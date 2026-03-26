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Niall Horan – Dinner Party: video testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
niall horan - dinner party

Niall Horan per l’album Dinner Party. Crediti: Universal Music Group. Su gentile concessione dell’Ufficio Stampa Giacomo Vitali

Niall Horan ha pubblicato venerdì 20 marzo 2026 il singolo Dinner Party. L’artista britannico ha rivelato che l’intima title track del suo quarto album, in uscita il 5 giugno, è un racconto commovente di come un incontro fortuito ad una cena accenda un senso di connessione unico con l’altra persona.

Con un crescente senso di felicità, Niall canta: “Knives, forks / And things I’ve never felt before / Crashing lights / When you first saw me / Yeah, I met you at a dinner party / Chandeliers, 2 a.m. coffee/ Yeah, I met you at a dinner party.”

Nel realizzare il singolo, l’artista ha collaborato con John Ryan, Jamie Scott, Afterhrs e Julian Bunetta.

Il visual ufficiale della canzone

Testo Dinner Party Niall Horan

Picking up boxes with our teeth
Playing games we never played before
I was loud as hell
You were so discreet
So typical of me, for sure

Knives, forks
And things I’ve never felt before
Crashing lights
When you first saw me
Yeah, I met you at a dinner party
Chandeliers, 2 a.m. coffee
Yeah, I met you at a dinner party

We were piss drunk
Fought just for fun
’Bout who would be the first to leave
One kiss on your neck
It was so concrete
I’m done looking for somebody

Behind closed doors
Things I’ve never felt before

Crashing lights
When you first saw me
Yeah, I met you at a dinner party
Chandeliers, 2 a.m. coffee
Yeah, I met you at a dinner party

Crashing lights
When you first saw me
Yeah, I met you at a dinner party
Chandeliers, 2 a.m. coffee
Yeah, I met you at a dinner party

(Hey)
(Hey, hey)
(Hey)

Crashing lights
When you first saw me
Yeah, I met you at a dinner party
Chandeliers, 2 a.m. coffee
Yeah, I met you at a dinner party

Traduzione

Raccoglievamo scatole con i denti
Giocavamo a giochi che non avevamo mai fatto prima
Facevo un gran baccano
Tu eri così discreta
Tipico di me, di sicuro

Coltelli, forchette
E cose che non avevo mai provato prima
Luci che si rompevano
Quando mi hai visto per la prima volta
Sì, ti ho incontrata a una cena
Lampadari, caffè alle 2 del mattino
Sì, ti ho incontrato a una cena

Eravamo ubriachi fradici
Litigavamo solo per divertimento
Su chi sarebbe stato il primo ad andarsene
Un bacio sul tuo collo
Era così concreto
Ho smesso di cercare qualcuno

Dietro porte chiuse
Cose che non avevo mai provato prima

Luci che si rompevano
Quando mi hai visto per la prima volta
Sì, ti ho incontrata a una cena
Lampadari, caffè alle 2 del mattino
Sì, ti ho incontrato a una cena

Luci che si rompevano
Quando mi hai visto per la prima volta Sì, ti ho incontrato a una cena
Lampadari, caffè alle 2 del mattino
Sì, ti ho incontrato a una cena

(Ehi)
(Ehi, ehi)
(Ehi)

Luci abbaglianti
Quando mi hai visto per la prima volta
Sì, ti ho incontrato a una cena
Lampadari, caffè alle 2 del mattino
Sì, ti ho incontrato a una cena

Cosa ne pensate di Dinner Party di Niall Horan?

Giovanna Codella

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