E’ colpa vostra di Mercedes Ron: il nuovo capitolo della serie di romanzi

La storia d’amore tra Nick e Noah non è ancora finita! E’ in arrivo infatti un nuovo capitolo della storia d’amore proibita che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo; la casa editrice Salani ha annunciato che ha pubblicato E’ colpa vostra, il nuovo romanzo di Mercedes Ron, già autrice della serie young adult Culpables, da cui è stata anche tratta una trilogia di film di Prime Video.

L’autrice verrà anche in Italia per presentare il nuovo romanzo alla sua vastissima platea di lettori.

Eventi di presentazione del libro:

–6 Giugno 2026 dalle 11.00 alle 17.00: Mercedes Ron partecipa al Romance Book Party di Napoli;

–7 Giugno 2026, alle 11.30: firmacopie di Mercedes Ron presso la Feltrinelli Appia di Roma.

IL LIBRO

L’arrivo del piccolo Andy ha portato a Nick e Noah amore infinito, ma anche cambiamenti spaventosi. Ha fatto esplodere il fragile equilibrio che tenevano insieme con orgoglio e desiderio, facendo emergere le vecchie cicatrici del passato. E quando una terribile accusa li mette con le spalle al muro, tutto scoppia in mille pezzi, l’amore smette di essere un rifugio e torna a essere un campo di battaglia. I due si chiudono in se stessi e dimenticano che la loro vera forza è stare insieme.

Perché c’è solo una cosa più pericolosa di Nick e Noah contro il mondo: Nick e Noah l’uno contro l’altra. Sono esplosivi. Imprevedibili. Inarrestabili. Questa volta, la colpa arriva dopo il ‘e vissero insieme felici e contenti’. Ma la loro storia d’amore è più grande di qualsiasi finale.

In libreria a partire dal 26 maggio

Pagine: 464 | Prezzo: 18,00 euro

L’AUTRICE:

Mercedes Ron è autrice bestseller del New York Times, ha sempre sognato di diventare una scrittrice. Ha iniziato a pubblicare le sue storie su Wattpad facendo innamorare oltre cinquanta milioni di lettori, per approdare poi in libreria con i romanzi della Trilogia della colpa, un fenomeno editoriale tradotto in oltre ventidue lingue, di cui Prime ha realizzato i film.

Per Salani ha pubblicato la serie di enorme successo È colpa mia?, È colpa tua?, È colpa nostra, di cui questo è il quarto, attesissimo volume, e Tell me Softly e Tell me in Secret, i primi due libri della serie Dimmelo, anche questa diventata un film per Prime.