Olivia Rodrigo – expectations (audio, testo e traduzione)

Expectations è la dodicesima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

La canzone descrive il percorso di crescita personale dell’artista e la sua capacità di imparare a non accontentarsi di poco in fatto di relazioni, dando priorità a se stessa rispetto agli uomini. A differenza di qualsiasi altro brano dell’album, Olivia Rodrigo non ha mai anticipato questa canzone con una maglietta, né con un’anteprima né tantomeno con delle esibizioni dal vivo.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo expectations di Olivia Rodrigo

I met him at a party

I think he was on drugs

He wasn’t smart or funny

I convinced myself he was

He had a great apartment

And a car his parents bought

I thought that he was perfect

And now his number’s blocked

Took a couple months

But now I am secure

I am so evolved

Now I ask for more and more

And more and more and more

I won’t settle for a guy with a fake job

They seem so desperate for loving

But baby I’m not

Gave my heart with zero stipulations

Now I take careful consideration

I’m not kissing any boy that is passive

Their indecision is painfully unattractive

Past mistakes are just new information

These days I’ve got expectations

So I hit the new year

Like a single girl at a Vegas bar

Rockin’ my mini dress

With a vodka cran and an open heart

Yeah I got hope

Yeah I got drive

I will not lose my faith

Don’t think my future husband’s at this bar in Silverlake

But in a couple months

A man will be procured

He will be evolved

And I will be adored

Adored, adored, adored, adored

I won’t settle for a guy with a fake job

They seem so desperate for loving

But baby I’m not

Gave my heart with zero stipulations

Now I take careful consideration

I’m not kissing any boy that is passive

Their indecision is painfully unattractive

Past mistakes are just new information

These days I’ve got expectations

I’ve got big expectations

I’ve got real big expectations

I’ve got big expectations

I’ve got real big expectations

She’s got big expectations

She’s got real big expectations

She’s got big expectations

She’s got real big expectations

I won’t settle for a guy with a fake job

They seem so desperate for loving

But baby I’m not

Gave my heart with zero stipulations

Now I take careful consideration

I’m not kissing any boy that is passive

Their indecision is painfully unattractive

Past mistakes are just new information

These days I’ve got expectations

Traduzione

L’ho incontrato a una festa

Penso che fosse drogato

Non era intelligente né divertente

Mi sono convinta che lo fosse

Aveva un appartamento fantastico

E una macchina comprata dai suoi genitori

Pensavo fosse perfetto

E ora il suo numero è bloccato

Ci sono voluti un paio di mesi

Ma ora sono sicura

Sono così matura

Ora chiedo sempre di più

E sempre di più

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto

Sembrano così disperati in cerca d’amore

Ma tesoro, io non lo sono

Ho dato il mio cuore senza condizioni

Ora ci penso bene

Non bacio nessun ragazzo passivo

La loro indecisione è dolorosamente poco attraente

Gli errori del passato sono solo nuove informazioni

Oggi ho delle aspettative

Così ho iniziato il nuovo anno

Come una ragazza single in un bar di Las Vegas

Con il mio mini abito

Con un vodka cran e il cuore aperto

Sì, ho speranza

Sì, ho grinta

Non perderò la fede

Non pensare che il mio futuro marito sia in questo bar Silverlake

Ma tra un paio di mesi

Troverò un uomo

Sarà maturo

E io sarò adorata

Adorata, adorata, adorata, adorata

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto

Sembrano così disperati in cerca d’amore

Ma tesoro, io non lo sono

Ho dato il mio cuore senza condizioni

Ora ci penso bene

Non bacerò nessun ragazzo passivo

La loro indecisione è dolorosamente poco attraente

Gli errori del passato sono solo nuove informazioni

Oggi ho delle aspettative

Ho grandi aspettative

Ho delle aspettative davvero grandi

Ho grandi aspettative

Ho delle aspettative davvero grandi

Lei ha grandi aspettative

Lei ha delle aspettative davvero grandi

Lei ha grandi aspettative

Lei ha delle aspettative davvero grandi

Non mi accontenterò di un ragazzo con un lavoro finto

Sembrano così disperati in cerca d’amore

Ma tesoro, io non lo sono

Ho dato il mio cuore senza condizioni

Ora ci penso bene

Non bacerò nessun ragazzo passivo

La loro indecisione è dolorosamente poco attraente

Gli errori passati sono solo nuove informazioni

Di questi tempi ho delle aspettative

Cosa ne pensate di expectations di Olivia Rodrigo?