Olivia Rodrigo – expectations (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 13 Giugno 2026 Expectations è la dodicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026. La canzone descrive il percorso di crescita personale dell’artista e la sua capacità di imparare a non accontentarsi di poco in fatto di relazioni, dando priorità a se stessa rispetto agli uomini. A differenza di qualsiasi altro brano dell’album, Olivia Rodrigo non ha mai anticipato questa canzone con una maglietta, né con un’anteprima né tantomeno con delle esibizioni dal vivo. Il lyric video ufficiale della canzone Testo expectations di Olivia Rodrigo I met him at a party I think he was on drugs He wasn’t smart or funny I convinced myself he was He had a great apartment And a car his parents bought I thought that he was perfect And now his number’s blocked Took a couple months But now I am secure I am so evolved Now I ask for more and more And more and more and more I won’t settle for a guy with a fake job They seem so desperate for loving But baby I’m not Gave my heart with zero stipulations Now I take careful consideration I’m not kissing any boy that is passive Their indecision is painfully unattractive Past mistakes are just new information These days I’ve got expectations So I hit the new year Like a single girl at a Vegas bar Rockin’ my mini dress With a vodka cran and an open heart Yeah I got hope Yeah I got drive I will not lose my faith Don’t think my future husband’s at this bar in Silverlake But in a couple months A man will be procured He will be evolved And I will be adored Adored, adored, adored, adored I won’t settle for a guy with a fake job They seem so desperate for loving But baby I’m not Gave my heart with zero stipulations Now I take careful consideration I’m not kissing any boy that is passive Their indecision is painfully unattractive Past mistakes are just new information These days I’ve got expectations I’ve got big expectations I’ve got real big expectations I’ve got big expectations I’ve got real big expectations She’s got big expectations She’s got real big expectations She’s got big expectations She’s got real big expectations I won’t settle for a guy with a fake job They seem so desperate for loving But baby I’m not Gave my heart with zero stipulations Now I take careful consideration I’m not kissing any boy that is passive Their indecision is painfully unattractive Past mistakes are just new information These days I’ve got expectations Traduzione L’ho incontrato a una festa Penso che fosse drogato Non era intelligente né divertente Mi sono convinta che lo fosse Aveva un appartamento fantastico E una macchina comprata dai suoi genitori Pensavo fosse perfetto E ora il suo numero è bloccato Ci sono voluti un paio di mesi Ma ora sono sicura Sono così matura Ora chiedo sempre di più E sempre di più Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto Sembrano così disperati in cerca d’amore Ma tesoro, io non lo sono Ho dato il mio cuore senza condizioni Ora ci penso bene Non bacio nessun ragazzo passivo La loro indecisione è dolorosamente poco attraente Gli errori del passato sono solo nuove informazioni Oggi ho delle aspettative Così ho iniziato il nuovo anno Come una ragazza single in un bar di Las Vegas Con il mio mini abito Con un vodka cran e il cuore aperto Sì, ho speranza Sì, ho grinta Non perderò la fede Non pensare che il mio futuro marito sia in questo bar Silverlake Ma tra un paio di mesi Troverò un uomo Sarà maturo E io sarò adorata Adorata, adorata, adorata, adorata Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto Sembrano così disperati in cerca d’amore Ma tesoro, io non lo sono Ho dato il mio cuore senza condizioni Ora ci penso bene Non bacerò nessun ragazzo passivo La loro indecisione è dolorosamente poco attraente Gli errori del passato sono solo nuove informazioni Oggi ho delle aspettative Ho grandi aspettative Ho delle aspettative davvero grandi Ho grandi aspettative Ho delle aspettative davvero grandi Lei ha grandi aspettative Lei ha delle aspettative davvero grandi Lei ha grandi aspettative Lei ha delle aspettative davvero grandi Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto Sembrano così disperati in cerca d’amore Ma tesoro, io non lo sono Ho dato il mio cuore senza condizioni Ora ci penso bene Non bacerò nessun ragazzo passivo La loro indecisione è dolorosamente poco attraente Gli errori passati sono solo nuove informazioni Di questi tempi ho delle aspettative Cosa ne pensate di expectations di Olivia Rodrigo?