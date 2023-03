Justin Bieber cancella il suo Justice World Tour, ecco il motivo

Justin Bieber ha deciso di cancellare tutte le date del suo tour mondiale, il Justice World Tour.

Il cantante, che ha appena compiuto 29 anni mercoledì scorso (1 marzo), ha ufficialmente concluso in anticipo la sua tournée.

L’artista canadese ha annullato tutti i concerti previsti a marzo nel Regno Unito e le successive esibizioni in arrivo negli Stati Uniti, in Australia, in Irlanda e in Francia.

Il tour avrebbe previsto anche due date in Italia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) gli scorsi 27 e 28 gennaio: dopo essere stati posticipati e mai riprogrammati.

Gli appuntamenti annullati sono ora rimborsabili tramite riaccredito sul sito di TicketOne.

Perché Justin Bieber ha annullato il tour mondiale

Justin aveva, in precedenza, sospeso il suo tour a settembre a causa di problemi di salute fisica e mentale. Inoltre ha dovuto affrontare la sindrome di Ramsay Hunt di cui è affetto e che gli ha causato una paralisi temporanea al viso.

A quel tempo, ha detto: “Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha preso e mi rendo conto che devo fare della mia salute la priorità in questo momento”.

A quanto pare, le sue condizioni di salute non stanno migliorando, o almeno il periodo di riposo che si è imposto non è bastato.

Per fortuna il suo matrimonio con Hailey va a gonfie vele e la modella, ha festeggiato il compleanno di Justin, con un post speciale. Di recente la giovane ha anche parlato della loro relazione in un’intervista.

All’inizio dell’anno, Justin ha venduto il suo catalogo musicale per centinaia di milioni di dollari. C’è un movimento nell’industria musicale che ritiene che gli artisti molto giovani come Justin Bieber non siano adeguatamente protetti dal superlavoro, che può creare o esacerbare problemi di salute fisica e mentale.