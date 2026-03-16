Kpop Demon Hunters 2 ci sarà: ipotesi sulla data di uscita del sequel scritto da Giovanna Codella 16 Marzo 2026 Netflix Philippines, “HUNTRI/X – Golden (Official Lyric Video) | K-Pop Demon Hunters | Netflix” COURTESY PHOTO VIA YOUTUBE Il fenomeno globale di K-Pop Demon Hunters è pronto a tornare. Dopo aver infranto ogni record su Netflix, il sequel è stato ufficialmente confermato. Il successo non è stato solo di pubblico: la pellicola ha dominato la stagione dei premi, culminando con la vittoria agli Oscar 2026 come Miglior Film d’Animazione e Miglior Canzone Originale per la hit Golden. Cosa sappiamo sul sequel? Netflix e Sony Pictures Animation hanno rinnovato la collaborazione, confermando il ritorno dei registi originali, Maggie Kang e Chris Appelhans. Lo ha confermato la rivista Deadline, il 12 marzo 2026. Kang ha espresso grande orgoglio nel poter espandere questo universo, sottolineando come la storia delle HUNTR/X sia “solo all’inizio”. “Provo un immenso orgoglio, come regista coreano, nel constatare che il pubblico desidera di più da questa storia coreana e dai nostri personaggi coreani”, ha affermato Kang. “C’è molto altro da scoprire in questo mondo che abbiamo creato e sono entusiasta di mostrarvelo. Questo è solo l’inizio.” “Questi personaggi sono come una famiglia per noi, il loro mondo è diventato la nostra seconda casa”, ha dichiarato Appelhans. “Siamo entusiasti di scrivere il loro prossimo capitolo, di metterli alla prova e di vederli evolversi, continuando a spingere i confini di come musica, animazione e narrazione possono fondersi.” È previsto il ritorno del cast vocale principale, con Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira) e Ji-young Yoo (Zoey), insieme alle straordinarie voci cantate di EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami. Sul fronte musicale, EJAE ha rivelato il desiderio di sperimentare nuovi stili coreani per riflettere l’evoluzione artistica del gruppo. Ipotesi sull’anno d’uscita Sebbene i fan sperino in tempi brevi, la qualità dell’animazione richiede anni di lavoro. Voci iniziali ipotizzavano il 2029, ma la produzione è attualmente nelle fasi preliminari e Netflix non ha ufficializzato la data della relaese. I registi hanno chiesto pazienza, promettendo un capitolo che spingerà ancora più avanti i confini tra musica, azione soprannaturale e narrazione emotiva. Con una serie live-action e un musical teatrale anch’essi in fase di pianificazione, oltre a due film sequel, il franchise di K-Pop Demon Hunters si conferma come il nuovo pilastro della cultura pop contemporanea, capace di unire l’energia del K-pop a una mitologia fantasy profonda e universale.