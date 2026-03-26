Niall Horan – Dinner Party: video testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 26 Marzo 2026 Niall Horan per l’album Dinner Party. Crediti: Universal Music Group. Su gentile concessione dell’Ufficio Stampa Giacomo Vitali Niall Horan ha pubblicato venerdì 20 marzo 2026 il singolo Dinner Party. L’artista britannico ha rivelato che l’intima title track del suo quarto album, in uscita il 5 giugno, è un racconto commovente di come un incontro fortuito ad una cena accenda un senso di connessione unico con l’altra persona. Con un crescente senso di felicità, Niall canta: “Knives, forks / And things I’ve never felt before / Crashing lights / When you first saw me / Yeah, I met you at a dinner party / Chandeliers, 2 a.m. coffee/ Yeah, I met you at a dinner party.” Nel realizzare il singolo, l’artista ha collaborato con John Ryan, Jamie Scott, Afterhrs e Julian Bunetta. Il visual ufficiale della canzone Testo Dinner Party Niall Horan Picking up boxes with our teeth Playing games we never played before I was loud as hell You were so discreet So typical of me, for sure Knives, forks And things I’ve never felt before Crashing lights When you first saw me Yeah, I met you at a dinner party Chandeliers, 2 a.m. coffee Yeah, I met you at a dinner party We were piss drunk Fought just for fun ’Bout who would be the first to leave One kiss on your neck It was so concrete I’m done looking for somebody Behind closed doors Things I’ve never felt before Crashing lights When you first saw me Yeah, I met you at a dinner party Chandeliers, 2 a.m. coffee Yeah, I met you at a dinner party Crashing lights When you first saw me Yeah, I met you at a dinner party Chandeliers, 2 a.m. coffee Yeah, I met you at a dinner party (Hey) (Hey, hey) (Hey) Crashing lights When you first saw me Yeah, I met you at a dinner party Chandeliers, 2 a.m. coffee Yeah, I met you at a dinner party Traduzione Raccoglievamo scatole con i denti Giocavamo a giochi che non avevamo mai fatto prima Facevo un gran baccano Tu eri così discreta Tipico di me, di sicuro Coltelli, forchette E cose che non avevo mai provato prima Luci che si rompevano Quando mi hai visto per la prima volta Sì, ti ho incontrata a una cena Lampadari, caffè alle 2 del mattino Sì, ti ho incontrato a una cena Eravamo ubriachi fradici Litigavamo solo per divertimento Su chi sarebbe stato il primo ad andarsene Un bacio sul tuo collo Era così concreto Ho smesso di cercare qualcuno Dietro porte chiuse Cose che non avevo mai provato prima Luci che si rompevano Quando mi hai visto per la prima volta Sì, ti ho incontrata a una cena Lampadari, caffè alle 2 del mattino Sì, ti ho incontrato a una cena Luci che si rompevano Quando mi hai visto per la prima volta Sì, ti ho incontrato a una cena Lampadari, caffè alle 2 del mattino Sì, ti ho incontrato a una cena (Ehi) (Ehi, ehi) (Ehi) Luci abbaglianti Quando mi hai visto per la prima volta Sì, ti ho incontrato a una cena Lampadari, caffè alle 2 del mattino Sì, ti ho incontrato a una cena Cosa ne pensate di Dinner Party di Niall Horan?