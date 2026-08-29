LISA delle BLACKPINK annuncia il nuovo album PRESS PLAY

LISA sta ufficialmente dando il via alla sua nuova era da solista. La star ha annunciato il nuovo EP, PRESS PLAY, in uscita il 23 ottobre per RCA Records, con il primo singolo previsto tra pochi giorni.

L’annuncio conclude una campagna attentamente pianificata, iniziata la scorsa settimana con l’aggiornamento della biografia su Instagram e l’invito ai fan a visitare il sito hellosawadika.com. Il sito web presentava un conto alla rovescia, insieme a un selettore di paesi e un modulo di iscrizione alla newsletter, mentre la parola “hello” appariva in 11 lingue, tra cui inglese, tailandese, coreano, giapponese, cinese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, portoghese e italiano.

La promozione del nuovo album della rapper delle BLACKPINK si è poi estesa al mondo reale. A Bangkok sono comparsi cartelloni pubblicitari promozionali, anche vicino al centro commerciale di lusso Siam Paragon, a sottolineare l’influenza thailandese che sembra ormai essere centrale in questa nuova fase della sua carriera.

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Il nuovo album di LISA

Ora il mistero ha un titolo, una data di uscita e la prima canzone. SaWaDiKa sarà il singolo principale di PRESS PLAY e offrirà ai fan un primo assaggio ufficiale del nuovo progetto in uscita il 3 settembre. I preordini dell’EP sono già disponibili, mentre i fan possono anche pre-salvare l’EP di sei tracce prima del suo debutto il 23 ottobre.

Secondo un comunicato stampa, la raccolta musicale è una “celebrazione dei traguardi raggiunti e un promemoria delle sue origini. È LISA nella sua versione più personale, che onora le sue radici in Thailandia e la sua ascesa come icona globale“.

L’EP arriva mentre LISA continua a consolidare il suo straordinario successo come artista solista. Il suo album di debutto, Alter Ego, è stato pubblicato nel febbraio 2025 e ha debuttato al numero 7 della Billboard 200, mentre singoli come Rockstar, New Woman con Rosalía e Born Again con Doja Cat e RAYE hanno ampliato la sua visibilità globale oltre le BLACKPINK.

Il nuovo progetto precede anche un altro importante capitolo della sua professione. La sua residency VIVA LA LISA a Las Vegas inizierà a novembre, con i biglietti che andranno esauriti in pochi minuti dall’apertura delle vendite.

La cantante è diventata di recente la prima solista K-pop nella storia degli MTV Video Music Awards a raggiungere 10 nomination in carriera, dopo averne ottenute quattro per la cerimonia del 2026.

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