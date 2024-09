Shawn Mendes – Hallelujah: anteprima audio, testo e traduzione

Hallelujah è il titolo di un brano di Shawn Mendes che fa parte dell’album dell’artista, Shawn, in uscita il 18 ottobre 2024 e anticipato dai singoli Why Why Why, Isn’t that enough e da Nobody Knows.

Puoi ascoltare a questo link l’audio della performance live in cui il cantautore ha presentato per la prima volta il brano ai fan e qui sotto l’anteprima del testo della canzone.

Come è facile intuire, questa canzone è una cover del celebre Hallelujah di Leonard Cohen, ma con una nuova strofa finale che è stata scritta proprio da Shawn.

Testo Hallelujah di Shawn Mendes

[Verse 1]

Now I’ve heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord

But you don’t really care for music, do you?

It goes like this, the fourth, the fifth

The minor falls, the major lifts

The baffled king composing Hallelujah

[Chorus]

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

[Verse 2]

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew you

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and shе cut your hair

And from your lips she drew the Hallеlujah

[Chorus]

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

[Verse 3]

Maybe there’s a god above

That’s for me all of I’ve ever known from love

Was how to shoot somebody who I truly love

This is not a crime if she’s not here tonight

I know it’s not some pilgrim who claims to see the light, no

If it holds you close, Hallelujah

[Chorus]

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah (Hallelujah), Hallelujah, Hallelujah (Hallelujah)

Hallelujah (Hallelujah), Hallelujah (Hallelujah)

Yeah (Hallelujah), oh, no, no (Hallelujah)

Hallelujah (Hallelujah), hallelujah

Traduzione

[Verse 1]

Ora ho sentito che c’era un accordo segreto

Che Davide suonava, e che piaceva al Signore

Ma a te non interessa davvero la musica, vero? Va così, il quarto, il quinto

Il minore cade, il maggiore si solleva

Il re sconcertato compone Hallelujah

[Coro]

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

[Strofa 2]

La tua fede era forte ma avevi bisogno di prove

L’hai vista fare il bagno sul tetto

La sua bellezza e il chiaro di luna ti hanno rovesciato

Ti ha legato a una sedia della cucina

Ha rotto il tuo trono e ti ha tagliato i capelli

E dalle tue labbra ha tratto l’Hallelujah

[Coro]

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

[Strofa 3]

Forse c’è un Dio lassù

Questo è tutto ciò che ho mai conosciuto dall’amore

Era come sparare a qualcuno che amo veramente

Questo non è un crimine se lei non è qui stasera

So che non è un pellegrino che afferma di vedere la luce, no

Se ti tiene stretto, Hallelujah

[Chorus]

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah (Hallelujah), Hallelujah, Hallelujah (Hallelujah)

Hallelujah (Hallelujah), Hallelujah (Hallelujah)

Yeah (Hallelujah), oh, no, no (Hallelujah)

Hallelujah (Hallelujah), hallelujah

Significato Hallelujah di Shawn Mendes

La dodicesima traccia dell’album Shawn è ispirata al momento in cui l’artista fu costretto ad annullare il suo Wonder the world tour per motivi di salute mentale.

Tornando a casa, Shawn si sentiva come se “non riuscisse a prendere in mano un pianoforte o una chitarra”. Un suo amico gli mostrò l’armonium, un tipo di organo che viene utilizzato per la musica devozionale. Quell’amico disse che si sarebbe “seduto con questo strumento e avrebbe cantato”, aiutandolo a imparare come “godersi di nuovo la sua voce in tutta la sua imperfezione”, e a permettersi di “sbagliare” e semplicemente “cantare per il gusto di farlo, a stare bene quando le cose non vanno per il verso giusto, imparando a muoversi attraverso tutto”.