BTS ARIRANG Live a Seul: guarda i video più belli del Comeback Show

Photo Courtesy of BIGHIT MUSIC / NETFLIX

Si è concluso Bts The Comeback Live | Arirang, il grande ritorno dei BTS, trasmesso in diretta su Netflix dalla storica Gwanghwamun Square di Seul. Questa performance monumentale ha celebrato l’uscita del nuovo attesissimo album del gruppo, Arirang.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook sono dunque tornati sul palco globale per quello che è già stato definito il comeback del decennio.

La scaletta della serata ha proposto un mix coinvolgente di alcuni grandi successi amati dai fan, insieme alle performance inedite dei brani tratti dal nuovo album.Lo show ha presentato una scaletta di 12 brani, tra cui ben otto tracce di Arirang, eseguite dal vivo per la prima volta.

La scaletta di BTS ARIRANG LIVE

Body to Body

Hooligan

2.0

Butter

MIC Drop

Aliens

FYA

SWIM

Like Animals

NORMAL

Dynamite

Mikrokosmos

Guarda qui la clip sull’esibizione di SWIM

Il concerto dei BTS (clicca sul link per il video)

La performance si è aperta con una suggestiva fusione di strumenti tradizionali coreani ed elementi contemporanei, creando fin da subito un forte senso di attesa. Sulla piattaforma superiore del Palazzo Gyeongbokgung, 50 ballerini hanno dato vita a una coreografia in formazione a griglia, aprendosi poi ai lati per accompagnare l’ingresso dei BTS e segnare l’inizio ufficiale dello show.

Ad aprire l’evento è stata Body to Body, costruita su una melodia ispirata al celebre canto popolare coreano Arirang, accolta da un’ovazione del pubblico. Fin dalle prime note, la performance ha definito un tono emotivo e simbolico, con visual d’impatto e coreografie articolate.

La scaletta ha poi alternato i nuovi brani ai grandi successi che hanno segnato il percorso dei BTS, come Butter e MIC Drop.

Tra i momenti più significativi, Aliens ha messo in scena il tema della costruzione di nuovi linguaggi culturali, con un impianto visivo dominato da grafiche geongongamri in bianco e nero sugli schermi LED. I geongongamri, i quattro trigrammi presenti nella bandiera sudcoreana, richiamano l’equilibrio tra le forze della natura — cielo, terra, acqua e fuoco.

Durante le esibizioni di NORMAL, Like Animals, SWIM e FYA, elementi ispirati ai pattern Geon, Gon, Gam e Ri del Taegeuk hanno rafforzato il tema dell’identità e delle radici che attraversa l’intero album.

Tra i momenti più memorabili, la performance del singolo SWIM ha evidenziato una nuova maturità artistica, con un’esecuzione elegante e controllata capace di restituire tutta la profondità del brano.

In chiusura, dopo un ultimo saluto al pubblico, lo show si è concluso con Dynamite e Mikrokosmos. I cubi LED si sono progressivamente illuminati come stelle, espandendosi in ampie proiezioni sulle mura di Gwanghwamun. In questo contesto, il pubblico ha accompagnato ogni verso, contribuendo a un finale corale e particolarmente emozionante.

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