Il Collegio 9: in arrivo le quattro nuove puntate su RaiPlay, ecco quando

Grande successo su RaiPlay per Il Collegio 9, la prima delle nove edizioni digital first, che si piazza al primo posto nella classifica complessiva di RaiPlay dove sono disponibili dal 23 ottobre le prime quattro puntate.

Il docu-reality, diventato un vero e proprio cult generazionale, dalla pubblicazione dei Provini, dal 2 ottobre a domenica 26 ottobre, ha registrato complessivamente oltre 6.200.000 visualizzazioni, di cui 5.200.000 solo per la nona edizione.

Da giovedì 30 ottobre in esclusiva su RaiPlay arrivano i prossimi quattro episodi e con essi l’edizione entra nel vivo, tra lezioni, match “mondiali”, balli di metà anno, nuovi ingressi (anzi un doppio ingresso dopo l’abbandono di uno di loro, avvenuto nella quarta puntata), l’arrivo di un nuovo collegiale molto speciale, una gita fuori porta, colpi di scena ed intrighi amorosi.

Foto di scena delle nuove puntate del Collegio 9. Crediti: RaiPlay/Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali/Banijay Italia

Il Collegio 9

Le porte del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso si sono aperte per i nuovi allievi in aula per superare l’esame di terza media. La classe protagonista si trova catapultata nel 1990, un anno in cui il mondo cambia alla velocità della luce: al bar, per un panino, si tirano fuori le mille lire, le cassette si registrano dalla radio con il dito pronto a stoppare la pubblicità, e in TV dominano le mitiche serie americane.

Alla guida del collegio, ancora il preside Paolo Bosisio, mentre dietro la cattedra tornano: Andrea Maggi, prof di italiano e di educazione civica, Maria Rosa Petolicchio, docente di matematica e scienze, David. W Callahan di inglese e poi, ancora, Alessandro Carnevale, insegnante di arte, e Luca Raina per storia e geografia.

Ai docenti storici si aggiungono tre nuove professoresse: Giusi Serra per musica, Lucia Bello per educazione fisica e Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che tiene un corso di educazione sessuale.

A raccontare le avventure dei collegiali c’è Pierluigi Pardo, nuova voce narrante della tanto attesa serie. Il Collegio 9 è un programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, realizzato in collaborazione con Banijay Italia.