicinati Avvicinati un po’ di più Canta insieme, canta insieme Quello che ti dicono di fare Arrivando, arrivando Arrivando dietro l’angolo Se lo fanno a loro Lo faranno a te Se lo fanno a loro Lo faranno anche a te Prendi una Coca-Cola e sorridi Nella calda beatitudine estiva Ora vai a infastidire i tuoi vicini Mentre noi facciamo quello che vogliamo Prendi una Coca-Cola e sorridi Lascia che ti mostri un trucco Se non sai tirare un pugno Puoi Impara a sputare E non ci arrenderemo mai E non ci sottometteremo mai Guarda, la vita dei tuoi sogni È oltre quella scogliera Avvicinati, avvicinati Avvicinati un po’ di più Canta insieme, canta insieme Quello che ti dicono di fare Arriva, arriva Spunta l’angolo Se lo fanno a loro Lo faranno a te Se lo fanno a loro Lo faranno anche a te Questo è quello che tu- Questo è quello che tu- Quello che ottieni, quello che ottieni È automatico Vai avanti, vai avanti Non pensarci Quello che ottieni, quello che ottieni, quello che ottieni Marci al sole Quello che ottieni, quello che ottieni È automatico Vai avanti, vai avanti Non pensarci Quello che ottieni, quello che ottieni, quello che ottieni Va tutto bene Va tutto bene Va tutto bene La nuova canzone di Olivia La canzone, precedentemente inedita, è stata pubblicata in edizione limitata in formato fisico il 21 agosto 2026, mentre è diventata disponibile sulle piattaforme di streaming solo tre giorni dopo. Per questa release Olivia ha scelto una formula altamente esclusiva. Ecco perché soltanto 500 copie fisiche del singolo sono state rese disponibili presso l’Analog Record Shop di Orange County, in California. Come vi abbiamo accennato, il ricavato sia fisico sia digitale andrà a sostegno del prossimo festival di beneficenza organizzato dall’artista in persona, il Daisy Chain Fields, che si terrà il 29 agosto ad Irvine e vedrà la partecipazione di artisti internazionali come le Katseye e Chappell Roan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)