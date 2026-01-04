Dove Cameron e Damiano David: si sposano, adesso è ufficiale (foto)

L’attesa è finita: Dove Cameron ha finalmente confermato il fidanzamento ufficiale con Damiano David! Quasi tre mesi dopo i primi rumor che avevano infiammato il web, la star 29enne ha scelto l’inizio del nuovo anno per ufficializzare la notizia più dolce.

Con un post su Instagram che ha fatto impazzire i fan, Dove ha condiviso una serie di scatti insieme al frontman dei Måneskin, mostrando per la prima volta l’incredibile anello di diamanti, un gioiello dallo stile classico e dall’allure vintage.

“La mia parte preferita dell’essere viva, buon anno nuovo”, ha scritto l’attrice e cantante, mandando un messaggio chiaro al mondo: il 2026 sarà dunque l’anno del loro “sì”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David (@damianodavid)

La storia di Damiano e Dove

Le speculazioni sul matrimonio sono iniziate a fine ottobre 2025, quando l’attrice e cantante è stata paparazzata a Sydney con un vistoso diamante all’anulare. La coppia, che ha festeggiato il secondo anniversario all’inizio di quello stesso mese, mostrandosi più unita che mai.

In quell’occasione, Dove ha dedicato a Damiano parole profondissime: “I due anni migliori della mia vita. Mi commuovo ogni settimana perché la vita con te è diventata bellissima”. La risposta di lui? “La parte migliore dell’essere vivi “.

In una recente intervista per la cover story di Nylon, Dove Cameron ha raccontato come la relazione con l’artista sia stata fondamentale per la sua crescita personale e creativa. Proprio durante l’inizio delle registrazioni del suo nuovo album, la cantante ha infatti spiegato:

“La cosa straordinaria dell’amore è che è una f***ta fonte di ispirazione… Grazie a lui mi sono sentita guarita, amata e, finalmente, al sicuro.”

Dopo aver debuttato ufficialmente come coppia sul red carpet del pre-Grammy Gala nel 2024, i due sono passati dall’essere una “ship estiva” a una delle coppie più solide e iconiche dello showbiz globale. Congratulazioni a Dove e Damiano David per questo nuovo capitolo della loro storia!