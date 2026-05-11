Amici 26: ascolti e highlights della semifinale (commento)

Siamo quasi giunti al termine della venticinquesima edizione, con la messa in onda della semifinale del Serale di Amici 25 di sabato 9 maggio che ha ottenuto una media del 22,2 %, pari a 2.904.000 telespettatori e che ha dunque mantenuto lo share della settimana precedente (qui gli highlights).

Questa serata ha decretato i finalisti di questa stagione, regalando emozioni intense e un gradito (ma anche sperato) colpo di scena. Tutti i semifinalisti, infatti, prenderanno parte alla puntata decisiva. Nicola, Emilano, Alessio ed Elena, hanno vissuto la gioia della conquista della maglia dorata da finalista. Ma anche Lorenzo e Angie hanno guadagnato l’ambita felpa, anche se in modalità diversa.

Il voto dei giudici, che in chiusura dovevano scegliere tra loro due, si è concluso con un pareggio. Così, per risolvere l’impasse, è stato stabilito che in apertura della finale di domenica 17 maggio sarà il televoto, quindi il pubblico, a decidere chi dei due cantanti proseguirà la gara verso la coppa del vincitore.

Gli highlights della semifinale

La sera dei miracoli di Lorenzo: il giovane continua a sorprendere dimostrando spessore e portando alla luce il suo timbro interessante che si presta benissimo al mondo cantautorale, questa volta cimentandosi in un pezzo molto impegnativo di Lucio Dalla, difficile non solo dal punto di vista vocale ma anche e soprattutto da quello interpretativo, specie per un ragazzo di appena 18 anni

Lacrime di gioia per Nicola: durante la settimana era stato declassato a sfavorito dagli stessi compagni. Eppure lui ce l’ha fatta. Nicola è stato il primo a staccare il pass per la finale, grazie ad un’esibizione commovente sulle note di Ovunque sarai di Irama, dedicata alla sua mamma, scomparsa a causa di una malattia proprio durante il percorso del ballerino ad Amici. La perseveranza dimostrata è un motivo in più per tifare per lui e non si tratta d’ipocrisia ma del suo valore umano che lo rende un artista ancora più di spessore, capace di muovere le corde dell’anima non solo con la sua tecnica ma anche con la sua eleganza e dignità

Elena sofisticata e grintosa nel brano di Etta James, I just want to make love to you, dolce e delicata nel brano di Noah, impossibile non empatizzare con lei nel conquistare la maglia d’oro, con la sua tenera risata mescolata al pianto, tipica di chi nasconde le sue fragilità

Il plot twist: un po’ come per Mida e Sarah Toscano due anni fa, anche i due compagni di squadra Lorenzo ed Angie hanno vissuto l’emozione di essere entrambi finalisti. E non potevamo essere più felici. Tra i ragazzi che hano il privilegio di vivere la settimana della semifinale si crea sempre un legame speciale mentre si avvicinano al traguardo. Perciò, arrivare in finale senza togliere la possibilità a nessun di coloro che ha condiviso gli stessi sforzi e le stesse speranze rende tutto senza dubbio più magico

E voi cosa ne pensate della semifinale del Serale di Amici 25?