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Olivia Rodrigo – expectations (audio, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
drop dead - olivia rodrigo

Expectations è la dodicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

La canzone descrive il percorso di crescita personale dell’artista e la sua capacità di imparare a non accontentarsi di poco in fatto di relazioni, dando priorità a se stessa rispetto agli uomini. A differenza di qualsiasi altro brano dell’album, Olivia Rodrigo non ha mai anticipato questa canzone con una maglietta, né con un’anteprima né tantomeno con delle esibizioni dal vivo.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo expectations di Olivia Rodrigo

I met him at a party
I think he was on drugs
He wasn’t smart or funny
I convinced myself he was
He had a great apartment
And a car his parents bought
I thought that he was perfect
And now his number’s blocked

Took a couple months
But now I am secure
I am so evolved
Now I ask for more and more
And more and more and more

I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations

So I hit the new year
Like a single girl at a Vegas bar
Rockin’ my mini dress
With a vodka cran and an open heart
Yeah I got hope
Yeah I got drive
I will not lose my faith
Don’t think my future husband’s at this bar in Silverlake

But in a couple months
A man will be procured
He will be evolved
And I will be adored
Adored, adored, adored, adored

I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations

I’ve got big expectations
I’ve got real big expectations
I’ve got big expectations
I’ve got real big expectations

She’s got big expectations
She’s got real big expectations
She’s got big expectations
She’s got real big expectations

I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations

Traduzione

L’ho incontrato a una festa
Penso che fosse drogato
Non era intelligente né divertente
Mi sono convinta che lo fosse
Aveva un appartamento fantastico
E una macchina comprata dai suoi genitori
Pensavo fosse perfetto
E ora il suo numero è bloccato

Ci sono voluti un paio di mesi
Ma ora sono sicura
Sono così matura
Ora chiedo sempre di più
E sempre di più

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto
Sembrano così disperati in cerca d’amore
Ma tesoro, io non lo sono
Ho dato il mio cuore senza condizioni
Ora ci penso bene
Non bacio nessun ragazzo passivo
La loro indecisione è dolorosamente poco attraente
Gli errori del passato sono solo nuove informazioni
Oggi ho delle aspettative

Così ho iniziato il nuovo anno
Come una ragazza single in un bar di Las Vegas
Con il mio mini abito
Con un vodka cran e il cuore aperto
Sì, ho speranza
Sì, ho grinta
Non perderò la fede
Non pensare che il mio futuro marito sia in questo bar Silverlake

Ma tra un paio di mesi
Troverò un uomo
Sarà maturo
E io sarò adorata
Adorata, adorata, adorata, adorata

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto
Sembrano così disperati in cerca d’amore
Ma tesoro, io non lo sono
Ho dato il mio cuore senza condizioni
Ora ci penso bene
Non bacerò nessun ragazzo passivo
La loro indecisione è dolorosamente poco attraente
Gli errori del passato sono solo nuove informazioni
Oggi ho delle aspettative

Ho grandi aspettative
Ho delle aspettative davvero grandi
Ho grandi aspettative
Ho delle aspettative davvero grandi

Lei ha grandi aspettative
Lei ha delle aspettative davvero grandi
Lei ha grandi aspettative
Lei ha delle aspettative davvero grandi

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto
Sembrano così disperati in cerca d’amore
Ma tesoro, io non lo sono
Ho dato il mio cuore senza condizioni
Ora ci penso bene
Non bacerò nessun ragazzo passivo
La loro indecisione è dolorosamente poco attraente
Gli errori passati sono solo nuove informazioni
Di questi tempi ho delle aspettative

Cosa ne pensate di expectations di Olivia Rodrigo?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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