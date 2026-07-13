Gracie Abrams – Sober: testo e traduzione

Sober di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il titolo della canzone, prodotta e scritta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner, è stato annunciato un mese prima dell’uscita dell’intero progetto, in simultanea con la quattordicesima traccia, Afflictions, mentre il brano viene rilasciato insieme al resto dell’album, venerdì 17 luglio 2026.

Audio della canzone

(In uscita il 17 luglio)

Testo Sober Gracie Abrams

(In aggiornamento)

Traduzione

(In aggiornamento)

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