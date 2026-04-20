Off Campus: Il trailer della serie tratta dai libri di Elle Kennedy scritto da Laura Boni 20 Aprile 2026 Dopo il successo di Heated Rivalry, torna una nuova serie romance con protagonista l’hockey su ghiaccio. Prime Video ha svelato la data di uscita e il teaser della nuova serie Off Campus. Basata sui libri di successo mondiale di Elle Kennedy e adattata a serie tv da Louisa Levy, sarà disponibile su Prime Video dal 13 maggio 2026. È stata inoltre rilasciata una nuova versione della copertina del libro edito in Italia da Newton Compton, che ritrae i protagonisti della serie Ella Bright e Belmont Cameli. Off Campus – Trailer: Ambientata in un college e basata sull’omonima serie di libri bestseller, Off Campus racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore in stile “gli opposti si attraggono” tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University. La creatrice Louisa Levy è co-showrunner ed executive producer di Off Campus con Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman sono executive producer della serie per Temple Hill, insieme a Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty. I libri della serie: Elle Kennedy, creatrice dell’universo di Off Campus, è un’autrice best seller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal, con all’attivo oltre 50 romanzi. Le sue opere sono state tradotte in più di 25 lingue e hanno venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia abbiamo pubblicati da Newton Compton Editori tutti e cinque i libri della serie, che sono: Il contratto. The Deal Lo sbaglio. The Mistake Il tradimento. The Score L’imprevisto. The Goal L’eredità. The Legacy