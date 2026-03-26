Niall Horan – Dinner Party: video testo e traduzione

Niall Horan per l’album Dinner Party. Crediti: Universal Music Group. Su gentile concessione dell’Ufficio Stampa Giacomo Vitali

Niall Horan ha pubblicato venerdì 20 marzo 2026 il singolo Dinner Party. L’artista britannico ha rivelato che l’intima title track del suo quarto album, in uscita il 5 giugno, è un racconto commovente di come un incontro fortuito ad una cena accenda un senso di connessione unico con l’altra persona.

Con un crescente senso di felicità, Niall canta: “Knives, forks / And things I’ve never felt before / Crashing lights / When you first saw me / Yeah, I met you at a dinner party / Chandeliers, 2 a.m. coffee/ Yeah, I met you at a dinner party.”

Nel realizzare il singolo, l’artista ha collaborato con John Ryan, Jamie Scott, Afterhrs e Julian Bunetta.

Il visual ufficiale della canzone

Testo Dinner Party Niall Horan

Picking up boxes with our teeth

Playing games we never played before

I was loud as hell

You were so discreet

So typical of me, for sure

Knives, forks

And things I’ve never felt before

Crashing lights

When you first saw me

Yeah, I met you at a dinner party

Chandeliers, 2 a.m. coffee

Yeah, I met you at a dinner party

We were piss drunk

Fought just for fun

’Bout who would be the first to leave

One kiss on your neck

It was so concrete

I’m done looking for somebody

Behind closed doors

Things I’ve never felt before

Crashing lights

When you first saw me

Yeah, I met you at a dinner party

Chandeliers, 2 a.m. coffee

Yeah, I met you at a dinner party

Crashing lights

When you first saw me

Yeah, I met you at a dinner party

Chandeliers, 2 a.m. coffee

Yeah, I met you at a dinner party

(Hey)

(Hey, hey)

(Hey)

Crashing lights

When you first saw me

Yeah, I met you at a dinner party

Chandeliers, 2 a.m. coffee

Yeah, I met you at a dinner party

Traduzione

Raccoglievamo scatole con i denti

Giocavamo a giochi che non avevamo mai fatto prima

Facevo un gran baccano

Tu eri così discreta

Tipico di me, di sicuro

Coltelli, forchette

E cose che non avevo mai provato prima

Luci che si rompevano

Quando mi hai visto per la prima volta

Sì, ti ho incontrata a una cena

Lampadari, caffè alle 2 del mattino

Sì, ti ho incontrato a una cena

Eravamo ubriachi fradici

Litigavamo solo per divertimento

Su chi sarebbe stato il primo ad andarsene

Un bacio sul tuo collo

Era così concreto

Ho smesso di cercare qualcuno

Dietro porte chiuse

Cose che non avevo mai provato prima

Luci che si rompevano

Quando mi hai visto per la prima volta

Sì, ti ho incontrata a una cena

Lampadari, caffè alle 2 del mattino

Sì, ti ho incontrato a una cena

Luci che si rompevano

Quando mi hai visto per la prima volta Sì, ti ho incontrato a una cena

Lampadari, caffè alle 2 del mattino

Sì, ti ho incontrato a una cena

(Ehi)

(Ehi, ehi)

(Ehi)

Luci abbaglianti

Quando mi hai visto per la prima volta

Sì, ti ho incontrato a una cena

Lampadari, caffè alle 2 del mattino

Sì, ti ho incontrato a una cena

Cosa ne pensate di Dinner Party di Niall Horan?