Pretty Little Liars: HBO Max ordina il reboot horror. Ecco il teaser

Qualche settimana fa vi avevamo annunciato che Roberto Aguirre Sacasa (creatore di Riverdale ndr) avrebbe dato vita al reboot di Pretty Little Liars. Ieri HBO Max ha annunciato di aver ordinato il progetto con un teaser. Ecco i primi dettagli

Non è ciò che pensate, stronzette e la firma di A riportato alla mente gli intrighi della serie di Marlene King. HBO Max ha anche annunciato il titolo del reboot ovvero Pretty Little Liars: Original Sin. Stando ai primi dettagli, riportati tra gli altri da Tvline, dobbiamo aspettarci 10 episodi. Il genere sarà in prevalenza horror e l’ambientazione sarà miglia lontano da Rosewood. Una città completamente nuova così come i personaggi.

La cittadina sarà Millwood e lì, una ventina di anni prima delle vicende narrate, hanno avuto luogo tragici eventi. Un gruppo di adolescenti inizia a essere perseguitato da un molestatore sconosciuto. Nulla si sa sulla sua identità mentre sembrano chiari i suoi obiettivi. Infatti è deciso a far pagare loro per i peccati commessi dai genitori, così come dall’intera comunità.

Roberto Aguirre-Sacasa ha detto poche parole in merito a questo nuovo progetto. Siamo dei grandi fan di ciò che Marlene King (creatrice della serie TV originale) e il suo cast hanno fatto. So già che dovremo gestire il loro lavoro come fosse un canone, proponendo però qualcosa di diverso. Ci affideremo alla suspense e all’horror, sperando renda onore a quanto i fan hanno apprezzato in passato. Ovviamente però aggiungeremo nuovi e inaspettati elementi.

Ecco il teaser del reboot horror di Pretty Little Liars:ù

PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN Coming to HBO Max

Watch this video on YouTube